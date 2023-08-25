嗑肉石鍋 斗六上海店｜新開幕・超浮誇肉肉瀑布仙氣登場，多達90款食材飲料冰品吃到飽！

無論一年四季都想大口吃火鍋，我已回訪無數次的愛店【嗑肉石鍋】，近期強勢插旗雲林斗六也能吃到啦，以超浮誇的肉肉瀑布為特色，還有最低300元起就能享用的豐富自助吧，供應多達90款甜鹹食材可以盡情吃到飽，包含時蔬、火鍋料、滷肉飯、咖喱飯、麵食、飲品、冰淇淋、霜淇淋等，划算到破表的CP值真的狂到不行!

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/

環境分享

▼新開幕的【嗑肉石鍋】位於雲林縣斗六市上海路，外觀以鮮豔的紅色為主視覺，門口還有仿真的肉塊造型，讓人經過時忍不住多看幾眼，開車可停放於附設的免費停車場。

▼【嗑肉石鍋】的用餐環境充滿時髦感，以乳白色的大理石質感設計，搭配沉穩的暗紅色系打造風格，兩人桌、四人桌、六人桌都有，無論獨自前來或多人聚餐都很適合!

▼【嗑肉石鍋】的重頭戲就是這超豐富自助區，包含醬料、時蔬、火鍋料、滷肉飯、咖喱飯、麵食、飲品、冰淇淋、霜淇淋等，多達90多款品項都能無限享用，蔬菜鍋料區以水氣覆蓋保持新鮮感，選用當季新鮮選購的蔬菜，包含龍鬚菜、苦瓜、番薯、玉米等，鍋料的選擇也很多元，推薦手工自製的花枝漿，口感彈牙充滿嚼勁感!

▼光是醬料區的口味就多達20種，包含花生粉、白醋、洋蔥多蜜醬、歐式卡卡醬、紅味增辣醬、嗑製辣醬、五味沙爹醬等…。

▼飲品有碳酸氣泡系列、茶、咖啡、果汁、冰沙等等，以及能夠DIY調味的氣泡水，冰品則有自己擠的霜淇淋和泰國明果冰淇淋。

▼副食部分更提供飯麵的多元品項，推薦肉燥飯、咖哩飯和打拋豬飯，滷到鹹香夠味，伴著西螺米白飯吃有夠涮嘴，不知不覺就把整碗吃光光!

菜單

【嗑肉石鍋】以各式各樣的鍋物為特色，目前共有多達十二款的湯頭口味，搭配牛雞豬鴨羊肉品和海鮮等品項，也有適合多人的套餐可以選擇，最低328元就可以享有豐盛澎派的自助吧和鍋物!

線上菜單連結:https://www.facebook.com/ChewMeatsOfficial/menu/

餐點介紹

經典不列顛頂級全牛💰1399元

▼招牌經典不列顛頂級全牛雙人餐，超狂肉肉瀑布一上桌就驚豔全場，以乾冰營造出仙氣圍繞的夢幻感，份量更是重達800克超豐盛，由上而下分別是「澳洲9+雪藏和牛」、「安格斯頂級霜降牛」、「安格斯頂級雪花牛」、「安格斯頂級沙朗牛」，最頂級的澳洲9+雪藏和牛口感超軟嫩，安格斯頂級霜降牛豐腴的油脂分也是不輸和牛，安格斯頂級雪花牛和安格斯頂級沙朗牛則是肉香四溢，四款肉品的表現都很不錯，肉肉控絕對能夠大滿足!

駐夜之海+💰188元

▼只要加價188元就能享有海鮮拼盤駐夜之海，包含甜白蝦、金目鱸魚、鮮蚵、蛤蜊、潮鯛魚，一次可以吃到五款不同的海鮮食材，不只新鮮度足而且超級划算！

香醇牛奶湯底+💰69元

▼湯底基本會提供柴魚昆布湯底，也可以加價升級其他口味，香醇牛奶鍋加入百分之百的純鮮奶，奶香清爽不膩口，還會附上一隻可愛的狗狗奶凍，放進鍋中加熱後就會慢慢溶解，喝起來奶香更加倍!

玄米抹茶湯底 +💰49元

▼還有超特別的玄米抹茶湯底，入口帶有濃郁茶香，同時散發玄米獨特的穀香味，無論涮什麼食材都很搭，完全不會違和欸!

泰式酸辣湯底+💰59元

▼適合夏天喝的泰式酸辣湯底，以泰國辛香料搭配店內特調高湯，帶有香茅的香氣，相當酸中帶辣又開胃!

用餐心得

好吃的店就是讓人想一吃再吃，在全台有多家分店的【嗑肉石鍋】，除了自助吧的品項很豐富齊全，可以過癮大口盡情吃飽飽，湯頭的選擇更是創意又好喝，最重要的是肉類和海鮮的品質也很優秀，新鮮度吃起來都很夠又實在，我個人已經回訪無數次了，可以說是每次想吃火鍋的首選!

店家資訊

嗑肉石鍋 斗六上海店

粉絲團：嗑肉石鍋 FB

地址：雲林縣斗六市上海路228號

電話：06-6020-358

營業時間： 11:00–02:00 (最後收客時間00：30)

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