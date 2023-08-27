中午天氣熱

肚子還飽吃不下午餐，先來吃點涼的消消暑

冰點離羅東蠻近的，有順路，但是不好停車

我們停得比較遠然後步行前往

▲店址在義成路三段454號，藍色招牌不太明顯，有賣冰品、豆花及仙草

▲用餐區只有前面一小處，大部分客人都外帶

環境看起來蠻乾淨整潔的，有隻店貓身材豐腴又可愛

▲印象那天進店時沒有感到涼意，不太清楚有沒有冷氣

不過因為是吃冰冰涼涼的豆花，想說就沒差了

▲綜合仙草冰跟仙草奶凍是夏季限定；燒仙草、紅豆湯是冬季才有

▲菜單上的冰淇淋好像就是綿綿冰

看到李鹽冰讓我不斷分泌口水，外面比較吃不到這麼傳統的口味

▲杯裝的芒果雙爽

小孩喜歡，邊吃邊說他們的芒果雙爽很好吃

上面是芒果綿綿冰，跟芒果果肉和清冰搭配

有芒果整個就是夏天的味道，中間清冰很香

這樣一杯吃完也是蠻爽的哈哈

▲綜合仙草冰配料有紅豆、白玉湯圓跟芋圓

仙草口感很咕溜滑嫩，糖水甜度真的非常低

跟外面黑糖煮的糖水不一樣，蠻淡的

▲豆花配料選了白玉湯圓跟地瓜圓類的

配料口感軟硬適中，尤其地瓜圓跟芋圓嚼起來好香

只是糖水比較不是那麼合口味就是，其他都好好吃

▲是傳統豆花的滋味

原本貓咪躺在外面休息，之後被抱了進來

離開前忍不住拍了幾張

我不敢這麼靠近牠，是用拉近的方式拍照

簡直萌翻了！

【冰點老店冰淇淋專賣店】

地址：宜蘭縣冬山鄉義成路三段454號

電話：03 958 3936

營業時間：11:00-22:00

星期六、日11:30-22:00

FB

❤點此瀏覽更多宜蘭美食、旅遊景點❤

http://julialkpkpk.pixnet.net/blog/category/4561559