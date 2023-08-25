新開幕宜蘭平價鐵板排餐－勁好檟牛排，只要120元起～雞肉、豬肉、牛肉都使用原肉，超大一片現點現煎，相當新鮮，吃起來沒有腥味，不論內用、外帶、外送都挺不錯吃

肉肉控可以選擇雙拼，一次吃到兩倍肉量，牛肉多汁不會太乾，肉質軟硬度剛剛好；豬排有厚度不會薄如紙，彈牙口感頗涮嘴；雞腿肉的外皮酥脆，一口咬下下就湧出來雞汁

鐵板麵條加入蘑菇醬現點現炒，香氣十足，加十元還可以加量，份量十足盒子都快蓋不起來～還有現煎香噴噴的雞蛋，補充滿滿的energy！之後還會推出濃湯，令我期待不已

牛排醬料每天熬煮，加入中藥材等秘方，吃起來香氣十足，不容易膩口！推薦選擇雙醬，一次吃到蘑菇跟黑胡椒的兩種滋味，再加上bb醬及番茄醬，味道更加有層次～

相當注重食品安全，勁好檟牛排投保產品責任險，確保每個享用勁好檟牛排的客人，可以吃得很放心、很安心、很開心~

內用環境舒服、沒有油煙味，還有免費紅茶、飲用水可以喝到飽！集點好康活動，只要集2點就可以以10元加購豬排，集滿十點免費換排餐，高ＣＰ值宜蘭美食千萬別錯過！

勁好檟牛排取自台語諧音超好吃，而且還是超道地的宜蘭腔，拉近距離感，相當有親和力的新店家，開業短短幾個月就累積超多粉絲~

勁好檟牛排不僅可以外帶、外送在家享用，還提供舒服的內用空間，使用環保餐盒，避免有傳統鐵盤生鏽等衛生問題，吹著冷氣吃剛起鍋的排餐及鐵板麵，真的相當過癮又滿足~

相當注重食品安全，勁好檟牛排投保產品責任險，確保每個享用勁好檟牛排的客人，可以吃得很放心、很安心、很開心~

吧台座位乾淨又舒服，採取半自助的取餐服務，吃完後請協助回收，不論是單身族或三五好友一起來吃排餐都很適合~

勁好檟牛排優惠活動

勁好檟牛排還有好康活動只要消費一個主餐就送一點，及免兩點可以用10元加購豬排、5點第二份半價、10點免費換主食一份，回饋率超高，身為省錢王一定要分享~

勁好檟牛排菜單

價格都好平價，黃金豬排120元、沙朗牛排、香煎雞腿排130元，推薦選擇雙拼更加划算，兩倍的肉量可以吃得很過癮~

勁好檟TOP排行榜

頭一次來可以參考店內的TOP推薦，我把雞、豬、牛三種都吃了一輪，都相當喜歡~老闆超體恤外送員的辛勞，外送員點主餐送免費紅茶，讓外送員在外也可以補充水份~

現點現煎的排餐上桌了~看看這個大份量，光聞香氣就口水直流，辦開放廚房可以看到料理過程，真材實料、衛生乾淨，品嚐香噴噴排餐超安心~

勁好檟沙朗牛排

牛排使用原肉，堅持不使用組合肉品，牛肉的色澤相當漂亮，簡單的醃料調味，吃起來不會過鹹，可以感受到牛肉的自然湯汁，熟度抓得超好，口感濕潤帶有彈性~

勁好檟黃金豬排

兩面煎到金黃色澤，豬排不會油膩，肉質相當紮實，使用黑胡椒等調味料醃漬，新鮮肉品吃起來不會有腥味，彈牙的口感居然只賣120元~

勁好檟香煎雞腿排

這個超費工的雞腿排，煎到金黃酥脆，雞皮吃起來卡滋卡滋好像餅乾，雞肉的湯汁通通鎖在裏頭，肉質帶有彈性不會乾柴，口感相當有厚度我好喜歡

勁好檟煎蛋

雞蛋煎到香噴噴，熟度不會過頭，但典滑嫩的口感，麵條跟蛋液攪拌均勻，滑順濕潤的口感，讓鐵板麵吃起來更加美味，營養滿分補充滿滿ENERGY



勁好檟鐵板麵 +10元即可加麵

現炒的鐵板麵條，加入蘑菇醬炒到香噴噴，麵條充滿鍋氣，吃起來口感帶有彈性，麵條絲絲分明相當有口感~

麵條再加上綜合醬，吃起來更加夠味，只要+10元麵量又可以加大，吃起來更加飽足，簡單卻相當涮嘴的主食選擇，推薦愛吃鐵板麵的朋友記得加麵喔~

勁好檟醬料 (黑胡椒醬、蘑菇醬)

勁好檟的醬料都是當日現煮，醬汁滋味不會太鹹，香氣卻相當濃厚，蘑菇醬帶點酸酸很開胃，黑胡椒加入中藥秘方韻味深遠，推薦可以選擇綜合醬兩種滋味一次滿足~

勁好檟番茄醬/BB醬

口味重一點的朋友，還可以加番茄醬跟BB醬，增添酸辣的滋味，讓排餐及鐵板麵吃起來滋味更強烈！

黃金豬排$120

黃金豬排一大份居然才120元，價格相當經濟實惠，豬排份量十足，可以吃得很過癮~豬排口感不會乾柴，帶有胡椒的香氣，感受到豬肉本身的鮮甜味~

熟度抓得很好，不會煎過頭，肉質頗有彈性，搭配鐵板麵一起入口相當滿足，吃膩便當的朋友，這是換口味的好選擇，午休時間吃上一大盒超幸福

雙份沙朗牛排195元

肉肉控則推薦這個雙份沙朗牛排，兩倍的牛肉量，完全是肉肉控的天菜，牛肉口感帶有彈性，店家處理得很用心，把多餘的肉筋都切掉

確保沙朗牛肉處於最好的口感，吃起來跟組合肉完全不同，紮實彈牙的口感，肉質絕佳吃起來有夠美味，愛吃牛排的朋友絕對不能錯過！

沙朗牛排加香煎雞腿排$195

也可以搭配雙拼，人氣超高的雞牛雙拼，一次吃到兩種人氣的肉品，雞腿肉相當有厚度、牛排相當有彈性，雙重好滋味一次吃爽爽～

勁好檟牛排的肉品真的好新鮮，不用靠重口味的醃料去壓住腥味，跟常見的夜市牛排大大不同，不容易膩口，越吃越涮嘴好滋味超級喜歡！

內用紅茶喝到飽

內用提供免費紅茶喝到飽，一口排餐一口紅茶簡單的幸福，喜歡喝無糖的朋友，店內也有飲用水可以取用，真的相當貼心～

排餐不僅適合配冰涼飲料，搭配熱騰騰湯品也很搭，希望接下來還可以推出濃湯品項，吃起來更加澎派豐富！

吃飽後還不忘要外帶一下，分享好滋味給家人一起享用，現點現做熱騰騰，完全蓋不住香味，帶回羅東享用一樣超好吃，分享這家超新的外帶牛排店給大家嚐鮮~

掃下面的QR CODE(LINE＠209wikcm)點餐超方便，這家餐點非常適合學生、辦公室團購，話不多說今天午餐就訂勁好檟外帶牛排囉！

勁好檟外帶牛排 5大特色

1.宜蘭平價鐵板排餐只要120元起！雞肉、豬肉、牛肉都使用原肉，超大一片現點現煎，相當新鮮，吃起來沒有腥味，不論內用、外帶、外送都挺不賴~是宜蘭大學新開幕的好選擇！店家相當注重食品安全，勁好檟牛排投保產品責任險，確保每個享用勁好檟牛排的客人，可以吃得很放心、很安心、很開心~

2.推薦愛吃肉的朋友，可以選擇雙拼，一次吃到兩倍的肉量，牛肉口感多汁不會太乾，除去影響口感的筋膜，肉質軟硬度剛剛好；豬排有厚度不會薄如紙，感受到彈牙口感；雞腿肉的外皮酥脆，肉汁鎖在裡頭，Q彈多汁我超喜歡～

3.鐵板麵條加入蘑菇醬現點現炒，香氣十足，加十元還可以加麵，份量超多盒子都快蓋不起來～還有營養十足的雞蛋，補充滿滿的energy！之後還會推出濃湯，還有我期待不已～

4.醬料每天熬煮，加入中藥材等秘方，吃起來香氣十足，卻不容易感到膩口，反而會有股越吃越開胃的魔力！推薦可以選擇雙醬，一次吃到蘑菇跟黑胡椒的兩種滋味，再加上bb醬及番茄醬，味道更加有層次，重口味的朋友可以試試看～

5.內用環境舒服沒有油煙味，使用環保餐盒，不會有傳統鐵盤生鏽問題，內用還有免費紅茶、飲用水可以喝到飽！千萬別錯過集點好康活動，只要集2點就可以用10元加購豬排，集滿十點還可以免費換排餐，真的相當划算物超所值，真希望未來可以開很多分店，讓更多人可以吃到平價的鐵板排餐

💭店家資訊 勁好檟外帶牛排

🏠地址: 宜蘭縣宜蘭市神農路一段19號

🚌交通: 近宜蘭大學

☎️電話: 0902-026-683

⏰時間: 1100-1300 1700-2100

😪公休: 無休

💰消費: 現金、外送平台、LINE＠209wikcm

👛優惠: 消費一個排餐可以累積一點，滿十點免費兌換主餐一份（活動詳請以店家現場公告為主）

💬粉專: https://www.facebook.com/profile.php?id=100091981137237

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🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/406575565



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