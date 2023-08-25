這間大小魯肉飯的原址在新南路，在南崁當地是老字號的魯肉飯小吃店，後來才搬至現址的南崁路上，店內更大更新穎，他們的魯肉飯其實是焢肉飯形式，來此用餐的老饕一定會點一碗魯肉飯配上雞排，這樣的搭配絕對讓人一猶未盡。

開車前往可停附近佳瑪B1停車場或路邊停車格。

▲大小魯肉飯外觀為紅字招牌非常醒目。

▲店內用餐空間寬敞乾淨，裝潢非常新潮，與舊址的風格有很大的不同。

▲牆上的霓虹燈非常醒目，不說還真的不敢相信這是間賣魯肉飯的小吃店呢！

▲醬料台有多種醬料可自行取用。

▲大小魯肉飯菜單：寫內用專用的菜單，有飯有麵小菜滷味的總類相當多，整體價格中等。

▲大魯肉飯 70元+滷蛋20元：魯肉飯有蒸蛋和筍乾兩樣配菜，大碗的飯量給得很多胃口好的男生一定可以吃飽。

▲焢肉約有2~3塊，有帶肥肉的五花肉和全瘦肉，肉質極為軟嫩入味，吃起來完全不油膩，但滷汁整體稍微偏淡。

▲燙青菜 50元：空心菜外觀翠綠爽口，淋上店家的招牌滷汁後更夠味。

▲豆干海帶 40元：份量中等，小菜附上蔥花和油膏提味。

▲土魠魚羹麵 80元：羹麵湯頭呈現完美的勾芡狀，相當夠味，麵條軟硬適中，份量也相當多。

▲土魠魚肉質鮮美不乾柴，表面酥炸過非常香阿！

▲香雞排 70元：雞排被切為四等份，炸過後再醬烤非常入味，有將肉汁充分鎖住，肉質厚實軟嫩，真的好吃阿！

雞蛋糕短評：他們的魯肉飯其實是爌肉飯形式，醬汁較為清淡白飯軟Q，爌肉肉質極為軟爛，炸雞排肉質也不錯。



用餐環境★★★★

餐點★★★★

服務★★★☆

CP值★★★☆



大小魯肉飯美食資訊：

地址：桃園市蘆竹區南崁路333號

電話：033220289

官網：無

營業時間：11:00–23:20 (周六公休)

停車場：無

服務費：無

廁所：有

刷卡：無

外送：有()



【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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