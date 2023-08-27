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> 圖文創作 > 花蓮鳳林》停車場臭豆腐｜必吃的發財車臭豆腐香酥脆，灑滿韭菜綠油油，不吃會嘴癢

花蓮鳳林》停車場臭豆腐｜必吃的發財車臭豆腐香酥脆，灑滿韭菜綠油油，不吃會嘴癢

2023-08-27 17:27:02 撒野樂活小村婦 人氣：114
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窩客好文

撒野樂活小村婦

發表篇數：58篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：花蓮縣 > 鳳林鎮

造訪商家：鳳林停車場臭豆腐
place花蓮縣鳳林鎮中正路2段61號對面廣場
作者本次評價：
3.80
美味度
4.00
服務品質
3.50
裝潢氣氛
2.50
CP值
4.00
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說到韭菜臭豆腐~ 身為半個花蓮人的我也是吃了10多年啊~ 以前小時候吃到的都是泡菜口味的臭豆腐，從來沒想過韭菜也能是臭豆腐的配料，自從很多很多年前回到外婆家鳳林，嚐過韭菜臭豆腐的滋味，驚為天人然後就上癮了!! 所以每次旅遊經過花蓮或者節日返鄉，必買必吃

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▲來一張在鳳林阿婆家~每天晚上的宵夜，很罪惡但是一定要吃

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在鳳林有兩家韭菜臭豆腐，都是小有名氣，分別是『游翁韭菜臭豆腐』

『鳳林停車場臭豆腐』以前還沒有這間停車場臭豆腐的時候，鳳林唯一一家就是『游翁韭菜臭豆腐』我們也是從這間開始一直吃了很多年，根本是鐵粉~後來另外才有這間停車場臭豆腐，兩家的味道都不錯，就看遊客們喜歡吃哪家囉!! 

這次過年回到花蓮，因為游翁沒有營業，所以就來吃『停車場臭豆腐』

★在哪裡 ??? 

開車可以導航鳳林的統冠生鮮超市(小鎮上最大間的超級市場啦) ，停車場臭豆腐就在對面的大型停車場內，沒有店面就是一台發財車而已，如果您是從火車站過來，走路大概3分鐘也很方便

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  鳳林停車場臭豆腐｜店家資訊   

■ 地址 : 花蓮縣鳳林鎮中正路二段61號

■ 電話 : 0919-944148

■ 營業時間 : 13:30~18:00 (周四公休) 

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鳳林停車場還蠻大的車位很多，旁邊有新蓋的洗手間也算乾淨，如果假日車多沒有車位，可以繞到後面的大馬路上，白線都可以臨停

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過年期間天氣沒有很好，寒流又飄著雨，所以車邊搭起了大天幕讓客人不會淋到雨，其實我跑了兩趟，因為吃不到嘴巴會很癢，第一天下午過來排隊的人潮滿滿，登記號碼時竟然還要等候27組人馬，大家都是鐵了心腸要吃到的樣子

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生意真的很好，下雨也要排隊，外帶跟內用的人不少~~

可惜我沒吃到，只能旁邊乾瞪眼跟流口水

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這是平日的菜單，有分大小盤(碗/杯)

販售 泡菜、韭菜、綜合 臭豆腐，以及 豬血湯、麵線、紅茶 

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▲這是過年期間的菜單，沒有分大小盤了，價格也只有一種

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不過沒有關係，還好阿婆家就在鳳林，晚餐後派兩位表弟前去外帶，客廳桌上清場擺滿韭菜臭豆腐，整間屋子都是臭豆腐的味道聞到就過癮，不要問我為什麼不點泡菜 ? 到鳳林就是要吃特色口味 

泡菜很多地方都吃得到，韭菜只有鳳林有

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這些韭菜都是店家自己種的，大把的新鮮韭菜豪邁的撒滿，鮮脆多汁，而且不會有嗆鼻味，連平常不太愛吃韭菜的小孩們回到鳳林，都要一起搶著吃，手腳要快狠準，因為一下子就會被親友們掃光光。記得吃的時候要把韭菜塞進臭豆腐的中間，酥酥脆脆的外皮裡頭是軟嫩的豆腐，夾雜著韭菜濃郁的香氣，又臭又香~ 沒有想到會這麼搭!! 再沾一些底下的醬汁或者辣椒醬，口感會更有層次，好吃度破表~

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姐姐不肯放棄，隔天上午又來搶頭香 ^_^ 過年期間有提早11點營業，所以我是第一組客人，到的時候老闆以及小幫手們正在準備開張，這幾天天氣真的寒冷，連老闆都包成這樣以抵擋冷風~ 早起的鳥兒有蟲吃，我還可以悠閒的過來打招呼跟拍照一下下，等後面人潮多了小幫手們肯定忙得不可開交

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整鍋滾燙的油炸著金黃色的豆腐 香氣四溢

實在振奮人心!! 等下就要吃掉它~ 

停車場最香的就是這一攤了啦~

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▲現切的韭菜和辣椒醬

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▲自製的泡菜、蒜泥

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▲餐車一旁桌上就有新鮮現切的韭菜

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現場我點了 韭菜臭豆腐、豬血湯、麵線

每一種都加上韭菜，韭菜好像不用錢一樣

豬血湯有韭菜提味，湯頭更是好喝

當天覺得豬血雖然新鮮沒有腥味

但是有那麼一點硬，還不夠軟嫩~

這是唯一比較不足的地方

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麵線的部分裡面加了大腸也好吃，沒有太腥

一點蒜泥一些韭菜，勾芡得剛剛好

熱呼呼一口接一口很快就吃光光

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心心念念的韭菜臭豆腐~ 就是要這樣吃

韭菜+蒜泥+辣椒   再讓豆腐吸飽醬汁

記得小秘訣 →

豆腐中間塞滿韭菜，然後大口咬下

嘴巴裡要讓韭菜汁豆腐汁流竄

吃過一定會像我一樣上癮

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  鳳林停車場臭豆腐｜訪後隨筆   

☆ 老實說鳳林停車場臭豆腐的臭豆腐很優，來到花蓮可以來嚐嚐特色小吃，不過因為沒有店面，用餐環境就比較克難，位於戶外的停車場，夏天熱冬天冷還有一點蒼蠅，這個就必須忍耐一下，不過還好用餐時間不會很久，來到鳳林這個慢活小鎮走走，有個小小的停留也不錯啦!! 

☆ 附近景點有 林田山林業文化園區、校長夢工廠、兆豐農場、蜜蜂生態教育館、客家菸樓、客家文物館、讚炭工坊

★本文自費純分享，每個人口感與喜好不同，僅提供我的感受讓您做參考!! 

 

花蓮鳳林》停車場臭豆腐｜必吃的發財車臭豆腐香酥脆，灑滿韭菜綠油油，不吃會嘴癢

 

 

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熱愛大自然所以從都市流浪到鄉村，熱愛花草昆蟲、美食和旅遊玩耍，興趣很多喜歡閱讀、料理和手作，想把一點一滴在生活中的體驗都儲存下來，跟大家分享也為自己留下最美好的軌跡 來信請寄 smallpix2022@gmail.com
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