癒咖啡_竹東充滿人情味的深夜咖啡廳推薦費城牛肉三明治、煉花小饅頭、特調花茶
2023-08-26 22:39:00 舒愛吃愛玩樂的世界 人氣：169
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文章類別：美食-食記心得
縣市地區：新竹縣 > 竹東鎮
遠離城市喧囂一起走進充滿溫暖的咖啡廳，在某天竹東街道上癒咖啡默默的營業了，老闆很能話家就像左鄰右舍般的親切，不知不覺中我也常到這來閒聊了。
這次來試試新口味的古巴三明治及我喜愛的西多士，大家可以參考癒咖啡初介紹
這個板子上熱門排行的餐點，不知點啥可以參考上頭的推薦喔。
費城牛肉三明治：
把培根煎熟之後加上洋蔥在鐵板炒放上起司片，我在一旁陣陣香氣飄來，也太香了吧！
三明治塗抹特製的三種起司醬之後，放上炒好的培根牛肉及洋蔥還要火腿，最後是墨西哥辣椒這樣費城牛肉古巴三明治就完成啦！
牛肉+洋蔥焦化後吃起來香甜，一點兒微酸帶點微辣又有起司片及火腿片，口感很豐富但最後會點膩口，我想墨西哥辣椒可以多放點解解甜膩感比較好些。
港式西多士
西多士很有厚度與內餡塗抹福源花生醬按壓後沾蛋液下鍋炸，酥脆的外衣淋煉乳放個黃油吃起來不會太膩口。
每日的花茶隨老闆調配，有洋甘菊風味、玫瑰跟特調的口味，喝起來感覺都很不一樣。
花煉小饅頭：
饅頭是使用老麵糰製作而成，炸過的饅頭外層酥脆內裡鬆軟淋上煉乳與花生粉，滿口都是甜蜜的滋味。
癒咖啡老闆很有才華跟特色，來這聽他說故事喝咖啡受傷的心靈都能被治癒很奇妙吧！
不相信的話......來一次就知道。
店家資訊：
癒咖啡 Heal Coffee
地址 : 新竹縣竹東鎮惠昌街49號
時間 : 14:00 ~ 01:00
電話 : 0966 661 333
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