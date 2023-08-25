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【桃園食記】大小魯肉飯 - 高CP值平價美食，魯肉飯配雞排標配吃法

2023-08-25 18:02:52 雞蛋糕生活美學專題報告 人氣：324
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雞蛋糕生活美學專題報告

發表篇數：553篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 蘆竹區

造訪商家：大小魯肉飯
phone03-322 0289
place桃園市蘆竹區新南路一段30號
作者本次評價：
3.95
美味度
4.00
服務品質
3.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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這間大小魯肉飯的原址在新南路，在南崁當地是老字號的魯肉飯小吃店，後來才搬至現址的南崁路上，店內更大更新穎，他們的魯肉飯其實是焢肉飯形式，來此用餐的老饕一定會點一碗魯肉飯配上雞排，這樣的搭配絕對讓人一猶未盡。

 

開車前往可停附近佳瑪B1停車場或路邊停車格。

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▲大小魯肉飯外觀為紅字招牌非常醒目。

 

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▲店內用餐空間寬敞乾淨，裝潢非常新潮，與舊址的風格有很大的不同。

 

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▲牆上的霓虹燈非常醒目，不說還真的不敢相信這是間賣魯肉飯的小吃店呢！

 

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▲醬料台有多種醬料可自行取用。

 

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▲大小魯肉飯菜單：寫內用專用的菜單，有飯有麵小菜滷味的總類相當多，整體價格中等。

 

 

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大魯肉飯 70元+滷蛋20元：魯肉飯有蒸蛋和筍乾兩樣配菜，大碗的飯量給得很多胃口好的男生一定可以吃飽。

 

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▲焢肉約有2~3塊，有帶肥肉的五花肉和全瘦肉，肉質極為軟嫩入味，吃起來完全不油膩，但滷汁整體稍微偏淡。

 

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燙青菜 50元：空心菜外觀翠綠爽口，淋上店家的招牌滷汁後更夠味。

 

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豆干海帶 40元：份量中等，小菜附上蔥花和油膏提味。

 

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土魠魚羹麵 80元：羹麵湯頭呈現完美的勾芡狀，相當夠味，麵條軟硬適中，份量也相當多。

 

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▲土魠魚肉質鮮美不乾柴，表面酥炸過非常香阿！

 

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香雞排 70元：雞排被切為四等份，炸過後再醬烤非常入味，有將肉汁充分鎖住，肉質厚實軟嫩，真的好吃阿！

 

雞蛋糕短評：他們的魯肉飯其實是爌肉飯形式，醬汁較為清淡白飯軟Q，爌肉肉質極為軟爛，炸雞排肉質也不錯。


用餐環境★★★★
餐點★★★★   
服務★★★☆
CP值★★★☆


大小魯肉飯美食資訊：

地址：桃園市蘆竹區南崁路333號
電話：033220289
官網：無
營業時間：11:00–23:20 (周六公休)
停車場：無
服務費：無
廁所：有
刷卡：無
外送：有()


【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
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