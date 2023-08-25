NU PASTA建和店｜都市裡。藏著一隅漫活小綠洲｜台中義大利麵、燉飯｜北屯美食推薦

NU PASTA建和店｜都市裡。藏著一隅漫活小綠洲

在喧鬧城市的一角，難得藏著一隅可以盡情呼吸的森林綠境，NU PASTA建和店以蓊鬱的綠洲之姿，為城市增添了自然靜謐與綠活涼意。

這個週末不妨帶著家人孩子，來此用餐，體驗一下沐浴在林間自然的美好吧～

NU PASTA｜餐廳環境

北屯建和路上的這抹綠意小森林，為NU PASTA的最新烙腳處，

大片綠意蔥蘢環抱著這棟潔白純淨的建築，令用餐氛圍很好的沐浴在林間自然裡，刷洗了鄰近街區的灼熱繁雜。

大面積的落地窗令光線可以很自然引入，與淺色坐區空間相呼應出自在舒心的氛圍，

一旁的玻璃屋，與後院中的盎然綠景相映成趣，這畫面彷彿落入了童話森林裡，原來城市裡也能同樹木共生、與陽光親吻，浪漫極了。

NU PASTA建和店還有可以與自然親密接觸的戶外空間，將野營氛圍與山林系元素搬進了都市裡，透過一頓飯時間，好好享受自然的療癒力量。

空間裡還藏著幾處美美的拍照空間，快來解鎖留念一下吧

NU PASTA除了義大利麵與燉飯之外，也有提供炸物和披薩，

或是來場唯美的下午茶時光也不賴；獨家限定的鐵盤烤鬆餅，可是只有NU PASTA建和店才有的甜心驚喜！

還引進了萌入心的貓咪機器人來傳送主餐，將孩紙們的目光搜集的服服貼貼，家庭歡聚選這裡就對了！

商務聚餐也別擔心，開放式的玻璃屋包廂，可以渡過一段身心放鬆的美好會議食光。

NU PASTA｜菜單MENU

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(取自 NU PASTA建和店 官方)

NU PASTA｜餐點介紹

✿ 皇蝦醬深海魷魚-焗飯｜＄339

⧐ 升級B套餐：奶香雞肉濃湯(+酥皮$20)+$65茶飲(超額補差價)｜+＄109

⧐ 加購 蒜香香酥麵包｜ ＄49

以鬚腳微翹的深海大魷魚為主角，佐以大量蝦子熬製而成的皇蝦醬，透過焗烤方式，將料理表層金黃上色，並將大海滿滿的鮮醇美味精鎖其中。

伴隨著叉匙動作，將焗烤拉扯出誘人的牽絲曲線，馥郁起司奶香隨即漫出，軟香黏糯的焗飯，

搭配上極濃蝦味與鮮彈又大塊過癮的深海魷魚，一道大人小孩皆愛的海底總動員。

喜愛滿滿的儀式感，肯定要升級套餐的摟！升級B套餐含有濃湯和$65基本飲品，也可以加價換成喜愛的茶飲，喜愛酥皮濃湯的米，再+20元換一份幸福感~

再加點份蒜香香酥麵包，卡滋脆麵包蘸著濃香奶醬，整頓下來超滿足~

✿ 奶香鮮嫩鮭魚佐香酥嫩雞義大利麵｜ ＄399

⧐ 升級D套餐：炸品雙拼+$65茶飲(超額補差價)｜+129

將奶香義大利麵與現炸出爐的香酥嫩雞堆置的像座小山丘般高，香炒野菇與時蔬大氣擺放一旁，佐以閃亮如橙色寶石的香煎鮭魚，這盛盤畫面看著就眼饞不已呢。

奶油雅香隨著彈Q麵體送入口，

配上輕咬即雞汁溢滿嘴的酥嫩炸雞，

軟嫩脂肥且焦香迷人的鮭魚，為料理畫上了幾分重點。豐富的食材呈現，令料理口感像座小花園般的繽紛精彩。

再來份炸物拼盤嘟嘟好，令視覺更豐富，雞塊脆薯搭著番茄醬，就是滿分唰嘴超絕配。

✿ 夏威夷羅馬披薩｜ ＄229

闔家歡樂的聚會，再來盤充滿開心氛圍的夏威夷羅馬披薩吧！鳳梨、培根等熱情的食材配色，看著就嘴角上揚~

酸酸甜甜的牽絲口感，搭配上厚實帶Q度的烤披薩，只要歡樂開趴，就愛點披薩。

✿ 鐵食心嚐烤鬆餅-莓醬水果冰淇淋｜ ＄220

這道像臉蛋一樣大的鐵盤烤鬆餅，可是只有建和店才有的隱藏版大秘寶喲，

軟香柔Q的烤鬆餅內，佈滿蘋果、葡萄、芭樂、奇異果等當季新鮮水果，於中心掛上這球靈魂主角香草冰淇淋，最後將粉萌莓醬優雅入畫，完全是一道視覺饗宴。

冰火口感與富含Q彈勁道的鬆餅融合得極好，還有清新果香點綴其中，

一旁除了鮮脆水果塊，還有酸甜醃蜜桃增添戀愛氣息，快來收服這盤充滿愛溫度的甜心限定吧

✿ 波霸黑糖那堤｜ ＄75

QQ彈牙的黑糖波霸，搭配上鮮乳，就是一杯寶島台灣的經典不敗！

馥郁的黑糖甜香與牛乳奶香完美融合，穿插上波霸得繽紛口感，不只是孩子的心中愛，大人米也超愛他。

✿ 拿鐵咖啡｜ ＄75

愛極了拿鐵的米，總是喜歡點一杯，

醇香咖啡交纏的絲滑奶甜，一日的元氣來源，從來杯舒心柔滑的冰拿鐵開始~

NU PASTA｜店家資訊

📮 台中市北屯區建和路二段99號

📞 04-24363775

🕙 11:00-21:00

⧐ 最後供餐 20:30

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NU PASTA｜店家地圖