吃法餐的選擇可以很多、但有「陳嵐舒主廚」的le beaujour芃卓法式餐廳，則是許多喜歡品嚐法式料理的人首選約會餐廳。為了滿足每一位喜歡le beaujour芃卓法式餐廳的美食家，陳嵐舒主廚推出全新春季套餐「煦煦春暖．Uplifting Spring」以法式料理立體飽滿的醬汁為精髓、時令素材為載體，運用春蔬與新綠鋪陳冬盡春來的自然絮語，以其善於刻畫味覺意境的傳神手筆，精心譜寫味蕾春之頌，並由手法高明純熟的江丕禮主廚率領團隊執行，生動描繪出一幅春芽萌發且能量無限的餐桌風景。



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春季套餐蘊含「le beaujour」芃卓法式餐廳雍華流麗的精神，以法式醬汁的濃縮精萃串連各道料理，細膩悠長的滋味獻呈春日樣貌。選用臺灣在地百味紛陳的食材，包含雲林放牧雞、龜山島甜蝦、蜜棗、圓糯米、自製乾蚵與繽紛春蔬等元素，彰顯產地時令之美，並加入關東刺參、松露烤雞等嶄新創作，在在顯現廚藝總監嵐舒主廚設計邏輯中東西融匯的揮灑自若與行雲流水的從容不迫。



廚藝總監陳嵐舒表示，臺灣氣候宜人與歐陸四季分明的特性截然不同，季節食材取用上，有著曖昧含蓄的特殊性，為求演繹春季菜色、並回歸法式料理本質，凝神於經典醬汁的重現與變化，梳理時旬食材的千姿百態，揮灑新意於創作之中，交融屬於當令的精彩風味。





其中，紐西蘭小牛胸腺以奶油乾煎，上方搭配黑豆、米香、蘑菇、松子、蕎麥、麥芽糖烘烤而成的酥脆穀麥，乾蔥以兩種方式呈現，一為白酒醋和糖醃漬後除去辛辣感的醋漬乾蔥，另一個則為填入五香牛肉的煎製乾蔥，五香包含荳蔻、丁香、胡椒、八角、小茴香等對應酥脆穀麥的香氣，醬汁則以紅酒、黑豆、乾蔥製作而成，最末淋上透明咖啡油，讓滋味更加濃郁集中，勾勒令人會心的醬香風味，最末點綴春菊，帶來清新的春日氣息。



還有，以純粹法式風味呈現的主菜松露烤雞，選用雲林放牧雞的雞胸肉及雞腿兩個部位，混合雞肉、松露與蝦肉製成的慕斯，填於雞胸皮下烤製，皮脆而肉嫩，肉汁浸潤著松露香氣與蝦肉鮮甜，顯現爐火純青的精準手法。配菜為綠蘆筍、紅蕪菁、佛羅里達番茄製作的烤時蔬，搭配雞肉醬汁一同食用，另外附上茄泥、雞肝、白蘭地製作的雞肝酥餅，炸至金黃色的三角狀酥餅，對應雞皮的酥脆，上方放上蒔蘿、黃卷生菜、山蘿蔔葉、牛血葉。





同時，餐廳主廚江丕禮Pili認為春日有各種樣貌，有朦朧的春光、萌芽的生機、繁花似錦的奔放，不見得全是花團錦簇的熱烈，因此他特意製作象徵冬去春回的龜山島甜蝦塔塔，這道菜以透明晶凍覆蓋在食材之上，輔以透明圓盤讓料理懸浮其中，呈現「透」的意象，宛如兩季之交，迎面襲來沁人心脾的清風，令人精神一振，甜蝦(鮮甜)、鮮蜜棗(爽脆)、魚子醬(鹹鮮)、發酵蜜棗汁(酸與發酵香氣)、芳香萬壽菊綠油(香氣)各執要角，清新脫俗的透明感，是Pili主廚心中的春之印象。





最後，依循廚藝總監陳嵐舒主廚以法式經典醬汁為主題，除了關東刺參的龍蒿荷蘭醬為荷蘭醬Hollandaise的延伸，松露烤雞搭配的多蜜醬汁 demi glace，則衍生自褐醬Espagnole，雞肉醬汁加入新鮮茵陳蒿熬煮，注入帶有綠意氛圍的青草味，使得味道濃郁集中卻毫不生膩，詮釋春天多變的面貌。











le beaujour 芃卓 2024春季套餐

開胃小點三品 皇帝豆塔、甜菜根塔塔、臭豆腐球

蕪菁薄片/大頭菜/伊比利火腿/香草

龜山島甜蝦/魚子醬/發酵蜜棗/芳香萬壽菊

北海道帝王蟹/黃酒/金蓮花油醋/花枝細麵

關東刺參/糯米/自製蚵乾/姬松茸/龍蒿

紐西蘭小牛胸腺/酥脆穀麥/黑豆/紅蔥/咖啡

松露烤雞/雞肝酥餅/春天小蔬菜

澳洲純血老和牛紐約客/牛骨髓/榛果/鹹鴨蛋黃

草莓/奶油乳酪/艾草

杏仁蘋果派/茉莉小銀針/蜂蜜焦糖汁/貢布胡椒



le beaujour 芃卓

地址：台北市中山區南京東路二段118號

電話：02-2567-2218

官網：www.lebeaujour.com.tw

