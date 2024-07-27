中山區美食宵夜帶你吃！在繁華熱鬧的中山區周圍，隱藏著不少當地人才知道的深夜美食，窩客島這次特別集結了9間中山區在晚上10點後仍然營業的平價美食，帶你一同前往在中山區街角的深夜食堂，一次擁有燒烤、拉麵、火鍋等選擇，體驗中山區不一樣的「夜生活」。





川味深夜食堂「魚紅苑重慶烤魚」是開 到凌 晨的四川餐館，無論加班、宵夜都能來這裡好好吃一頓犒賞自己；被蛋塔耽誤的「曾家豆漿」總是大排長龍，在半夜也能感受葡式蛋塔帶來的幸福，皮酥內餡很香而且甜而不膩；小酌聚餐最適合的「吞兵衛居酒屋」不只有超大顆的廣島生蠔，店內裝潢更是讓你一秒到日本。





中山區宵夜清單：九寨十鍋

部落客 elephant 造訪 九寨十鍋 說：

超長的營業時間，從早上 11 點，一路開到凌晨 4 點，而且中間不休息，不管你要吃早午餐、午餐、下午茶、晚餐或是宵夜都可以。<全文介紹>

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#九寨十鍋 正宗川味火鍋 中山店

地址：台北市中山區中山北路二段6號8號 (捷運中山站)

電話：02-2511-1172

營業時間：11:00~04:00







中山區宵夜清單：吉星港式飲茶

部落客 Ruby說美食享受旅行 造訪 集星港式飲茶 說：

在吉星港式飲茶，不僅能品嚐到地道的港式點心，還能感受到濃厚的港式文化氛圍。無論是與親友聚餐，還是獨自一人用餐，這裡都是一個不錯的選擇。<全文介紹>

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#吉星港式飲茶

地址：台北市中山區南京東路一段92號2樓

電話：02-2568-3378

營業時間：24小時營業





中山區宵夜清單：瑪喜餐酒館 Marée Taipei Bistro

部落客 洋洋的吃喝玩樂 造訪 瑪喜餐酒館 Marée Taipei Bistro 說：

是一家十分適合聚餐約會，氣氛很好有藍帶主廚掌廚的餐酒館，到了晚上八點後會調整體燈光明亮度及略微熱鬧的音樂讓餐廳氛圍更加輕鬆浪漫。<全文介紹>

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#瑪喜餐酒館 Marée Taipei Bistro

地址：台北市中山區中山北路三段26-1號

電話：02-2599-6663

營業時間：週日到週四18:00~23:00；週五週六18:00~01:00







中山區宵夜清單：阿富海鮮粥

部落客 Jun 造訪 阿富海鮮粥 說：

每年入秋的第一道寒流，我都習慣來雙城街夜市找「阿富海鮮粥」，吃上一碗熱騰騰的海粥，享受鮮甜海味化為千絲萬縷充斥五臟六腑，那幸福感妙不可言。<全文介紹>

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#阿富海鮮粥

地址：台北市中山區農安街14號前雙城美食

電話：0932-194-704

營業時間：17:30～02:00 (日)(一)公休







中山區宵夜清單：曾家豆漿

部落客 艾斯 造訪 曾家豆漿 說：

他這裡面肉餡很Q而且裡面很多汁，建議要邊咬邊吸湯汁，不然可能會流的到處都是，好吃！鮮肉煎包也推！<全文介紹>

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#曾家豆漿

地址：台北市中山區錦州街123號

電話：02-2560-1927

營業時間：17:00–02:00(一)(二)公休​







中山區宵夜清單：雞老闆桶仔雞-長春店創始總店

部落客 范范 造訪 雞老闆桶仔雞-長春店創始總店 說：

雞老闆桶仔雞的活動超多的，只要當月壽星消費1800 就送桶仔雞1隻 ，沒有壽星也沒關係，只要消費滿2500也會送桶仔雞1隻 外帶也可以。<全文介紹>

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#雞老闆桶仔雞-長春店創始總店

地址：台北市長春路454號

電話：02-2717-5777

營業時間：11:30~2:30







中山區宵夜清單：吞兵衛元祖居酒屋

部落客 豺狼做料理 造訪 吞兵衛元祖居酒屋 說：

菜品種類選擇非常之多,而且每一道都讓我們很驚艷喜歡,以這樣的環境.食材,難怪可以經營超過30年擁有這麼多老客人的推薦。<全文介紹>

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#吞兵衛元祖居酒屋

地址：台北市中山區林森北路119巷28號

電話：02-2562-7427

營業時間：18:00~24:00(日)公休







中山區宵夜清單：Yukichi Ramen 諭吉拉麵

部落客 肉依小姐吃什麼 造訪 Yukichi Ramen 諭吉拉麵 說：

台北人半夜肚子餓也有好料吃，堅持以職人精神製作的Yukichi Ramen 諭吉拉麵，從湯頭到麵條都豪不馬虎，可以感受到店家的講究和用心，很喜歡它們家的湯頭，有如泡沫般的綿密細緻，超級濃郁但不會過於膩口，讓人忍不住一口口吃光光!<全文介紹>

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#Yukichi Ramen 諭吉拉麵

地址：台北市中山區林森北路105號1樓

電話：02-2511-8333

營業時間：11:00–14:00, 17:00–03:00







中山區宵夜清單：魚紅苑重慶烤魚

部落客 安妮 Anny 造訪 魚紅苑重慶烤魚 說：

每一口的麻辣都很有層次，不會只有單一辣度或純麻感!我自己很喜歡吃辣，尤其是層層堆疊的香氣最迷人，加班太晚或想吃宵夜，開到凌晨兩點的魚紅苑是好選擇。<全文介紹>

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#魚紅苑重慶烤魚

地址：台北市中山區中山北路二段59巷46號

電話：02-2511-9670

營業時間：17:30~02:00



