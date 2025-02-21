隨著春天的腳步來臨，全球寶可夢訓練家引頸期盼的「Pokémon GO Tour：合眾」活動即將於2月21日至23日在新北大都會公園熱鬧登場。為了讓旅客能夠在遊戲之餘享受舒適的住宿體驗，台北趣淘漫旅特別與發酵茶飲品牌「All Good Gene’s好菌好俊」攜手合作，推出期間限定的「GO Travel Tour · 趣淘冒險篇」住房專案。自即日起至4月30日，雙人入住探索客房最低3,299元起，即可享受飯店豐盛的自助早餐，並獲得獨家冒險組禮盒，內含冬瓜檸檬康普茶、蘋果派派康普茶及寶可夢造型棒棒糖，結合健康飲食與旅遊體驗，讓旅客在春日輕旅行中感受別具風格的住宿樂趣。



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▲期間限定的「GO Travel Tour · 趣淘冒險篇」住房專案。自即日起至4月30日，雙人入住探索客房最低3,299元起 / 台北趣淘漫旅提供、WalkerLand窩客島整理



除了精心準備的迎賓禮品，此次住房專案的旅客還可參加專屬抽獎活動，有機會獲得All Good Gene’s好菌好俊推出的蘋果派派康普茶香檳禮盒組。趣淘漫旅透過與健康品牌的跨界合作，提供旅客一場結合養生飲品與冒險體驗的全新住宿方式，讓寶可夢訓練家在旅途中不僅能感受遊戲樂趣，更能透過康普茶補充能量，提升身心狀態。



此次合作的All Good Gene’s好菌好俊是台灣近年來備受矚目的康普茶品牌，品牌創辦人鍾淳仁來自食品世家「金蘭」，擁有豐富的發酵技術背景，被譽為「發酵教父」。為了滿足年輕消費者的需求，他精心研發適合台灣氣候的康普茶飲品，透過天然發酵工法，提供口感清爽、富含益生菌且對腸胃友善的健康飲品。本次與台北趣淘漫旅合作，透過提供入住旅客兩款精選康普茶「冬瓜檸檬與蘋果派派口味」，不僅能促進消化，還能補充維生素，讓旅行過程更舒適自在。



▲趣淘漫旅透過與健康品牌的跨界合作，提供旅客一場結合養生飲品與冒險體驗的全新住宿方式 / 台北趣淘漫旅提供、WalkerLand窩客島整理

此外，活動期間內，凡預訂「GO Travel Tour · 趣淘冒險篇」住房專案的旅客，皆可於「Pokémon GO Tour：合眾」活動現場，前往All Good Gene’s好菌好俊專屬攤位，免費品嚐明星發酵飲品，感受康普茶獨特的醇厚風味。購買指定商品還可獲得抽獎券，有機會贏得價值上萬元的「台北趣淘漫旅雙人平日住宿券」，讓旅程更加超值精彩。▲凡預訂「GO Travel Tour · 趣淘冒險篇」住房專案的旅客，皆可於「Pokémon GO Tour：合眾」活動現場，前往All Good Gene’s好菌好俊專屬攤位，免費品嚐明星發酵飲品 / 台北趣淘漫旅提供、WalkerLand窩客島整理

Pokémon GO Tour：合眾 台北趣淘漫旅 x 好菌好俊 住房專案

活動期間：即日起至2025年4月30日

住宿內容：

1、雙人入住探索客房 3,299 元起

2、飯店豐盛自助早餐

3、獨家冒險組禮盒（內含冬瓜檸檬康普茶、蘋果派派康普茶、寶可夢造型棒棒糖）

訂房專線：02-89643985

更多詳情



住房專案限定抽獎

參與方式：凡預訂「GO Travel Tour · 趣淘冒險篇」住房專案，即可獲得抽獎資格

獎品：All Good Gene’s好菌好俊「蘋果派派康普茶香檳禮盒組」

Pokémon GO Tour 現場限定活動

活動地點：新北大都會公園（Pokémon GO Tour：合眾活動現場）

活動時間：2025年2月21日至23日

參與方式：

住房專案旅客可至「All Good Gene’s好菌好俊」專屬攤位免費品嚐明星發酵飲品，購買指定餐點，即可獲得抽獎券。

抽獎獎品：價值萬元「台北趣淘漫旅雙人平日住宿券」

完整活動資訊可至官方網站查詢