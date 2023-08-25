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苗栗》飄香在純樸安靜的汶水老街巷弄【MoreCafe磨咖啡】紅磚小屋裡的午後偷閒時光，手沖咖啡香醇順口

2023-08-25 22:28:21 撒野樂活小村婦 人氣：1,345
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窩客好文

撒野樂活小村婦

發表篇數：53篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：苗栗縣 > 獅潭鄉

造訪商家：MoreCafe 磨咖啡
phone037-991-237
place苗栗縣獅潭鄉舊後汶公路53號
作者本次評價：
3.95
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
3.50
CP值
4.00
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這次來到苗栗是跟著朋友到泰安露營區度假，隔日一早吃完早餐離開營區之後，下山想喝杯咖啡提提神，說也神奇就讓我們發現一間相當不錯的咖啡店，趕緊跟大家來分享

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獅潭鄉《汶水老街》或許名氣是不大，當天雖是假日但明顯沒有擁擠人潮，這樣也不錯，停車場不用跟別人搶位子，走走逛逛起來也舒服許多

  汶水公園 簡介  

《汶水公園》就在汶水老街旁邊的一座新公園，停車場規劃在獅潭鄉竹木社區的活動中心旁，位置還挺多的，這座公園以「茶壽」為設計主題，亮點是有三座不同高度的溜滑梯並結合塔式攀爬架，另外還有鳥巢鞦韆、蹺蹺板和健體設施等等。色彩鮮豔的公園旁看到這個用稻草編織而成的籃子，回來查詢資料後才知道茶壽的由來

「茶壽」小知識 

茶壽苗栗汶水特有的茶壺保溫設備，原來在六零年代的農村保溫設備不如現代，村莊裡的阿嬤思考著「如何讓辛苦工作回來之餘的家人，可以喝上一杯熱呼呼的茶水」於是利用稻草編織出像鳥巢一樣的茶窩和蓋子，裡面用花布縫襯並塞滿棉花，成為一個美觀實用的保溫籃。

▼茶壽 就是這個竹籃

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老街旁的這座公園看起來很吸睛耶，當天也看到不少孩子在這裡玩樂，由於是新蓋的公園所以設備也相當乾淨，假日是帶小孩放電的好地方

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我們這次出門沒有帶小孩，所以稍微逛了一下便往老街去，我的重點是美食啊

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  汶水老街 簡介  

《汶水老街》位於苗6線往大湖鄉的必經之路，與清安豆腐街相鄰，當地居民以客家族群為主，是早年獅潭鄉、泰安鄉、大湖鄉的貨物集散地。但自從台72線東西向快速道路通車之後，《汶水老街》的車潮便不再像以往熱鬧，短短200公尺的老街現今已轉變為藝術與人文的休憩地區，少了商業氣息讓這裡顯得安靜純樸。

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往公園一旁的階梯上去就是老街的入口囉，我們這次要找的咖啡廳店旗正在入口處飄揚【MoreCafe】就在爬上階梯後的第一家小店

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▲剛開始看到精品咖啡有點納悶這個鄉村老街純樸簡單得可以，人不多店也不多，沒有印象中喧騰熱鬧的老街氣息，我們剛吃完早餐所以這次沒有去覓食，只單純想喝一杯咖啡

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才剛到巷弄口這個「自烘咖啡店」倒是吸引我的注意，還掛上苗栗的特產草莓的裝置品，【MoreCafe】其實很低調，沒有特別明顯的裝潢，就位在安安靜靜的角落

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【MoreCafe】是一個開放式的小店面，雖然接近中午但走入店內並不會太熱，或許是夠通風吧

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紅磚瓦牆以及四人原木桌椅，是帶點工業風格的輕裝潢，一對熱情親切的大哥大姊立刻上前招呼，原來他們是老闆的雙親，大哥介紹著【MoreCafe】總店是在苗栗市區，而汶水分店則是他們兩夫妻假日才過來經營，也是他們退休後的生活重心之一，這裡應該說是大哥大姊來交朋友的咖啡廳啦

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店裡的座位呈長條形，還有大哥大姊照顧的花花草草，我進來這裡時就覺得很舒服，清新雅緻，悠揚的音樂輕輕響著，低調不華麗也不過份裝潢的小屋咖啡廳，恰好與老街的緩慢靜謐步調不謀而合，水藍色椅子讓原本低沉的工業風稍微活潑了一點

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剛到的時候只有我們兩位客人，大哥大姊跟我們說了這間店的由來還有小故事，也閒聊一下家常，這樣的感覺很棒，好像到鄰居家喝咖啡那般親切，大概也只有老街這咖啡廳才有這樣的閒情逸致

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聽大哥大姊介紹總店的老闆(也就是他們兒子) 在2022年曾參加過世界烘豆賽台灣選拔賽，順利進入24強決賽，總店開業十年仍屹立街頭，原來總店是在地咖啡廳，他說開店一直是兒子的夢想，採購專業烘豆設備並挑選進口生豆自己烘豆，具備專業烘豆師資格的老闆，看看他專注的神情，用愛灌注在自己熱愛的工作上， 每一顆都是愛的結晶啊
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▲照片由MoreCafe磨咖啡提供
 

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苗栗市總店的咖啡廳提供較多的咖啡品項及點心輕食，汶水店則是以咖啡飲品為主，
目前販售的有
美式咖啡、單品手沖咖啡、拿鐵/卡布、當季鮮果冰沙

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▲紅磚牆旁一個小角落的雜誌書報區，

可以坐下來喝喝咖啡 

靜心閱讀 或者 裝裝文青

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▲黑板上的品項視季節變化而定

當天有  草莓牛奶、花草茶、黑糖牛奶、紅茶拿鐵、西西里冰咖啡

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▲更重要的是櫃檯上還有販賣老闆自己烘焙的咖啡豆，喜歡可以買回家沖泡喔

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▲退休的老闆媽媽也有好手藝，自製手工醬就是她的傑作

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▲這一面有著LOGO的紅磚牆超有FU，有點復古有點新潮，很適合網美打卡唷

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▲這張是錯誤示範，因為剛從露營區下山穿著有點輕便，大家加減看

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▲喝咖啡不加奶，才能喝出真正的味道，既然都是自家烘豆的咖啡，當然點一杯莊園單品手沖

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雖然我對咖啡的研究並沒有很專業，不過順不順口一喝還是可以知曉，喝咖啡是看個人喜好，畢竟不是人人都是鑑定師，適合自己的口味就是好味道!! 喝起來舒服順口能讓人覺得放鬆，應該才是品嘗咖啡的最終目的。這壺咖啡倒入杯中時便能聞到淡淡花果香，淺嚐第一口入喉就很喜歡，完全不苦不澀非常順，甚至整個鼻腔都散發著咖啡香氣

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店裡使用的咖啡杯很別緻，是美麗清雅的油桐花圖案，我特別問了一下大哥，他說是特別請當地師傅燒製的陶器，苗栗是油桐花4-5月份熱門的賞花景點，看著這一組具有當地特色的咖啡杯，再加上在地專業烘豆師的好咖啡，坐在老街的復古小屋裡，獨享了這樣的假日悠閒時光，也分享給大家！下回來汶水老街別忘了來品嘗好咖啡

 

  MoreCafe磨咖啡｜汶水老街店   

■ 地址 : 苗栗縣獅潭鄉竹木村汶水老街

■ 電話 : 037-991233

■ 營業時間 週末/例假日 10點-16點

■ FB臉書 MoreCafe磨咖啡

  MoreCafe磨咖啡｜苗栗店   

■ 地址 : 苗栗市民族路68-2號

■ 電話 : 037-352168

■ 營業時間(公休以臉書官網為主)  

   周一至周五 7:00-20:00

   週六週日  9:00-20:00

■ FB臉書 MoreCafe磨咖啡

 

★本文自費純分享，每個人口感與喜好不同，僅提供我的感受讓您做參考!! 

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熱愛大自然所以從都市流浪到鄉村，熱愛花草昆蟲、美食和旅遊玩耍，興趣很多喜歡閱讀、料理和手作，想把一點一滴在生活中的體驗都儲存下來，跟大家分享也為自己留下最美好的軌跡 來信請寄 smallpix2022@gmail.com
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