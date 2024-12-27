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麥當勞二度道歉！網友：等柯文哲交保分散媒體注意，發起拒吃麥當勞。

麥當勞
2024-12-27 12:23:00 文字：編輯 李維唐 攝影：編輯 李維唐
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編輯 李維唐

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當台灣媒體都聚焦民眾黨主席柯文哲3000萬交保的新聞話題時，麥當勞於今日(27)上午11點13分發出聲明，第二次為「台灣麥當勞打工少女遭主管侵犯輕生案議題」進行書面道歉。並在聲明稿指出在這次事件上，台灣麥當勞沒能做到防範未然，事發後的處理也不夠即時、周延。在此，台灣麥當勞對被害人及家屬，致上最誠摯的歉意；對於辜負社會大眾的高度期待，我們深感抱歉。

▲台灣麥當勞第二次為「台灣麥當勞打工少女遭主管侵犯輕生案議題」進行書面道歉 / 台灣麥當勞提供、WalkerLand窩客島整理

並在聲明稿中指出，關於外界部分誤解，台灣麥當勞澄清：被害人於今年3月3日向警方報案遭受性侵，並於3月25日向麥當勞提出性騷擾之申訴；我們隨即針對性騷擾立案調查，調查成立後立即解僱。性侵部分已進入司法程序，外界影射加害人李男與公司有關係乙事，純屬子虛烏有，自始至終沒有刻意降級包庇之情事。

為此許多網友粉粉表示，對於台灣麥當勞消極態度能是不能原諒，更有人在社交媒體上發起拒吃麥當勞的活動。並有網友指出，在美國也曾發生類似的事件，當時美國法庭是連同美國麥當勞一起連帶裁罰，希望台灣的法律也能比照辦理。

也有網友指出，台灣麥當勞現在一句話說，性侵是司法調查、性騷擾我們有處理，更讓人覺得是不是有想降低自己過錯的意圖。最後，還有網友直接表示「台灣麥當勞」選在今日(27)發新聞，就是要用柯文哲的新聞讓自己的道歉不要被看到、為此讓人感到不能接受。當然也有網友支持麥當勞，相信只要台灣麥當勞只要推出買一送一的優惠活動，再把奶昔回歸來賣一下，找YT網紅拍個聯名洗白商品就沒事了，畢竟大家還是喜歡優惠。
麥當勞 大麥克買一送一 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
▲麥當勞APP優惠歷史訊息 / WalkerLand窩客島整理提供


 

 

 

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