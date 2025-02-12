藏壽司新扭蛋是超萌「卡娜赫拉的小動物」！這次藏壽司在2/21推出全新扭蛋系列，再度與超高人氣的「卡娜赫拉的小動物」合作，讓可愛的P助與粉紅兔兔變身壽司造型，推出新扭蛋公仔吊飾、胸章、磁貼兩件套，讓卡娜粉絲通通收藏。



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▲▼藏壽司卡娜赫拉的小動物新扭蛋，2/21起登場 / 藏壽司提供、WalkerLand窩客島整理



藏壽司 卡娜赫拉的小動物 限定扭蛋

這次藏壽司與「卡娜赫拉的小動物」合作扭蛋，將於2/21起正式登場，帶來3種造型共13款可愛小物。P助與粉紅兔兔化身成壽司、鯛魚燒等各種美食造型，設計成5款立體公仔吊飾，粉紅兔兔還把P助關進藏壽司的壽司盤「鮮度君」裡，是粉絲們拼手氣也要抽到的限定版。▲▼藏壽司卡娜赫拉的小動物新扭蛋，立體公仔吊飾必抽 / 藏壽司提供、WalkerLand窩客島整理此外，這次藏壽司的「卡娜赫拉的小動物」扭蛋也推出4款粉嫩色系胸章，富士山造型、鯛魚燒造型的P助與粉紅兔兔萌翻粉絲。此外還有4款「磁貼兩件套」，一顆扭蛋裡包含P助與粉紅兔兔2個磁鐵，總共4款造型，粉絲們通通想收藏。▲▼藏壽司卡娜赫拉的小動物新扭蛋，超可愛胸章與磁貼兩件套 / 藏壽司提供、WalkerLand窩客島整理不只扭蛋，藏壽司這次更祭出全新「海陸名品祭」8款海陸餐點，在2/19日起登場，主推「黃金酥脆鰻魚卷」以及「鰻魚山藥泥鮭魚卵、特選巨大鮮蝦佐飛魚卵蝦沙拉、魚卵海膽牛肉」等，讓人享受到小奢華海陸壽司。甜點的部分則推出情人節限定「戀戀草莓蜜熔岩巧克力」，酸甜蜜漬草莓與濃郁熔岩巧克力交織，只在2/11-2/18限定供應，情人節準時起來。▲▼藏壽司海陸名品祭壽司新品 / 藏壽司提供、WalkerLand窩客島整理

活動期間：2025/2/21-04/11