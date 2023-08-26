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【台中 泰式料理】泰潮泰式料理-逢甲店，兩人套餐四菜一湯變化無窮可以吃巧也有吃飽，高CP值平價泰式料理~推

2023-08-26 10:08:45 Julia Hsu 人氣：158
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窩客好文

Julia Hsu

發表篇數：362篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：泰潮泰式料理-逢甲店
phone04-2452-1365
place台中市西屯區福星路693-1號
作者本次評價：
3.20
美味度
3.00
服務品質
3.00
裝潢氣氛
3.00
CP值
4.00
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泰潮泰式料理-逢甲店
區域 台中市西屯區
環境 連結
菜單 連結
菜色 有圖有真相
店家資訊 官網/地址/電話/推薦指數

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環境：

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泰潮泰式料理在福星路上、旁邊是西屯區的圖書館，以前常來這裡借書。今天是找朋友順便吃個中飯

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環境還滿明亮大氣的！意外的是生意很好，一值有人進來候位！

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餐具跟水請自取

菜單：

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套餐式的菜單，菜單滿豐富的也是幾款經典菜式的組合，所以我們今天選了兩人套餐

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如果一個人或想要外帶，主食的選項也很多喔！我們研究了一下都滿有興趣的！

這是簡單版的菜單，現場提供的是一本有圖讓你參考的菜單電子菜單請按我

菜色：

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叢林燒肉，這款沒有推....我覺得跟台式的小炒肉很接近，少見的菜色就點來吃吃看！

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雞肉綠咖哩

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雞肉絲的呈現方式口感意外的滑嫩好吃，綠咖哩小辣，我覺得還可以辣些

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月亮蝦餅，雖然套餐裡只有四片，很蝦！味道也很好，這款好吃！

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四菜一湯，酸筍空心菜，也是第一次見點來吃吃但我覺得跟蝦醬空心菜有點像，不過一上桌確實有酸筍味

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酸辣海鮮湯，這家的湯品選項很多，份量也十足！想要嘗試不同泰式口味的很推來試試！

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摩摩喳喳/泰式奶茶

整體來說798 有四菜一湯，還有兩個甜點！不管是選摩摩喳喳還是泰奶都覺得好幸福。

PS. 來用餐請注意，內用有送甜點但外帶沒有，內用的甜點跟套餐一樣可以三選一，是不是CP值驚人

泰潮泰式料理-逢甲店

推薦 指數：3顆星​​

推薦原因：平價版泰式料理，價格平實但分量十足，內用還贈送甜點！CP值超高值得一吃！！套餐的菜色變化是意外之喜，挑選套餐兩人吃四菜一湯非常棒！

營業時間：週一~週日11:00~14:00,17:00-21:30 (無定休，不定休請關注店家FB)

FB：https://www.facebook.com/TaiChaoThaicuisine

電話：0424521365                                                                                                                                                                                         

地址：407台中市西屯區福星路693-1號


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​​滿天飛舞的靈感我努力的從虛空之中抓住它、胡抓一把，用心寫下；說書人"說"故事，唱歌的人唱"心聲"，默默與鍵盤相對，寫下我的人生與你們的交會。最美那段是你留下深淺交錯的音符劃過我笑臉 你可以來找我，如果你想與我對話。你可以來分享給我，你想說的話。但請不要寫髒話，何苦互相傷害 美食，我寫我吃過的，有邀稿的我會註記。 旅行，我想去的地方有很多，我想妳們也是....分享我們在旅行的過程會發現記憶更加豐富了
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