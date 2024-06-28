相信飛智利復活島看摩艾石像在許多人的旅遊夢想清單中，但你知道日本也能直擊摩艾石像嗎？位於九州宮崎縣的「日南太陽花園」（Sun Messe Nichinan）同樣擁有摩艾石像，並且是唯一得到復活島官方特別許可製作的。摩艾迷們不用千里迢迢飛南美洲，就近即可捕捉七座艾摩石像搭配大海的畫面，更是九州宮崎旅遊必去的打卡景點。
「日南太陽花園」也就是摩艾主題海濱公園，佔地20公頃，重點地標就是七座摩艾石像，而日本宮崎之所以能夠得到復活節島長老協會的授權，是由於摩艾石像曾因大地震嚴重毀損，日本企業無償協助修復，因此長老為了表達謝意，特別准許日本復刻摩艾石像。
七座高度5.5公尺、重達18噸的巨大摩艾石像，以蔚藍的大平洋為背景、在日南海岸丘陵上一字排開，彷彿與來訪的旅人靜靜解分享著遙遠國度的神秘故事；而七座摩艾石像各有象徵意義，分別代表事業、健康、戀愛、整體運勢、結婚、財運以及學業。
「日南太陽花園」除了七座巨型摩艾石像之外，還有打造一些小型的摩艾石像散佈在面海的斜坡上，另外還有感謝地球鐘、太陽之丘、七個看海的人、世界昆蟲館、摩艾資料展館和餐廳等，全數景點逛完需花上半天。此外，由於園區佔地遼闊，加上許多山坡路段以及鮮少陰涼處，建議可以付費租借高爾夫球車節省體力和時間。
當然，「日南太陽花園」的紀念品店充滿著摩艾周邊商品，包含各式各樣的摩艾裝飾物、摩艾衛生紙盒、摩艾拼圖、摩艾明信片、摩艾背包和衣服等，其中「日南太陽花園」限定的摩艾貼紙特別值得購買，摩艾粉絲荷包來此肯定會大失血。
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日南太陽花園推薦打卡點
七座摩艾石像、太陽之丘、感謝地球鐘
日南太陽花園
地址：宮崎県日南市大字宮浦2650
官網：https://www.sun-messe.co.jp/