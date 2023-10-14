仰望著蔚藍的天空及伴隨海水的味道坐在這裏非常的放鬆，不過太曬了傍晚時間比較適當。

玩樂之後當然不能不管肚皮了，朋友們找了一間海鮮餐廳用餐順便提前幫我慶生，找了間在社群最近很夯的「千八料亭-八海宴」那就不多說一起來試試餐吧！

千八料亭-八海宴_

有新鮮直送優質活海鮮 ，單點或是合菜美味多樣

各式鮮魚、螃蟹、蝦蚌類新鮮現撈讓來漁港的人吃得到精緻海鮮料理。

進入餐廳先是海鮮的魚箱看到每隻活跳跳的龍蝦、螃蟹、蝦很悠哉的舞動著，殊不知等會是我們的盤中飧。

這隻看起好嗆阿！

餐廳是挑高設計簡單裝潢採光明亮又帶點氣派的風格，這樣的用餐環境讓人覺得舒服。

二樓獨立包廂區呈現華麗的氛圍，獨立的包廂有著不一樣感覺在，通常來這的商業餐聚居多。

接待我們的人說大包廂可容納20人席，也可以接大型餐聚遙望著漁港的風景用餐是多麼愉悅的事呀！

菜單：

有合菜及單點的方式看人數自己在決定怎麼點法

這次我們選擇單點方式，有紙本點餐也有QR Code點餐。

QR Code條碼

👍鮭魚、黑鮪魚刺生：

生魚片超厚的鮭魚色澤光亮吃起來鮮甜有點奶奶的氣味，有種入口即化的口感嫩嫩的，紫蘇葉味道感覺微甜中帶微微的薄荷涼感這樣的香氣包著生魚片吃有不同的層次風味。

而黑鮪魚色澤較深，滑嫩軟中帶綿的口感甘甜溫潤擄獲在場朋友們的味蕾。

🐟黑鮪魚生魚片

👉日本鹽烤黑喉魚

聽說是高級食用魚擁有豐富的油脂

鹽烤上來說肉質非常細緻鹹度不會過重，蘸一旁的胡椒粉也多了一番風味刺多了點而已。

👍本港鳳螺也是一等一的好吃有著「盤中明珠」的美譽，這是川燙方式吃起來肉很飽滿Q彈爽脆有嚼勁。

除了鮮之外帶著淡淡海水味 嚼一嚼微微甜味釋出,川燙能吃出螺肉的原味很考究廚師功力很會料理真的是好好味。

👉三杯中卷

香氣四溢九層塔的香氣加醬油味使得中卷味道很足卻不會搶走原有的海鮮味，吃起來很鮮Q彈配上薑都特別的好吃。

鮭魚炒飯：

炒飯粒粒分明口感上保有濕潤度淡淡鹹味還有蔥的香氣，這一上桌立馬被分食完居然炒飯也這麼厲害。

麻油松坂雞佛：

濃郁的麻油香跟微微酒香麻油讓松阪豬吃起來口感更濃郁脆口有嚼勁，雞佛在嘴裡爆漿的感覺很妙又滑嫩。

吻仔魚杏菜：

吃起來較柔順好入口跟吻仔魚一起入菜味道不失彼此，蔬菜味跟魚香味都很明顯。

千八藥膳雞（湯）

這好大鍋裡頭滿滿的料，紅棗及高麗菜讓湯喝起來鮮甜不油膩，肉質口感是嚼勁的類型藥膳味不會太重雖然是夏天但我們也是喝的很開心。

湯藥膳味不會太重裡頭的紅棗、玉米、蔬菜的精華有入到湯裡，湯色澤清澈好喝又清爽。

謝謝大家幫我提前慶生挑到這麼優質的海鮮餐廳，這家的海鮮只能說 「鮮、嫩、超好吃」

會再次回訪的店家~

第一次在新竹漁港吃到好吃又新鮮的料理，好吃到回味無窮，能感受到整家餐廳熱誠的心意給來用餐的人擁有幸福感我們豎起大拇指讚到不行。

店家資訊：

📍千八料亭-八海宴

📍新竹市北區南寮街116號

📱03 536 5522