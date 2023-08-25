這間安迪私廚南洋風味料理根本是海南雞飯的天花板～糖糖竟然現在才發現他！隱身在台中第五市場的安迪私廚南洋風味料理，主打南洋料理，老闆本身是馬來西亞人，餐點雖然品項不多，不過道道都是經典，怡保芽菜雞腿飯是店裡頭的人氣招牌，還有用料實在的檳城鮮蝦麵也超好吃

安迪私廚南洋風味料理位置

安迪私廚南洋風味料理位在台中西區樂群街上，靠近四維街，就在第五市場這邊，近臺中文學館、台中醫院，附近就有一個收費停車場

安迪私廚南洋風味料理環境

安迪私廚南洋風味料理的內用空間乾淨明亮，空間雖然不算大，但不會讓人覺得擁擠狹窄，裡頭冷氣很涼，還有冰冰的檸檬水可以免費享用

第一次來的朋友，門口上方有招牌菜色介紹，也有圖片可以參考，是不是每道看起來都很誘人呀

安迪私廚南洋風味料理菜單

怡保芽菜雞腿飯 160元

這間安迪私廚南洋風味料理應該是糖糖目前吃過心目中的第一名海南雞飯啦～不愧是海南雞飯的天花板！瞧瞧裡頭的雞腿量足足給你一整大隻，重點是老闆還已經貼心去骨，以豆芽菜鋪底，搭配雞油拌飯，上頭再鋪上一整隻的大雞腿，最後淋上店家特製的蔥鹽

上頭的雞腿不僅份量十足，肉質更是嫩到一個不行，雞皮也好軟好好吃，搭配蔥鹽超讚，底下的雞油拌飯也好好吃，米飯好像不是一般米，看起來像泰國米，米粒偏長，口感超Q彈

去骨雞腿 140元

安迪私廚南洋風味料理的雞腿太好吃又額外單點了一份，底下一樣鋪滿了豆芽菜，上頭淋上醬汁，搭配特製蔥鹽，一個人吃一整隻吃腿就是爽快

檳城鮮蝦麵 185元

除了海南雞飯，糖糖也很推安迪私廚南洋風味料理這道檳城鮮蝦麵，裡頭配料也很豐富，除了肥美的鮮蝦，還有魚丸、虱目魚丸、豆芽菜，原本裡面是豬肉，因為賣完了改換成剛剛嫩到不行的雞腿肉

檳城鮮蝦麵裡頭的鮮蝦共有三隻，採用新鮮白蝦，個頭還不小，蝦肉更是肥美彈牙鮮甜好吃

裡頭的主食除了黃麵條還有米粉，搭配著一起享用口感十足

安迪私廚南洋風味料理紅紅的湯頭是採用蝦殼及辣椒下去熬製而成，湯頭濃厚，蝦味十足，帶微辣風味

如果喜歡吃海南雞飯的朋友這間安迪私廚南洋風味料理一定要筆記起來，糖糖吃過一次就整個愛上他們家的海南雞飯，份量非常實在，採用一整隻的去骨雞腿，肉質嫩到一個不行，搭配雞油拌飯及自製蔥鹽真的一決阿！還有檳城鮮蝦麵糖糖也很推薦，裡頭也是料滿滿，鮮蝦肥美彈牙，湯頭也濃郁好喝，來第五市場覓食，這間安迪私廚南洋風味料理千萬別錯過啦