遠離城市喧囂一起走進充滿溫暖的咖啡廳，在某天竹東街道上癒咖啡默默的營業了，老闆很能話家就像左鄰右舍般的親切，不知不覺中我也常到這來閒聊了。

這個板子上熱門排行的餐點，不知點啥可以參考上頭的推薦喔。

費城牛肉三明治： 費城牛肉三明治：

把培根煎熟之後加上洋蔥在鐵板炒放上起司片，我在一旁陣陣香氣飄來，也太香了吧！

三明治塗抹特製的三種起司醬之後，放上炒好的培根牛肉及洋蔥還要火腿，最後是墨西哥辣椒這樣費城牛肉古巴三明治就完成啦！

牛肉+洋蔥焦化後吃起來香甜，一點兒微酸帶點微辣又有起司片及火腿片，口感很豐富但最後會點膩口，我想墨西哥辣椒可以多放點解解甜膩感比較好些。

港式西多士

西多士很有厚度與內餡塗抹福源花生醬按壓後沾蛋液下鍋炸，酥脆的外衣淋煉乳放個黃油吃起來不會太膩口。

每日的花茶隨老闆調配，有洋甘菊風味、玫瑰跟特調的口味，喝起來感覺都很不一樣。

花煉小饅頭： 花煉小饅頭：

饅頭是使用老麵糰製作而成，炸過的饅頭外層酥脆內裡鬆軟淋上煉乳與花生粉，滿口都是甜蜜的滋味。

癒咖啡老闆很有才華跟特色，來這聽他說故事喝咖啡受傷的心靈都能被治癒很奇妙吧！

不相信的話......來一次就知道。

店家資訊：

癒咖啡 Heal Coffee

地址 : 新竹縣竹東鎮惠昌街49號

時間 : 14:00 ~ 01:00

電話 : 0966 661 333

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