相信大家也會跟我一樣刷美食視頻嗎？

看Youtube、小紅書、抖音都會介紹及分享好吃的異國料理畫面，看得我都饞了。

現在居然視頻的美食現在台灣也吃得到，事不宜遲的帶大家探探這家店吧！

這次介紹一家來自四川成都的火鍋品牌超過 1300家分店的「馬路邊邊串串香」以80年代、懷舊復古為主題。

馬路邊邊串串香位在新竹火車站-美食補給站廣場2樓，可以搭乘電梯或是走一旁的樓梯燈光有點暗要小心點走。 位在新竹火車站-美食補給站廣場2樓，可以搭乘電梯或是走一旁的樓梯燈光有點暗要小心點走。

牆上的字句讓人忍不住會心一笑

很幽默預算不夠清明上河圖沒了🤣🤣。

還記得小時候的跳格子跟復古遊戲機檯嗎?

一時興起跳起格子來。

服務人員親切的帶位招呼我們入座，候位時還給遊戲機的代幣玩讓我們等待不無聊。

店內滿滿懷舊復古的風格，牆上的畫風勾起我的童年記憶，入門的畫有種說不出的親切感。

來跟著我坐上時光機回到輝煌的80年代，紅雲理髮廳腦海突然浮現一幕，鄰居阿姨替爸爸理髮我在一旁玩耍好有感喔！

從前的電影院都是長這樣的，看到這大家是不是越來越有感了呢？

💁‍♀️服務人員簡單介紹環境跟用餐方式引著我們入座，給了簡易菜單說明： 💁‍♀️服務人員簡單介紹環境跟用餐方式引著我們入座，給了簡易菜單說明：

手機QRcode掃碼點餐（鍋底、冒菜、甜品、炸物、酒水、飲料），鍋底一桌388多人一起用餐還蠻划算的，選鍋底👉點自己想要的品項送出訂單即可。

➡️串串、盤菜依顏色區分價位、醬料自助拿取每桌在試營運間贈送一瓶酸梅湯

小馬哥超級市場 串串12元、盤菜以顏色區分價位。

看起來品項頗多的，終於可以吃看看四川專屬的麻辣串串跟冒菜了。

醬料區：

香油碟跟乾粉碟是必須要的。 是必須要的。

花生碎+香辣蘸碟=乾碟

原湯碟=花生碎+刀口蘸碟+辣鍋的一勺 原湯碟=花生碎+刀口蘸碟+辣鍋的一勺

這三個料碟各有不同的風味有別台式醬料，大家可以嘗試看看。

牛油傳統鍋是火爆香辣而人氣經典鍋微辣偏香，這次讓大家試試小辣就選擇經典酸白鴛鴦鍋。

這湯頭看起來火辣火辣的聞起來也很帶勁。

酸白的料底好多呀！

先喝一口滾開的酸白菜湯，酸的剛剛好菜也保有脆度連喝了兩碗湯頭很讚。

一起來涮串串吧！

芹菜牛跟香菜牛還有松板豬看起來不錯，就個拿了一些。

蔬菜、香菇及大腸也必須來一點。

麻辣牛肉蘸乾碟除了香辣味還帶點麻辣感，加上花生粒比較粗吃起來蠻有口感的，花生也越嚼越香。 麻辣牛肉蘸乾碟除了香辣味還帶點麻辣感，加上花生粒比較粗吃起來蠻有口感的，花生也越嚼越香。

蘸香油碟吃起來味道更鮮也能解點辣度，吃起來一點都不油膩。

原湯碟個人覺得還好，我自己偏愛乾碟蘸那個辣椒面好好吃。

服務人員說：

冒菜是一種成都經典小吃，製作方法是將預備好食材肉加入辣味底料湯汁中燙熟後食用，帶麻、辣、香的特色小吃冒菜辣度不能做調整，怕辣又想嘗試的朋友可以一起分食試試味道。

示意圖如下：

滋味冒寬粉$120

香菜可是冒菜的靈魂絕對不能少，有點厚度的寬粉拌勻後吃起來香辣Q彈帶勁也很入味。

裹上紅油的寬粉這一口也太吸引人了吧！

冒椒火辣腦花$150

腦花口感很細膩像慕斯般柔軟，非常的滑嫩完全沒有腥味。

路邊冒嫩牛$180

冒菜配料都是一樣的，吸了點紅油湯汁的嫩牛吃起來滑口夾雜著紅油味濃而不膩，同桌的朋友覺得這嫩牛還不錯。

路邊牛肚絲$180

口感偏脆拌勻也可以涮個兩三下就好，味道很鮮美再蘸點乾碟更能提味。

吃了那麼多串串及冒菜，怎能少了飲料呢？

酸梅湯酸酸甜甜的還會回甘，裡頭除了酸梅還有烏梅及山楂的味道，吃了辣喝個酸梅湯能解辣一下。

這酸梅湯的瓶子很有創意是店家設計的，我誤以為是茅台🤣。 這酸梅湯的瓶子很有創意是店家設計的，我誤以為是茅台🤣。

兄弟找茶喝起來也挺清香的還可以帶回去沖泡一下繼續喝。

紅糖糍粑

外層微微脆內裡糯糯的淋上蠻濃稠的紅糖，除了甜味還帶點糯米的香氣，而花生碎（越嚼越香）讓糍粑的口感提升了許多，若是花生粉就沒那麼有層次了。

老冰棍酸梅湯$60

古早味的清冰泡在酸梅湯裡，喝起來清涼解辣飯後來這一杯剛剛好。

這裡的串串是獨門特製醃料，超正宗是其它家吃不到的老成都味，大把大把的擼串再蘸滿喜歡的料碟超過癮的。

結帳時叫一下服務人員會來幫我們記下顏色與盤數在拿籤筒到櫃檯結帳就可以了。

新竹很少這類的冒菜很地道鹹香麻辣令人回味無窮，雖然辣但又讓我們停不下口，邊喝酸梅湯邊吃冒菜。

周一至周四 11:30~14:30/17:30~21:30 (最後收客時間為20:30) 周五至周日11:30~23:00 (最後收客時間為21:30)

🏠地址：新竹市東區林森路2巷9號2F

✅位在新竹火車站-美食補給站廣場

🅿️週邊停車：晶品城購物廣場停車場

☎️電話：03-5269719(馬上訂位)

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