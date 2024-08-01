Blue Bottle Coffee迷筆記起來！藍瓶咖啡和星巴克一樣，積極在日本各地拓展特色分店，其中「京 都六角藍瓶咖啡」進駐擁有百年歷史的「辻森自行車商會」，上頭依舊可見昔日作為招牌的腳踏車，新潮咖啡融合懷舊氛圍濃郁的老屋，形成獨有的韻味。







「京 都六角藍瓶咖啡」位在「京都烏丸御池站」周邊巷弄，出站步行約七分鐘即可抵達。由於遍布世界各地的Blue Bottle Coffee粉絲會專程前來朝聖，加上在地咖啡控也很多，內用常常一位難求，建議一大早前往最為保險，喝完還能順道去御金神社求財運。





「京 都六角藍瓶咖啡」除了咖啡、甜點之外，還有供應和京都紅豆老店「都松庵」聯名的「藍瓶羊羹」以及選用京都利招園茶舗抹茶粉製作而成的「法式抹茶巧克力凍」，甜食控絕對不能錯過；此外，這裡也有販售京都藍瓶限定的周邊商品，如：刺繡手帕等，很推薦當作京都伴手禮送給喜愛Blue Bottle Coffee的親友。



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京都六角藍瓶咖啡Blue Bottle Coffee推薦

限定Blue Bottle Coffee周邊商品

京都六角藍瓶咖啡Blue Bottle Coffee店家資訊

地址：京都市中京区 東洞院六角上る三文字町 226-1

