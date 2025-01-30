東京拉麵百家爭鳴，要脫穎而出著實不易，其中「入鹿TOKYO」（Iruca Tokyo Roppongi）除了被日本知名美食評論網站Tabelog數次列為「東京拉麵百名店」之外，自2023年起、連續三年榮獲東京米其林必比登推薦，吸引全球拉麵控爭相前往朝聖。
▲▼東京拉麵推薦入鹿TOKYO，連三年榮獲東京米其林必比登推薦/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝
「入鹿TOKYO」（Iruca Tokyo Roppongi）目前在東京有兩家店，本店位於東久留米市，分店則在交通位置相對便利的六本木，因此大多數觀光客皆選擇「入鹿TOKYO六本木店」品嚐拉麵；由於「入鹿TOKYO」十分熱門，即便是非用餐尖峰時段，也要有排隊至少半小時以上的心理準備。
▲▼入鹿TOKYO必吃有「四重奏湯底」之稱的特製牛肝菌醬油拉麵/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝
來到「入鹿TOKYO」（Iruca Tokyo Roppongi）必吃「特製牛肝菌醬油拉麵」，擺盤澎湃又精緻，湯底則嚴選數款日本高檔食材熬製，包含雞、牛、蝦、貝類等，水質亦同樣講究，湯頭鮮美、層次豐富，故有「四重奏湯底」之稱；此外，除了米其林肯定的「特製牛肝菌醬油拉麵」之外，亦有柚子鹽拉麵、鹽味拉麵、醬油拉麵等可以選擇，喜歡吃拉麵的日本旅遊愛好者一定要筆記起來。
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▲入鹿TOKYO另有柚子鹽味拉麵等可以選擇/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝
入鹿TOKYO六本木店家資訊
地址：東京都港区六本木4-12-12 穂高ビル 1F
電話：03-5786-0029