席捲IG的台中魯肉飯就是這家！「魚日內人」是一間創意魯肉飯專賣店，店名組合起來正是「魯肉」兩字，主打肥肉魯肉飯搭配半熟炸鴨蛋，而金黃蛋液汩汩流出的邪惡畫面，正是「魚日內人」吸引廣大魯肉飯控、台中小吃迷前往一嘗究竟的最大誘因。
「魚日內人」位在距離勤美誠品和審計新村不遠的向上路一段上，營業時間一到就會湧現排隊人潮，座位數不多，內用須人數到齊才能入座。客滿之際，請自行先填寫門口的候位表；「魚日內人」有熬煮雞湯供客人無限飲用，雖然是免費湯品，但也不馬虎，蔬菜甜位突出。
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絕大多數的魯肉飯控都是為了「炸蛋魯肉飯」前來「魚日內人」，半熟炸鴨蛋搭配膠質滿滿的魯肉飯，筷子一戳下去、金黃蛋汁和米飯融合在一塊、相當開胃下飯，畫面令人食指大動；而「黏黏魯肉飯」同樣有半熟炸鴨蛋，且多了秋葵。
要注意的是，「魚日內人」僅收現金，並且採自助式，用餐完畢記得自行回收分類。此外，「魚日內人」沒有限制用餐時間，加上座位數有限，建議想一嘗炸蛋魯肉飯的人於營業時間前五分鐘抵達，抑或用餐離峰時間前往，可以避免久候。
魚日內人推薦
炸蛋魯肉飯、黏黏魯肉飯
魚日內人店家資訊
地址：台中市西區向上路一段24號
電話：04-2301-9811