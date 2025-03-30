桃園彩色海芋季旁的和春花卉農場已開業近30個年頭，藏身在裡頭的D&B綠色茶館，吃過一次就愛上的美食，就連蝴蝶都不請自來，可以說是花田裡最招蜂引蝶的咖啡店了！

D&B綠色茶館就位在桃園彩色海芋季的對面，走路不用1分鐘。

D&B綠色茶館與和春花卉農場是同一業者所經營。

和春花卉農場與綠色茶館相連在一起，前方是室內花卉展區、也有戶外植栽區，有各式琳瑯滿目的花草、盆栽與多肉植物可以選購，增添家中的綠色芬多精。

也有春夏頗受歡迎的繡球花。

入口左側是綠色茶館，有咖啡、甜點、鹹食與花茶，沒有限時，海芋季期間不知道是否有限時，用餐前可先詢問店家喔。

室內溫馨明亮的木屋區，去年還有整體翻修過，維持的相當舒適。

詳細菜單▶MENU

卡布奇諾│充滿漸層色的冰卡布，綿密的奶泡、有機咖啡的醇香，擦撞出更溫潤滑順的口感，品嚐咖啡香氣交織的香醇。

義式濃縮冰淇淋 濃縮咖啡覆蓋到香草冰淇淋上，可說是聞名世界的義式甜點。

義式濃縮咖啡的酸氣融進了冰淇淋，酸甜中和，冷熱交替，在唇腔裡產生意外的美好滋味.......

藍莓巴斯克乳酪

甜點都是店家手工製作，每天有限量，口味依當日提供為主

好吃到連蝴蝶都再三偷襲我的甜點，趕都趕不走呢...........全文

綠色茶館也是寵物友善喔！店家沒有硬性規定是否要坐推車，但基於禮貌與尊重，牽繩是一定要的，便溺也請隨手清理！

園區裡也有小面積的紫藤花，目前花開得正美~

2025桃園彩色海芋季

青埔咖啡廳懶人包，簡約日系風、純白韓系風、老宅網美風、客家文青風、越式風情、藝文美學….等、各式不同風格的咖啡廳，ㄧ次滿足你的咖啡癮，陸續新增&不定期更新~