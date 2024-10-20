2024 SOGO週年慶來店裡是三麗鷗！一年一度百貨週年慶開打，不僅有各種週年慶限定優惠之外，獨家聯名的來店禮更是小資族搶著兌換的好康。作為台北人最期待的壓軸SOGO百貨，這次請到三麗鷗三大人氣明星Hello Kitty、酷洛米、美樂蒂坐鎮，將陸續推出14款聯名實用周邊，超有誠意的SOGO週年慶來店禮先來看看有哪些。







將於11/7~11/18登場的台北SOGO週年慶，找來三麗鷗明星坐鎮，每天都有不同限定來店禮可以領取，只要持有快樂購卡在當日、當館消費滿額，就可以免費兌換酷洛米、美樂蒂或是Hello Kitty限定周邊。首推必搶的有「Kuromi & My Melody造型隔熱碗」兩入一組一次滿足；出國旅遊必備的「粉漾舒適頸枕」；又或是為秋冬提前準備的「Sanrio厚實毛絨毯」、「Kuromi單手按壓保溫壺」、「Sanrio輕量保溫瓶」、「Kuromi彈跳保溫瓶」等小物，都超級實用。







另外，在SOGO忠孝館一樓和地下一樓則是有造型展示櫃，可以一次看到所有來店裡商品，粉嫩紫色的設計，一旁還有大型的酷洛米公仔，又或是酷洛米、美樂蒂或是Hello Kitty俏皮嬉戲的圖騰，讓三麗鷗鐵粉先衝去現場打卡。



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2024台北SOGO週年慶

週年慶時間：2024/11/7~11/18

來店禮：活動期間持快樂購卡於當日當館消費達指定門檻，持同卡號墊子發票及銷貨明細，可兌換以下贈品一份。

來店禮：

11/7~11/8

忠孝館、復興館 單筆滿1,000元 Kuromi & My Melody造型隔熱碗（2入）一組，限量35,000組。

敦化館 單筆滿1,000元 Sanrio輕量保溫瓶一個，限量2,000個。



11/9~11/10

忠孝館、復興館 單筆滿2,000元 Sanrio厚實毛絨毯一條，限量25,000條。

敦化館 單筆滿2,000元 粉漾舒適頸枕 限量1,500個。



11/11~11/12

忠孝館、復興館 單筆滿1,000元 Sanrio經典帆布袋一個，限量24,000個。

敦化館 單筆滿1,000元 Sanrio輕巧摺疊傘一支，限量1,500支。



11/13～11/14

忠孝館、復興館 單筆滿1,000元 Kuromi彈跳保溫瓶，限量26,000個。

敦化館 單筆滿3,000元，多功能保溫提鍋一個，限量1,000個。



11/15~11/16

忠孝館、復興館 單筆滿1,000元 Hello Kitty宮廷自動傘一支，限量26,000支。

敦化館 單筆滿2,000元 Sanrio純棉大浴巾一條，限量1,200條。



11/17~11/18

忠孝館、復興館 單筆滿2,000元 Kuromi單手按壓保溫壺一個，限量27,000個。

敦化館 單筆滿2,000元 紫戀保溫保冷袋一個，限量1,200個。



11/13 持中活信託SOGO聯名卡

當日單筆滿1,000元 Sanrio經典保溫保冷袋一個，台北三館共限量10,000個。



11/16 持遠東商銀信用卡

當日刷卡單筆滿2,000元 Sanrio雙耳陶瓷碗一個，台北三館共限量5,000個。

