假日偶爾喜歡和家人出遊，這回千里迢迢到遠得要命的 福壽山農場 ，彎彎繞繞的山路險些讓人暈了頭，好在從宜蘭一路上山沿途風景秀麗，途中可以在 南山部落、梨山風景區 停靠一下，這裡除了有便利超商、加油站，還有熱鬧街道上的各種商店，提供民眾休息和補給。

在梨山賓館附近停車後下來透透氣，

海拔1956公尺的梨山空氣非常涼爽清新，

陽光煦煦灑落，全身的筋骨舒暢，

眼前的藍天白雲是大地的布幕，

山谷深邃、壯麗群山環繞，

上山旅遊為了就是這一刻的美麗

​ 梨山賓館 往前走就是熱鬧的商區，

路口便有可愛的裝置藝術熱情的歡迎大家 ​

​

街道旁的圍牆彩繪著地方特色的圖樣

例如梨山的著名農產品：水梨、蘋果、高麗菜 ​

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由於抵達梨山時已經接近中午，原本想要去我們常吃的那家高山肉圓，沒料到居然公休，於是臨時上網查詢附近美食，找了一家評價擁有4.8顆星的 《露彎彎》，不囉嗦 決定就是它囉！許多網友建議假日一定要先預約，所以我們趕緊打電話請店家保留座位隨即前往。

★高山肉圓介紹 〉在這

台中梨山美食》品嚐全台海拔最高【大福肉圓】，櫻緣丘景觀平台遙望雪山群峰，福壽山農場中繼站，哼一曲梨山癡情花

我們第一次到這裡用餐，按照門牌號碼找的時候居然過了頭，再往回走時才發現 《露彎彎》，這家小店好低調，坐落於一排民宅中並不起眼，因為門前真的很像一般住家，完全沒有華麗的外觀，連招牌都是我抬頭仰望才看見。

《露彎彎》 的招牌設計文青又可愛，

完完全全就是我的菜啊，店名特別非常好記，

我想大概就是指要繞著彎彎的山路才能抵達吧

上面寫著 鹹甜食、咖啡、小憩

其他販售的餐點用白板寫上 蓋飯、炒飯、火鍋類

這一間小店是由兩個年輕人所開設

提供簡單的家常餐點

露彎彎｜環 境

我們走進店裡就好像鄰居家一般溫馨

淺木色系的輕裝潢，幾張素雅的餐桌椅

櫃檯上可愛的小物以及牆面上的文青裝飾

布置得簡單整體環境也非常乾淨

年輕的老闆娘很親切，說話聲音輕柔柔的

用帶有溫度的語調跟我們介紹餐點

感覺像是讓旅客們來到山上

也要跟著放慢速度、放鬆心情

小店裡的空間不大，座位也不多

約莫可以容納15人左右

由於店家只有兩個人作業

這裡可能就不太適合團體客

老闆娘收集的種子花草小裝飾

點綴了單調的櫃檯

前面的餐具和茶水可以自取

乾乾淨淨的餐桌椅

高掛的黃色復古小燈有一種溫馨感

我們坐下來就覺得充滿舒服的氣氛

露彎彎｜菜 單

餐點 有 鍋物、炒飯類、蓋飯、

薑汁豬肉飯 、彎彎打拋豬 、照燒雞腿飯

飲品種類也蠻多的，有 各式茶類和咖啡

當天我們點了 彎彎打拋豬 $180

雖然只是簡單的家常菜

但上桌的擺盤也太文青了吧

看起來就色香味俱全

尤其是那顆漂亮的半熟蛋

果然符合我的期待，這打拋豬口味很不錯

豬肉相當鹹香入味，微酸微甜微辣的口感，

又加上炒了洋蔥和九層塔入味

香氣更加提升，吃下的每一口都過癮

另外搭配著梨山的高麗菜，清甜香脆多汁

跟平地的高麗菜就是不一樣

這一道邪惡又美味的「彎彎打拋豬」太好吃了

一口接一口停不下來耶，因為超級無敵下飯

露彎彎 的料理是那種會想念的家常菜味道

如果天氣寒冷時來到梨山

或許吃個暖暖的湯鍋也是不錯的選擇

店家的地點也相當方便，就在熱鬧的小街上

下回來到梨山風景區別忘了來品嚐喔

露彎彎｜店家資訊

■ 地址 : 台中市和平區梨山里中正路67-1號

■ 電話 : 0933 109 365

■ 營業時間 11:00-14:30 / 17:00-19:30

■ 公休日: 週三

■ FB臉書 露彎彎 The dew.

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●食記為本人親自品嚐的感受，每個人口味感覺不相同，僅提供您做為參考

●內容、價格、菜單皆有時效性，請依店家公告或實際供應為主

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