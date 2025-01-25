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別府溫泉地獄巡禮別錯過！日本最古老的天然地獄「血池地獄」，限定血池軟膏必買。

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2025-01-25 07:45:00 文字：記者 楊婷雅 採訪報導 攝影：記者 楊婷雅
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記者 楊婷雅

記者 楊婷雅

許多觀光客來別府旅遊都會展開「地獄巡禮」，其中「血池地獄」為日本最古老的天然地獄，沸騰的深紅色熱泥、連蒸氣也同為紅色，令人猶如置身血淋淋的地獄之中；「血池地獄」限定販售的「血池軟膏」廣受歡迎，是不少當地居民家中的常備藥，甚至會買票進來補貨。

▲▼血池地獄和海地獄皆為大分別府熱門景點/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



別府七座地獄溫泉以「海地獄」最廣為人知，其次則是「血池地獄」，至今已是超過1300年、歷史悠久的老溫泉，內含大量的氧化鐵和氧化鎂，只是實際上的「血池地獄」色澤並不像真正的血液那般鮮紅，較趨近如泥土般的暗橘色。

▲血池地獄色澤並不像真正的血液那般鮮紅，較趨近如泥土般的暗橘色。/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

▲血池地獄和海地獄一樣設有足湯/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

「血池地獄」周邊商品大玩「地獄梗」，現場看懂含義的亞洲觀光客無不會心一笑；此外，「血池地獄」限定販售、以溫泉池的紅色黏土製作而成的「地獄軟膏」備受推崇，不乏當地人專程來「血池地獄」購買，亦適合作為別府伴手禮贈送親友。

推薦閱讀：名偵探柯南來過！別府經典景點「海地獄」，絕美湛藍溫泉池、極樂饅頭必吃。

▲▼血池地獄周邊商品令民眾會心一笑，限定的軟膏亦廣受好評/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

 

血池地獄資訊

地址：大分縣別府市鉄輪778
電話：0977-66-1577

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