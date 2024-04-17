來台南吃什麼？除了擁有許多歷史與文化的傳承與記憶，台南也有著「美食之都」、「全糖之都」的封號。這裡不僅有牛肉湯、鱔魚麵等大家都喜愛的小吃，還有許多甜點專賣店，而在這忽冷忽熱的春天裡，冷熱皆宜的豆花絕對是吃飽飯足後的甜點首選，窩客島推薦台南七間銅板豆花，不管天氣如何，都能來上一碗甜甜的豆花滿足味蕾！



如果是絲滑派的朋友可以到「阿川粉圓」享用入口即化的滑嫩豆花，其以紅糖水作為基底，再鋪上絲滑軟嫩的豆花和粉圓，增添不同層次的口感；而若是到安平老街、德記洋行等地遊玩的觀光客，則可至附近的已經營一甲子的「同記安平豆花」消消暑；最後還有連在地人都喜愛的「柳營奇林鮮乳豆花」，用豆漿與鮮乳完美結合的焦糖豆花可是讓許多人念念不忘美食。





台南銅板豆花推薦：沛林豆花冰店

部落客 筑筑の吃喝玩樂記 造訪 沛林豆花冰店 說：

講老實話前陣子去了其它冰店，整個都是漲價到不行~而且份量還沒有比較多！！但是台南沛林豆花冰店的價格真的很可以，三色豆花一整碗只要30元！菜單上的其他豆花跟冰品也都很便宜~超級佛心＜全文介紹＞



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＃沛林豆花冰店

地址：台南市永康區大灣路49號

電話：06-2710909







台南銅板豆花推薦：南豆花綠豆王

部落客 大M带小m 造訪 南豆花綠豆王 說：

小m很愛吃豆花，這碗豆花吃起來綿綿的，配上甜滋滋的糖水，喜歡～給過。紅豆沒有說很綿密，但都挺大顆的不錯吃，還有大豆仁。有經過成大、小東路東豐路這帶，可以順道來吃看看，整體配料味道雖然中規中矩，但是分量很有誠意，難怪一早就這麼多人來吃剉冰～<全文介紹>



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#南豆花綠豆王

地址：台南市北區東豐路613號

電話：06-2743815





台南銅板豆花推薦：周家鹽埕豆花

部落客 樂天小高&樂天人生 造訪 家鹽埕豆花 說：

雖然店家擁有40年賣豆花歷史，老闆很年輕創業年紀約60歲左右，現在搬遷到住宅小店面經營，也傳承給兒子繼續經營中，讓這古早味手工豆花飄香下去，品嚐完覺得很美味定價親民。這豆花很很濃郁又綿密超級好吃，這糖水與豆花綜合就不感到偏甜。<全文介紹>



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台南銅板豆花推薦：同記安平豆花

部落客 SHINYBAN's Life 造訪 同記安平豆花 說：

豆花系列共有五種配料可以選擇，檸檬口味算是「同記安平豆花」挺經典的口味，一般豆花店也比較少見，之前在高雄鹽埕嚐過相似的「吳家金桔豆花」我就挺喜歡。我對於這種古早味的綿密豆花很著迷，但以糖水添加檸檬的口味甜度對我來說還是稍高，而且稍嫌口味單一些，建議搭配個珍珠是不錯的選擇。<全文介紹>



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＃同記安平豆花

地址：台南市安平區安北路433號

電話：06-3915385







台南銅板豆花推薦：冰鄉豆花冰菓屋

部落客 安妮與沙小郭 造訪 冰鄉豆花冰菓屋 說：

店裡熱門的八寶豆花是招牌必點甜品，不愧是台南，價格竟然只要45元，整個CP值超高的。在冰鄉豆花還有賣一種獨特的南部口味─薑糖番茄，這也是安妮第一次吃呢！好特別的吃法~安妮PO文分享後引起熱烈的南部朋友回饋，看看冰鄉有什麼好吃的吧！<全文介紹>



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＃冰鄉豆花冰菓屋

地址：台南市中西區民生路一段160號

電話：06-2234427







台南銅板豆花推薦：柳營奇林鮮乳豆花

部落客 曼達愛吃鬼 造訪 柳營奇林鮮乳豆花 說：

連在地人都愛吃的下午茶小品，主打不添加一滴水、用100%鮮乳製作的 柳營奇林鮮乳豆花 鮮奶凍 ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ的口感大人小孩都會愛，淋上店主自家熬製的焦糖漿更加分，還有豆漿尬鮮乳製成的焦糖豆花也好香、好綿、好好吃，這趟回訪加上朋友託買的數量直接提了3大袋回家呀！<全文介紹>



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＃柳營奇林鮮乳豆花

地址：台南市柳營區柳營路二段80號

電話：06-6224005







台南銅板豆花推薦：阿川粉圓

部落客 Julia Hsu 造訪 阿川粉圓 說：

這一碗上桌，我們還真是體會到那一份手作感的不同。豆花是絲滑派，滑嫩咕溜。糖水味道很好微微的甜而不膩帶著紅糖香。檸檬冬瓜很消暑也很好喝。粉圓、豆花、糖水層次感跟香氣都很不錯是一個經典款小吃，不僅因為製造出的古早味還有別於其他地方的粉圓冰，好吃！！有推！<全文介紹>



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＃阿川粉圓

地址：台南市中西區海安路一段82號

電話：06-2239373



