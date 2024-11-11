一年一度台灣「淘寶雙11狂潮」全面來襲！10億輕小件商品滿額免運還不夠，第二波檔期淘寶加碼推出超過3500名「幫你買單」限時優惠！雙11剁手黨逛淘寶，不止免運，淘寶不囉唆直接送下單金額等值紅包。



淘寶多重超狂優惠，即日起至11月11日淘寶雙11極速開跑，除延續全站跨店每滿人民幣300元立減50元，或官方立減85折起，疊加每日00:00、12:00、16:00、20:00狂撒限量折扣碼；此外，淘寶更大手筆加碼於 11月8日、11月11日18:00搶限量「111元人民幣幫你買單」名額，凡購物滿人民幣99元，海運超商取貨或海運宅配免運達服務，全年殺最大就在淘寶雙11。無論是想趁機補足搶購不到超夯公仔的收藏玩家、料理控想入手最新潮的廚具，又或是果粉想一次補齊新品週邊，甚至提前為年末聚會買交換禮物的資優生，這次淘寶雙11都能讓每一位精打細算的剁手黨們大買一波，用最優惠的價格清空購物車，入手超值好物！



盲盒驚喜「淘」不停，全球瘋搶的熱門款式一次收

近期盲盒風潮席捲全球，許多限量商品、明星同款吸引眾多收藏家瘋搶。淘寶不僅替玩家們集結時下最夯的盲盒款式，讓玩家在家不用排隊就可以入手各種超萌盲盒娃娃、公仔與週邊商品，甚至連明星同款都能帶回家。當然除了蒐集公仔，也要為他們準備一個家，多款公仔收納神器，像是可以在家中展示的盲盒層架、擺放迷你扭蛋的收納櫃或玩偶收納桶，讓玩家能輕鬆整理心愛的收藏。不僅限於娃娃、公仔，近年「痛包」也成為眾多收藏玩家必備的時尚配件之一，專屬的「痛包」主要用於展示收藏，可以大方秀岀自己所愛角色，各式「痛包」提供多層隔間和透明口袋能放置娃娃、公仔，讓收藏一目了然，而淘寶正能提供玩家眾多選項和優惠，讓收藏之旅更加方便且具品味！

果粉最愛！不可錯過的iPhone最新款週邊配件

iPhone 16一上市就掀起熱潮，除手機之外也推出不少新品，從筆電、耳機到手錶，在多種商品配件的需求下，消費者希望在有限預算內買到有質感且獨特的商品。而淘寶也看準此需求，希望讓台灣消費者知道，在淘寶能輕易「淘」到喜愛的週邊配件，並擁有最齊全、多樣化、高CP值的數位週邊配件，從各式手機殼、快速充電的充電支架和磁吸充電器，到耳機保護殼、筆電包、錶帶等都一應俱全；還可以搭配全站10億商品海運來台免運活動，並疊加雙11的多重優惠，無論是追求個性化的時尚達人，還是注重實用性的科技控，都能在淘寶找到符合需求的週邊配件，滿足對科技時尚的所有想像！

料理控「淘」盡廚房好物，一站式打造下廚儀式感

韓國實境秀《黑白大廚：料理階級大戰》播出後話題不斷，大廚們的料理過程不僅讓觀眾食指大動，而廚師們在有限的時間內，如何運用各式各樣的工具，變出令人驚豔的料理，更是一大看頭，讓許多料理控們蠢蠢欲動，開始尋找可以事半功倍又兼具美觀的用品，讓下廚變得更不費力。像是備菜需要的電動切菜機，可以快速處理食材，搗蒜器則能搗出香氣十足的蒜泥，多功能鍋能滿足燉煮、煎炒、蒸煮等多種烹飪需求，一台鍋具就能搞定一桌菜；當然擺盤也不能馬虎，精美的餐具套組能讓擺盤兼具美感，讓料理看起來更賞心悅目。除了廚具、餐具，還有各種廚房收納用品，像是調料置物架、刀具收納台，都能協助料理過程中井然有序並充滿儀式感，從備菜到上桌都可以加入購物車一次清空！

「淘」氣小物大集合， 提前準備更顯「淘」心

年底派對季又到了，其年末活動多需要準備的禮物不只一份，如何在有限預算買到心儀商品，跟上淘寶雙11準沒錯！淘寶雙11的豐富優惠以及全站10億商品海運免運來台活動，很適合在短時間內尋找不同主題禮物，淘寶也集結一系列「淘」氣小物，實用又有趣，像是上班族很需要辦公室解壓小物，敲敲就能帶來療癒感的小木魚，讓煩惱都煙消雲散，或是提醒自己放鬆的禁止焦慮擺件，將焦慮拋諸腦後，擺放在辦公桌上，不只療癒自己，還能成為辦公室的趣味小物，除了辦公室小物，淘寶還有許多可愛又實用的家居用品，搞怪小夜燈不僅能提供柔和的光線，幽默的造型還能為房間增添趣味；而肌肉男抱枕絕對能成為派對上的話題焦點，無論是姊妹聚會還是好友聚餐，交換禮物拿出來，一秒成聚會中的話題製造機！



淘寶雙11第二波狂歡盛宴，即日起至11月11日限時開跑，全站優惠強力出擊，跨店滿減消費每滿人民幣300元立減50元，或官方立減85折起的超優折扣。如果是首購族也不必擔心，淘寶貼心推出「首購開買啦大紅包」計畫，即日起新用戶註冊即送人民幣61減60元首購紅包（約新台幣270元），名額無上限，且首單享有免費本地退貨、稅費0元與免支付手續費三大服務；同時享有全站10億商品免運，滿人民幣99元即可享海運超商取貨或宅配跨境免運直送台灣，官方活動連結參考 : 淘寶官方粉絲團 ，淘寶雙11台灣攻略會場。