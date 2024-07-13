每個星期都有吃到飽新菜單可以吃！窩客島為了讓吃到飽控可以更快掌握最新吃到飽訊息，特別整理出近一個星期網路上熱搜、最有話題的吃到飽料理，不論是人氣晶華買一送一、還是平價175元火鍋吃到飽，還是和牛加時間吃到飽，暑假就是要一直涮一波吃到飽。







火鍋控最愛的狂一鍋

狂一鍋這次，為了歡慶三週年到來，祭出指定門市全品項火鍋買一送一優惠，最便宜兩個人開鍋只要349元，再加上一旁的自助吧吃到飽，等於一個人175元就能飽到天靈蓋。限定優惠台中漢口店、中壢大潤發店、林口昕境店三間分店推出買一送一優惠，分別將於7/13、7/20、7/27連續三週的週六登場，每間分店數量有限。



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什玖鍋物359元平價火鍋吃到飽

台北吃到飽「什玖鍋物」以其超值359元的價格和豐富多樣的餐點，深受學生和上班族們的喜愛；地點距離捷運中山國小站只需步行5分鐘，方便快捷。不只有5種肉品無限暢吃，還有24種精選鍋料、冰淇淋和多種飲品都能自由享用，暑假加碼升級優惠，壽星來店出示身份更直接送上海鮮盤。



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和牛涮和牛壽喜燒雙吃120分鐘吃到飽

和牛涮推出夏季期間限定「和牛壽喜燒雙吃」一次體驗日本關西、關東風壽喜燒吃法與口味，同時還有全新品項「焦糖炙燒和牛壽司、紫薯芋泥鯛魚燒」。同時為了滿足吃到飽控的需求，再加碼把用餐時間延長至120分鐘、體驗再升級。



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饗食天堂在吃到飽這一區塊真的很穩

饗食天堂為了讓人盡情大口吃、大口喝，特別推出夏季限定烤炸料理，其中包含「蜂蜜啤酒雞翅」以啤酒、蜂蜜醃製雞翅，當成下酒小點超適合。此外還有「酥炸青醬雞軟骨、明太子豬肉串」居酒屋料理通通無限供應、讓你吃到飽、吃到不想回家。



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南港敘日Buffet學生吃到飽58折

南港吃到飽敘日Buffet吃到飽餐廳在推出全新夏季菜單的同時，加碼推出7月限定學生優惠，平日午餐出示學生證或准考證享每人880元，加碼滿十人再招待第11位免費用餐，相當於吃到飽58折。並且，限定加碼優惠「平日午餐」雙人同行名字有「干、貝、鮪、魚」其中一字，享第二位餐費半價。



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一定要搶晶華吃到飽買一送一

晶華栢麗廳餐廳搖身變為和風滿滿的日式居酒屋，栢麗廳餐檯上由豪華海鮮丼以及和牛漢堡排領軍、帶出炙燒紅蝦海膽握壽司、酥炸軟殼蟹、炭烤魷魚七味燒、鰻魚串燒等頂級下酒菜，並且週一至週四晚間八點後於栢麗廳用餐可享買一送一優惠。



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JR東日本日本國產牛、海港新鮮魚貨吃到飽

這一次為了慶祝JR東日本大飯店台北開幕三週年，JR東日本大飯店台北Brilliant鉑麗安全日餐廳特別推出了「日本美食祭」，並與鉑麗安主廚陳永儒(Kevin Chen)聯手打造了限定必吃日本美食，除了有現煎台上的「香煎日本國產牛」及「海鮮大阪燒」，海鮮生食區還增加了「鮮魚和風沙拉」、「蔥燒和牛握壽司」、「鰻魚手捲」以及「明太子烤生蠔」。



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