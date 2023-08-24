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台中梨山》隱藏在高山的美味小食堂【露彎彎】 意外好吃又平價｜近梨山賓館

2023-08-24 19:49:58 撒野樂活小村婦 人氣：102
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窩客好文

撒野樂活小村婦

發表篇數：53篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：露彎彎
phone09-3310-9365
place台中市和平區梨山里中正路67-1號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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IMG_9790.JPG

假日偶爾喜歡和家人出遊，這回千里迢迢到遠得要命的福壽山農場，彎彎繞繞的山路險些讓人暈了頭，好在從宜蘭一路上山沿途風景秀麗，途中可以在南山部落梨山風景區停靠一下，這裡除了有便利超商、加油站，還有熱鬧街道上的各種商店，提供民眾休息和補給。

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在梨山賓館附近停車後下來透透氣，

海拔1956公尺的梨山空氣非常涼爽清新，

陽光煦煦灑落，全身的筋骨舒暢，

眼前的藍天白雲是大地的布幕，

山谷深邃、壯麗群山環繞，

上山旅遊為了就是這一刻的美麗

IMG_9787.JPG

梨山賓館往前走就是熱鬧的商區，

路口便有可愛的裝置藝術熱情的歡迎大家

eZy Watermark_05-03-2023_08-40-52下午.JPG

街道旁的圍牆彩繪著地方特色的圖樣

例如梨山的著名農產品：水梨、蘋果、高麗菜

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由於抵達梨山時已經接近中午，原本想要去我們常吃的那家高山肉圓，沒料到居然公休，於是臨時上網查詢附近美食，找了一家評價擁有4.8顆星的《露彎彎》不囉嗦決定就是它囉！許多網友建議假日一定要先預約，所以我們趕緊打電話請店家保留座位隨即前往。

★高山肉圓介紹 〉在這

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我們第一次到這裡用餐，按照門牌號碼找的時候居然過了頭，再往回走時才發現《露彎彎》，這家小店好低調，坐落於一排民宅中並不起眼，因為門前真的很像一般住家，完全沒有華麗的外觀，連招牌都是我抬頭仰望才看見。

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《露彎彎》 的招牌設計文青又可愛，

完完全全就是我的菜啊，店名特別非常好記，

我想大概就是指要繞著彎彎的山路才能抵達

上面寫著 鹹甜食、咖啡、小憩

其他販售的餐點用白板寫上 蓋飯、炒飯、火鍋類

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這一間小店是由兩個年輕人所開設

提供簡單的家常餐點

  露彎彎｜環 境 

IMG_9798.JPG

我們走進店裡就好像鄰居家一般溫馨

淺木色系的輕裝潢，幾張素雅的餐桌椅

櫃檯上可愛的小物以及牆面上的文青裝飾

布置得簡單整體環境也非常乾淨

 

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年輕的老闆娘很親切，說話聲音輕柔柔的

用帶有溫度的語調跟我們介紹餐點 

感覺像是讓旅客們來到山上

也要跟著放慢速度、放鬆心情

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小店裡的空間不大，座位也不多

約莫可以容納15人左右 

由於店家只有兩個人作業 

這裡可能就不太適合團體客

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老闆娘收集的種子花草小裝飾 

點綴了單調的櫃檯

前面的餐具和茶水可以自取

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乾乾淨淨的餐桌椅

高掛的黃色復古小燈有一種溫馨感

我們坐下來就覺得充滿舒服的氣氛

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  露彎彎｜菜 單 

餐點 有 鍋物、炒飯類、蓋飯、

薑汁豬肉飯 、彎彎打拋豬 、照燒雞腿飯

飲品種類也蠻多的，有各式茶類和咖啡

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當天我們點了 彎彎打拋豬  $180 

雖然只是簡單的家常菜

但上桌的擺盤也太文青了吧

看起來就色香味俱全 

尤其是那顆漂亮的半熟蛋

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果然符合我的期待，這打拋豬口味很不錯

豬肉相當鹹香入味，微酸微甜微辣的口感，

又加上炒了洋蔥和九層塔入味

香氣更加提升，吃下的每一口都過癮 

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另外搭配著梨山的高麗菜，清甜香脆多汁

跟平地的高麗菜就是不一樣

這一道邪惡又美味的「彎彎打拋豬」太好吃了

一口接一口停不下來耶，因為超級無敵下飯

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露彎彎的料理是那種會想念的家常菜味道

如果天氣寒冷時來到梨山

或許吃個暖暖的湯鍋也是不錯的選擇

店家的地點也相當方便，就在熱鬧的小街上

下回來到梨山風景區別忘了來品嚐喔

  露彎彎｜店家資訊 

■ 地址 : 台中市和平區梨山里中正路67-1號 

■ 電話 : 0933 109 365

■ 營業時間 11:00-14:30 / 17:00-19:30

■ 公休日: 週三

■ FB臉書 露彎彎 The dew.

   歡迎關注 FB粉專: 撒野樂活小村婦   

●食記為本人親自品嚐的感受，每個人口味感覺不相同，僅提供您做為參考

●內容、價格、菜單皆有時效性，請依店家公告或實際供應為主

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熱愛大自然所以從都市流浪到鄉村，熱愛花草昆蟲、美食和旅遊玩耍，興趣很多喜歡閱讀、料理和手作，想把一點一滴在生活中的體驗都儲存下來，跟大家分享也為自己留下最美好的軌跡 來信請寄 smallpix2022@gmail.com
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