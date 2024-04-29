溫馨母親節即將到來，還沒預訂讓媽媽能盡情大啖美食的餐廳嗎？那千萬不能錯過新加坡米其林一星品牌「莆田」今年新推出的經典大菜，透過好勁道匠心之作「千羽拉麵」聯手莆田匠心功夫手藝「極上盛饌海陸盆菜」，以匠心料理款待母親節闔家共聚的重要時刻。





幾乎可以稱作「好麵」代名詞的「好勁道」，不只在超市社團討論度相當高，是國民家戶常備的麵條品牌；近期更在餐飲業界以「Q滑帶勁」的產品力引起口碑爆棚，陸續成為講究食材的星級餐廳打造極致美味的第一選擇！







好勁道從原料的堅持就確保製成麵條獨具Q滑帶勁的口感，如同威士忌精選單一純麥，好勁道選用的是在麵食領域被認可為高品質原料的澳洲黃金小麥，以先天的優質蛋白質與筋度，更純粹發揮與生俱來的Q彈特性，製成的麵條不只滑溜回彈有咬勁，色澤更加白皙、透亮。咀嚼起來更是帶有微微的小麥香氣，徹底演繹了純粹美味最令人回味無窮！接著經過9道壓延工法使麵條筋性充分擴展，讓口感呈現Q滑帶勁，最後歷時8.5小時於「日式杉木室」中經三段式乾燥熟成，這樣的製程保證了麵條品質幾乎媲美手工製作。





好勁道全系列五款產品(千羽拉麵、月見雞蛋麵、家常麵條、天禧麵線、寬版大麵)皆獲得國際A. A.無添加協會認證，每項產品都通過最高等級的「100％無添加驗證」，堅持不以食品添加物改變食材口感，用心讓每一位消費者都能享用到安心與美味兼備的「好麵」。其中「千羽拉麵」更可謂全系列產品中的「匠心之作」，僅取用澳洲黃金小麥45%核心精華製成，極品Q彈。



睽違2年推出新菜的「莆田」，向來以優質好食材與匠心功夫手藝為核心理念，今年特別以「極上盛饌海陸盆菜」做為主打新菜色，從「盆菜」傳承數百年的飲食文化，到精選台灣好食材的在地風貌，無處不是匠心獨具，甚至連搭配湯底的麵條也十分講究！



盆菜最廣為流傳的起源是來自800多年前自南宋時期，香港新界圍村居民盛情款待皇帝的菜餚，一開始村民資源有限，將僅有的食材放入木盆中獻給皇帝；爾後只要在結婚、生日或重大場合便會製作盆菜邀請親友一同慶祝，寓意象徵闔家團圓、豐衣食足。隨著經濟的成長，食材也由簡樸的豬肉、蔬菜轉變為海陸大菜，走進城市後也成為港澳一代年節必備的經典大菜。



莆田希望以這道寓意十足且附有多樣海陸食材的「極上盛饌海陸盆菜」，讓不論是宴客、聚會都能享用到盆滿缽滿的極鮮滋味，除了8道海陸精華食材外，在湯底的製作上更耗時12小時熬製，並加入老母雞、豬大骨、干貝等10餘種食材淬鍊出的精華，完美詮釋莆田匠心手藝功夫菜色的靈魂。



