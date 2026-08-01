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奶茶控喝這杯渡劫！田馥甄愛店「小仙島」快閃中山站，渡奶茶鬼月去霉運。

飲料新品小仙島渡奶茶中秋禮盒
2026-08-01 16:10文字：編輯 鄭雅之 
編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之 表示：加了艾草、陳皮和香茅特調，這杯渡奶茶是不是也能趕小人啊！

奶茶控鬼月不怕！夏日炎熱加上鬼月到來總是讓人心生悶煩，而主打漢方靈感的小仙島特別推出全新「渡奶茶」，標榜不只渡好兄弟更要渡走壞情緒。這款新品透過清爽去悶的草本風味，將傳統漢方素材轉化成現代人喜歡的精緻口感。品牌持續以親民有趣的方式，把草本元素融入大眾的日常生活之中。同時攜手時髦養生品牌夥伴，要在忙碌的生活裡陪伴大家重新找回舒壓的平衡狀態。

▲手搖飲品牌小仙島打造精緻草本茶韻，以香水前中後味調製夏日限定渡奶茶與限定法式甜點組合。(攝影：鄭雅之)
▲手搖飲品牌小仙島打造精緻草本茶韻，以香水前中後味調製夏日限定渡奶茶與限定法式甜點組合。(攝影：鄭雅之)
▲中秋節送禮新選擇，小仙島聯名人氣甜點品牌推出神話故事感中秋禮盒，內含限定法式酥餅甜點。(攝影：鄭雅之)
▲中秋節送禮新選擇，小仙島聯名人氣甜點品牌推出神話故事感中秋禮盒，內含限定法式酥餅甜點。(攝影：鄭雅之)

沉浸式漢方美學接住壞情緒

從傳統中藥房背景出身的養生品牌，顛覆大家對草本調養的既有印象，主張照顧自己不需要完美自律。品牌特別設計出方便享用又好看的隨身調養包，即將在八月底正式上市發售。產品概念就像每天送給自己的一封鼓勵信，傳遞出就算不完美也是最真實自己的生活態度。希望透過簡單自然的優雅體驗，讓年輕族群在忙碌起伏的日常節奏裡，找到最舒適自在的養生新風格。

▲時髦漢方養生品牌推出全新調養包，以宛如小包裹般的設計陪伴現代人渡過低潮，成為夏日保養必備單品。(摄影：鄭雅之)
▲時髦漢方養生品牌推出全新調養包，以宛如小包裹般的設計陪伴現代人渡過低潮，成為夏日保養必備單品。(摄影：鄭雅之)

香水般層次奶茶與甜點快閃

這款「渡奶茶」選用艾草與陳皮以及香茅等清爽素材，層層堆疊出宛如香水前中後味的豐富韻味，並搭配無負擔的羅漢果糖降低熱量。品牌更預計在中秋節前夕與人氣甜點攜手合作，推出富有神話冒險故事概念的限定酥餅禮盒，裡面還特別藏有月亮碎片瓷偶極具蒐藏價值。八月初起品牌更將在台北誠品南西設置限時一個月的快閃店，讓喜歡質感生活的民眾可以在中山區一次享受香氛保養與草本茶飲。

▲中山區質感飲品小仙島推出全新鬼月限定渡奶茶，搭配草本風味法式甜點享受最舒壓的下午茶組合。(攝影：鄭雅之)
▲中山區質感飲品小仙島推出全新鬼月限定渡奶茶，搭配草本風味法式甜點享受最舒壓的下午茶組合。(攝影：鄭雅之)


小仙島 × Round Lab 島中島 誠品南西快閃

快閃時間：2026年8月1日至8月31日止
地點：台北誠品生活南西店一樓

小仙島  新品「渡奶茶」

開賣日：於7月31日正式上市開賣
特色：以艾草、陳皮、香茅、薄荷與鐵觀音牛蒡老奶完美調和，並全面使用羅漢果糖降低甜膩與熱量負擔。
優惠：7月31日至9月10日期間，凡於門市購買「渡奶茶」乙杯，即可獲得限量「仙字護身符」乙個，內含各門市專屬驚喜優惠。

小仙島、 Allumer Dessert 中秋聯名禮盒

禮盒：《守護月光禮盒：奶油寶寶與仙島神獸的大冒險》，內含6款草本調味法式甜點與限量月亮碎片小瓷偶。
中秋禮盒早鳥優惠： 聯名中秋禮盒於8月15日前預購，即享早鳥優惠價每組788元。
企業大宗訂購福利： 企業訂戶大量訂購該款中秋聯名禮盒，可享有全台免運費優惠。

飲料控新品推薦喝！

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看更多小仙島「渡奶茶」

▲台北中山區手搖控注意，小仙島與韓國熱門保養品牌推出快閃體驗，讓人在誠品生活南西店輕鬆享受草本調調與植萃保養。(攝影：鄭雅之)
▲台北中山區手搖控注意，小仙島與韓國熱門保養品牌推出快閃體驗，讓人在誠品生活南西店輕鬆享受草本調調與植萃保養。(攝影：鄭雅之)
▲聯名中秋限定禮盒登場，香濃法式酥餅藏有月亮碎片瓷偶，成為今年最吸睛的中秋伴手禮推薦。(攝影：鄭雅之)
▲聯名中秋限定禮盒登場，香濃法式酥餅藏有月亮碎片瓷偶，成為今年最吸睛的中秋伴手禮推薦。(攝影：鄭雅之)


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