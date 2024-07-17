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近期高雄超火紅！推薦你2024必去高雄景點，帶你從高雄近郊玩到高雄市區，除了有適合假日出遊的戶外景點、網美、文青熱愛的IG打卡景點；也有適合帶小孩放風的高雄親子景點，或是雨天備案的高雄室內景點、高雄展覽，來到高雄當然也別忘記大啖高雄美食，再帶幾份高雄名產回家，就是完美的高雄旅遊囉！



2024 高雄最新景點排名 TOP5

Top 1 奧斯汀人文咖啡

Top 2 白色戀人貨櫃屋

Top 3 果貿社區

Top 4 柴山小漁港&海蝕洞

Top 5 石頭廟

在地特色介紹

台灣少數海港城市「高雄」，近年積極發展在地高雄特色觀光，像要一日遊夥伴，高雄除了愛河、壽山、西子灣、岡山、蓮池潭、旗津、左營舊城等知名景點外，軟實力同樣不容小覷，高雄文創產業是你想在高雄逛街的好選擇，尤其是知名觀光景點駁二藝術特區，吸引許多旅遊節目慕名來取景，高雄觀光好玩地方還不只這些，晚上可以去景觀台賞夜景，全台首座水平旋轉大港橋，夜間必賞愛河景點，為有計畫出門散散心的你，提供了很棒觀賞和互動性，現在好拍、好逛的高雄景點，通通都告訴你啦! 腦中也浮現想認識更多高雄景點的想法，別著急我們整理好逛高雄的景點懶人包，包還在地高雄美食推薦、安排個住宿好好休息，事先規劃個兩天一夜&三天兩夜，快和我一起玩遍所有高雄景點吧。

1. 高雄大港橋

✨完整圖文 : 高雄大港橋 | 天使翅膀，全台首座水平旋轉橋

圖片來源：IG@darren_chihhao

亞洲最長「跨港旋轉橋」 白色大港橋超有質感，水岸風光加上夕陽、璀璨夜景，怎麼拍都唯美！找對角度取景還可以拍到八五大樓背景，一次囊括新舊高雄地標景點！每天下午三點還有大橋旋轉開合秀，週五、六、日還加碼晚上７點再開一次，很適合來場港濱約會！

圖片來源：IG @ginayou0205

地址:高雄市鹽埕區輕軌駁二大義站C12旁 開放時間:08:00-22:00

2. 鹽埕白色戀人貨櫃屋

✨完整圖文：白色戀人貨櫃屋|在河畔邊來一份浪漫的下午茶

圖片來源:IG @yuan_ying000

超夯網美情侶景點～純白色的貨櫃屋咖啡廳，附有美麗的河邊景色、可口的美食與咖啡廳下午茶。優雅坐在半圓形透明鞦韆上，邊遠眺愛河河畔風光與美食外，還能把愛河美景也一起收進鏡頭裡~

地址：高雄市前金區河東路189號 開放時間：12:00-23:00

3. 高雄駁二藝術特區

✨完整圖文：高雄駁二藝術特區｜貼近你我身邊的藝術生活《最新展覽、門票優惠、交通方式》

照片來源：IG @yh._photography

高雄駁二藝術特區一直是大家來高雄必訪景點之一，過去的駁二是用來存放魚粉與砂糖的倉庫，2000年因尋找施放雙十國慶煙火地點的契機，讓大家想起了駁二倉庫的存在。經過藝術家及各方文化工作者的努力之下，台灣南部也誕生了一處能支持藝文創作及舉辦藝文活動的基地，分別由大義、大勇、篷來三個倉庫園區所組成，下次來高雄玩，記得這邊超適合放IG牆的裝置藝術們。

照片來源：IG @___weijia

地址：高雄市鹽埕區大勇路1號 開放時間：10:00-18:00

4. 奧斯汀人文咖啡

✨完整圖文：奧斯汀人文咖啡｜特色景觀餐廳，渡假風美景享受下午茶時光

圖片來源：IG @camille_jhai

想享受異國渡假風的下午茶時光嗎？高雄網美咖啡廳「奧斯汀人文咖啡」，庭院以南洋風佈景，像極峇里島的景緻，還有許多如「可愛奧斯汀汽車」的IG打卡必拍可愛陳設。

地址 : 高雄市小港區立群路100號 開放時間:10:00~21:00

5. 橋頭糖廠

✨完整圖文：高雄橋頭糖廠 | 吃冰搭五分車＆賽車趣，日式建築超好拍！

圖片授權：IG @ hcc0923

來免門票的高雄橋頭糖廠，一定要享用台糖冰棒和搭五分車，也能朋友家人們、情侶、親子一起來玩賽車、控土窯。周邊還有藝文迷必訪的白屋藝術村與十鼓仁糖文創園區！

地址 : 高雄市橋頭區糖廠路24號 開放時間 :09:00~16:30（室內展館）

6. 義大世界

✨完整圖文 : 義大世界｜高雄義大世界遊樂設施、住宿、接駁車交通攻略

照片來源：IG @osborn.yu

於2010年開幕的義大世界，建築氛圍飄著淡淡的歐洲渡假氣息，不用出國也能感受到異國風情，另外還有五星級飯店「義大皇家酒店」及「天悅飯店」供旅人落腳，簡直是南台灣的渡假天堂。

地址 :高雄市大樹區學城路一段10號

7. 田寮月世界

✨完整圖文：田寮月世界 | 高雄｜踏上如月球般步道，一覽壯觀惡地景色【門票＆交通＆美食＆附近景點】

圖片授權：IG @doris__0705

從國道三號就能看到的高雄田寮月世界，園區內規劃了四條步道，能用不同角度觀賞到特別的惡地地形、還有泥火山的蹤影，都讓人嘖嘖稱奇。

地址：高雄市田寮區月球路34號 門票：免費景點