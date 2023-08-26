還好我眼明手快，先訂一組中秋月餅來嚐鮮！

因為阿公阿嬤茹素，所以我家至少兩週會一起吃一次素食，【仙桃素】是我家近期很愛的高雄素食餐廳，除了很喜歡他們全部使用天然食材的素食餐點，也對他們近期推出的素食中秋月餅禮盒相當感興趣。

得知他們入選米其林指南，因為很擔心入選米其林指南後會更搶手更難訂，如果到時候沒買到阿公阿嬤滿意的素食月餅，過節都不開心了，所以提前入手一盒吃看看，口味喜歡的話就訂來過節送禮啦！

▼這是他們入選米其林指南的消息。

米其林指南官網相關文章：https://reurl.cc/3x0lzX

(￣▽￣)~*我們家也莫名與有榮焉，看來自己的口味很有眼光哦！

我買的是早鳥優惠，整組禮盒$1080，內含：

🔸中秋月餅禮盒一組（口味擇一：武界山香菇、嘉南粉綠豆）

🔸手作餅乾兩款（口味各一）

🔸冷燻烏梅釀一瓶

▼月餅禮盒訂購詳細內容可以看這則貼文

▼禮盒只提供店面自取，常溫取貨。

▼包裝我覺得很精緻，除了有仙桃素標誌的提袋，月餅有專屬中秋禮盒，餅乾、烏梅釀也有各自的包裝，這樣送禮也不落面子呢！

取貨照片是我用手機拍的，下面月餅開箱是我try新相機。

畫質有落差，請多包涵(＞x＜)

▼首先迫不及待開箱的當然是中秋月餅～

禮盒上面是寫意風的桃樹和滿月，很應景也很有意境。

▼打開禮盒，上面寫著仙桃素的由來，源於外婆家的仙桃樹，仙桃有喜結良緣安康的美意，延續期許，以素食料理、以蔬食美味傳遞幸福。

一盒月餅有六顆，喜歡它一顆一顆獨立分開放置（但並未封膜哦），吃的時候直接連小透明盒一起拿起來，端著就食也不用擔心月餅皮掉滿地！更重要的是不用再洗盤子啦～

▼月餅造型很樸實、圓圓一顆鼓鼓的，外皮是焦糖色，所以一直被我說很有椪餅感(≧▽≦)

阿公阿嬤說光看外表很有他們那年代古早味的感覺，讓他們很期待吃起來的味道。

▼上面印著「仙桃」字樣的是嘉南粉綠豆月餅口味。

為了品嚐月餅，特地拿出我珍藏已久的杉林溪高山烏龍，啊～愜意的下午茶時光。

▼印著「仙桃素」字樣的則是武界山香菇月餅口味。

其實月餅還滿大一顆的哦！我的雙手做對比！

嘉南粉綠豆月餅（奶素）

常溫三天、冷藏七天

原料：綠豆沙、麵粉、天然奶油、糖

▼素月餅的口感很好耶！我以為吃起來會很乾澀，沒想到月餅皮層層酥脆，綠豆沙內餡紮實飽滿、濕潤不澀口，甜度也掌握得剛剛好，吃完會回甘分泌口水，讓人吃完半顆會想一顆，吃完一顆再想第二顆！不愧是能入選米其林指南的美食餐廳，味道上無法挑剔！

武界山香菇月餅（奶素）

常溫三天、冷藏七天

原料：綠豆沙、麵粉、天然奶油、香菇、醬油、糖、鹽

▼喜歡吃鹹甜鹹甜月餅口味的選這款！

來自南投武界山的香菇，好山好水孕育出的好品質香菇，味道很香，切成小碎丁後吃起來充滿彈性口感，與甜滋滋的綠豆沙在嘴中融合，這時候已經不用管是素食月餅還是葷食月餅了，我只知道什麼是美味～連阿公阿嬤也早已完食手上的月餅，可見很合他們的口味呢！

(๑˘ ₃˘๑)隔天再來品嚐餅乾，同樣搭配我的高山烏龍茶。

手工餅乾：抹茶核桃、馬告莓果

都是蛋奶素

常溫三天、冷藏七天

▼兩款餅乾都滿有厚度的，吃起來也不會很乾，濕潤度很唰嘴！

▼抹茶核桃餅乾，使用小山園若竹抹茶粉。

第一口，先是散發奶油香與核桃香，咀嚼時充滿原味核桃的清甜，尾韻再漸漸升起若竹抹茶較為明顯的澀茶味。

▼馬告莓果餅乾，馬告是台灣特有的香料，有一股很獨特的山胡椒香氣，吃起來淡淡鹹度，搭配微酸甜的蔓越莓果乾，是從來沒有嘗過的滋味！非常特別！

冷燻烏梅釀

建議三天內飲用完畢

▼煙燻香濃厚，以甘蔗、龍眼乾殼煙燻，喝起來酸酸甜甜相當開胃，阿公阿嬤說很有他們小時候的味道，就是自己熬的、很濃郁的烏梅湯。

直接喝可以當開胃醋，也可以1:1加水稀釋，再加點冰塊，就是一杯冰冰涼涼的烏梅汁囉！我個人還滿喜歡的，不知不覺會喝完一杯，很順口。

仙桃素這次的中秋月餅禮盒很符合我們家的期待，不過有在預料之中，畢竟素食餐點表現一直都很優秀嘛～所以今年中秋節我們打算送仙桃素的月餅禮盒，希望向親友分享我們的喜愛，也給他們一個驚喜！素食月餅也是很好吃的哦！

如果大家也想嚐鮮或是有吃素的朋友，仙桃素中秋月餅禮盒是很不錯的選擇呦，推薦給你們❤️

✨✨✨

【仙桃素·創新蔬食美學】

地址：高雄市鼓山區明倫路496號

營業時間：11:30-14:00、17:00-21:00／週一週二休息

👉不定時公休日歡迎查看IG限時動態

預約電話：07-5227700

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