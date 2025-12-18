玲廊滿藝 × 丁丁藝術跨國聯展，在Dream Plaza展開一場跨地域的美學對話。

在全球藝術版圖不斷延伸的此刻，藝術不再只是遠方殿堂才能抵達的風景，而是以更開放、更流動的姿態走進城市生活。

▲莫伊/馬諦斯的助手(160cm × 120cm)



甘蔗Cane（義大利）: 自 2014 年開始創作，以龐克美學與強烈敘事性著稱。受義大利漫畫大師Andrea Pazienza、佛蘭芒畫家 Bosch 與 Bruegel 的啟發，Cane 擅以超現實、流行語彙與街頭文化建構作品世界。綠色外星人與各文化族群形象交織，呈現移民、種族等社會議題。他的作品不僅在畫布間發聲，也在歐洲街頭留下痕跡，是兼具潮流文化與人類學視角的藝術家。

▲甘蔗/生日派對(114cm×195cm)

▲里斯/一堆彩虹糖(150cm×120cm)

▲杜信穎/落入克莉絲蒂娜的世界的胖夢露(80cm × 65cm)





每年歲末，邁阿密海灘巴賽爾藝術展（Art Basel Miami Beach, ABMB）所匯聚的跨國能量，被視為當代藝術的風向指標，象徵世界文化脈動最蓬勃的時刻。今年，這股國際藝術浪潮以「零時差」的方式在台灣同步展開——玲廊滿藝與丁丁藝術攜手策劃聯展，其中一位展出的藝術家莫伊 Moisés的作品也同步在我們統一時代百貨的Dream Plaza展出，歡迎一同來欣賞這場藝術的饗宴。民眾不必飛往邁阿密，也能沉浸於國際藝術的對話現場。本次展覽邀請四位來自西班牙、義大利、英國與台灣的藝術家，以童趣、詩意與幽默詼諧的創作語言，呈現當代藝術的多重面貌。本次聯展的四位藝術家各具特色：莫伊 Moisés（西班牙）: 1972 年出生於西班牙，風格簡潔清新、線條明快，作品多以圓頭人物為主角。大大的頭像是一個舞台，梯子、花草、鋼索等象徵場景在其中交織，如同探索人類複雜內在的迷你劇場。他深受漫畫、插畫以及Guston、Basquiat、Keith Haring等藝術家的影響，並以刺繡融入畫面、增添詩意層次。莫伊以獨特的形式語言講述幽默、批判又優雅的小故事，創造出一個充滿幻想與色彩的世界。他的作品曾在多國展出並多次獲獎，包括西班牙國家金相術一等獎。Rhys Brown（英國）: 來自倫敦的里斯運用自創的「素拓印」（Vegan Gyotaku）技法，改寫日本魚拓傳統，以毛絨玩具作為創作主體，重新思考記憶與身份如何被壓縮、轉譯與再現。他的作品介於實驗與情感之間，詩意、細膩且富含文化意識，以柔軟的物件觸碰深層的個人與集體記憶。杜信穎（台灣）:1995 年生，畢業於北藝大美術系。創作靈感源自安迪・沃荷的《瑪麗蓮夢露》，但將偶像神話反轉為生活荒謬喜劇。她筆下的「夢露」會發胖、失業，甚至被鸚鵡搶走內衣褲，以飽和色彩與鮮明敘事呈現生活中的不完美與無力感。她的作品提醒觀眾：荒誕也可以被理解，不完美也能被接住。四人的作品如同一座座「通往夢境的開關」——以童趣為語言、以遊戲為入口，把感性化為洞察，把想像轉化為反思。感受藝術以最輕柔的方式回應現實、療癒心緒，也重新找回面對世界的想像力。玲廊滿藝與丁丁藝術期望透過這場跨國合作，讓更多人能在日常商場空間接觸高品質國際藝術，讓藝術走進生活、貼近城市，創造更具文化溫度的公共場域。主辦單位：玲廊滿藝協辦單位 : 丁丁藝術空間藝展時間：2025年12月2日~2026年1月3日藝展地點：DREAM PLAZA(110台北市信義區松高路11號)歡迎免費線上預約進場賞畫 https://www.uniart.com.tw/topics/2864統一集團玲廊滿藝畫廊官網也將同步出