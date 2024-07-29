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來高雄玩高雄景點和品嚐美食！高雄跨年要下榻哪間高雄住宿呢？這篇整理了捷運、輕軌可輕鬆抵達的高雄住宿，不管你要在高雄火車站、駁二、旗津、西子灣還是義大世界都可以，想找平價、頂級、飯店、CP值通通有，依照路線行程找出最適合你的飯店吧！

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【2024高雄住宿推薦】超人氣30間高雄飯店推薦

搶先看6家住宿推薦：

旗津、西子灣住宿

距離高雄很近的沙洲旗津，自然也有不少景點，包含很夯的彩虹教堂、旗津老街生鮮海產、還有旗後砲台、星空隧道等打卡景點，再到西子灣欣賞浪漫夕陽，對旗津念念不忘，那麼就住一晚玩個過癮吧！

1. 高雄旗津道沙灘酒店

旗津道沙灘酒店是旗津唯一的飯店，坐擁旗津海岸第一排美景的絕佳視野，走出門就是沙灘，搭配著藍天大海、椰子樹，充滿南洋風情。旗津道沙灘酒店的一樓是旗后觀光市場，販賣許多新鮮魚貨和海產伴手禮，也很推薦到4樓的露天酒吧吹吹海風，沉醉在旗津夜景中。

圖片來源：旗津道沙灘酒店

駁二(鹽埕埔站)

充滿藝文氣息的駁二藝術特區，有大片草地可以野餐、放風箏，除了有文創商店、展覽、餐廳，還有許多有特色的裝置藝術，像是變形金剛、棧貳庫旋轉木馬都是必拍場景之一，好逛又好拍。

2. 帝后大飯店

老字號的帝后大飯店，附近就有愛河、駁二、棧貳庫等景點，許多鹽埕街小吃也坐落在這，距離奶茶街很近，觀光十足便利。雖然是老飯店，經過重新裝潢後改頭換面，房間走的是現代簡約的設計風格，低調又有質感。

圖片授權：IG @sunnyweng37

美麗島站、六合夜市住宿

3. Hotel dùa

Dùa是閩南語「住」的諧音，希望讓入住的旅客能感受到在地人的溫暖，飯店風格低調中帶點奢華，房間內空間大，有很好的視野可以清楚看見遠處的85大樓，而且飯店裡頭隱藏著三間餐廳，不管是中式悅品、日式鮨毅、頂樓的étage 15都很值得品嘗看看，住飯店真的讓人住一晚就愛上。

圖片授權：IG @bunko_chien

地址：高雄市新興區林森一路165號 訂房：

瑞豐夜市住宿

4. 巨蛋旅店

距離瑞豐夜市僅短短100公尺，可以吃完一輪回飯店休息完繼續吃。房型很多，其中最夯的就是景觀房啦！被落地窗包圍的半圓形房間，躺在床上就可以從房間俯瞰左營市區夜景，飯店頂樓還打造了一個空中花園，能在綠意盎然的高處自在地享受著城市街景。

圖片授權：IG @wei0619_

左營住宿、高鐵左營站

如果需要搭乘高鐵的話，那麼在高鐵左營站附近下榻也是一個好選擇，能走訪東方色彩鮮明的蓮池潭風景區、帶你重遊過去的捌捌陸眷村園區和綠意盎然的原生植物園等景點，把左營玩透透！

5. 蓮潭國際會館

面朝著蓮池潭風景區的蓮潭國際會館，房內望出去就能看到蓮池潭、龍虎塔，鮮豔的色彩映照在水面上，滿池的青翠荷葉，到了夏天荷花盛開時絕對是一絕美景。飯店內還有露天游泳池，躲避高雄的艷陽玩水消暑。

圖片來源：蓮潭國際會館

義大世界住宿

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6. 義大皇家酒店

離樂園較近的義大皇家酒店，前往樂園超方便！飯店設施豐富，有滑水道、泳池、射箭場、高爾夫球等等，房間寬敞明亮，窗外就能看到義大摩天輪，還有特別為小朋友設計的兒童主題房，光在飯店就能玩得盡興。

圖片授權：IG @connie_530

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