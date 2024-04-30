這樣買才有賺！愛買量販為了讓廣大的勞工更有感，特別在5/1這一天推出1日限定快閃驚喜優惠，透過APP發送51勞動節限定電子優惠券，當日憑電子券購買全館商品單筆滿500元直接現折51元(菸酒、藥品除外)，同時即日起至5/7還有超過240款商品買1送1。
愛買量販表示，5月繳稅季、了解民眾錢包縮水了，特別推出包裝米、泡麵、餅乾、飲料、冷凍水餃、沖泡飲品、沐浴乳、牙膏、衛生紙、行李箱、燈泡等夯品，不限量通通買1送1，品項超過240款，熱門品項包含得意的一天國民黃金調和油、金農米履歷一等白鷺鷥巡米、克寧晚安奶粉、蒲公英環保衛生紙輕巧包、靠得住茶樹舒涼棉等。
此外，愛買量販今夏引進40款美味新冰品，款式除了冰棒、冰淇淋外，今年多了一些點心系等級的冰品問世，全手工製作的窯烤山寨村三文治冰淇淋蛋糕，一口氣推出經典焦糖、黑岩巧克力、黑糖奶凍及牛奶奶凍4種口味，5/7(二)前特價79元。
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愛買推薦限定買一送一
活動期間：即日起~5/7(二)
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愛買一日限定滿額現折51元
活動期間：5/1
活動內容：愛買量販快閃推出限定1日驚喜優惠，透過APP發送51勞動節限定電子優惠券，5/1(三)憑電子券購買全館商品單筆滿500元直接現折51元(菸酒、藥品除外)