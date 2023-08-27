為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 【宜蘭縣冬山鄉】冰點老店冰淇淋專賣店｜好吃的芒果雙爽與豆花仙草

【宜蘭縣冬山鄉】冰點老店冰淇淋專賣店｜好吃的芒果雙爽與豆花仙草

2023-08-27 15:38:34 珍妮佛的花草呢喃 人氣：1,620
share
窩客好文

珍妮佛的花草呢喃

發表篇數：1609篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：宜蘭縣 > 冬山鄉

造訪商家：冰點老店綿綿冰
place宜蘭縣冬山鄉義成路三段454號
作者本次評價：
3.65
美味度
3.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
3.50
CP值
4.00
share place
寫文章 回報歇業

17.jpg

中午天氣熱

肚子還飽吃不下午餐，先來吃點涼的消消暑

冰點離羅東蠻近的，有順路，但是不好停車

我們停得比較遠然後步行前往

 

0.jpg

▲店址在義成路三段454號，藍色招牌不太明顯，有賣冰品、豆花及仙草

 

2.jpg

▲用餐區只有前面一小處，大部分客人都外帶

環境看起來蠻乾淨整潔的，有隻店貓身材豐腴又可愛

 

3.jpg

4.jpg

5.jpg

▲印象那天進店時沒有感到涼意，不太清楚有沒有冷氣

不過因為是吃冰冰涼涼的豆花，想說就沒差了

 

6.jpg

▲綜合仙草冰跟仙草奶凍是夏季限定；燒仙草、紅豆湯是冬季才有

 

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

▲菜單上的冰淇淋好像就是綿綿冰

看到李鹽冰讓我不斷分泌口水，外面比較吃不到這麼傳統的口味

 

12.jpg

▲杯裝的芒果雙爽

小孩喜歡，邊吃邊說他們的芒果雙爽很好吃

上面是芒果綿綿冰，跟芒果果肉和清冰搭配

有芒果整個就是夏天的味道，中間清冰很香

這樣一杯吃完也是蠻爽的哈哈

 

13.jpg

14.jpg

15.jpg

17.jpg

▲綜合仙草冰配料有紅豆、白玉湯圓跟芋圓

仙草口感很咕溜滑嫩，糖水甜度真的非常低

跟外面黑糖煮的糖水不一樣，蠻淡的

 

18.jpg

20.jpg

21.jpg

22.jpg

▲豆花配料選了白玉湯圓跟地瓜圓類的

配料口感軟硬適中，尤其地瓜圓跟芋圓嚼起來好香

只是糖水比較不是那麼合口味就是，其他都好好吃

 

23.jpg

▲是傳統豆花的滋味

 

25.jpg

26.jpg

27.jpg

28.jpg

原本貓咪躺在外面休息，之後被抱了進來

離開前忍不住拍了幾張

我不敢這麼靠近牠，是用拉近的方式拍照

簡直萌翻了！

 

【冰點老店冰淇淋專賣店】

地址：宜蘭縣冬山鄉義成路三段454號

電話：03 958 3936

營業時間：11:00-22:00

星期六、日11:30-22:00

FB

❤點此瀏覽更多宜蘭美食、旅遊景點❤

http://julialkpkpk.pixnet.net/blog/category/4561559

 
創作者介紹
創作者 珍妮佛 的頭像
珍妮佛

❤珍妮佛的花草呢喃❤




檢舉
share
chevron_left

【宜蘭縣冬山鄉】铁支路早午餐KbarBrunch｜冬山

【桃園市龍潭區】龍潭許-無敵仙草冰｜龍元宮商

chevron_right
延伸閱讀

【台南 北區】超彭湃鴛鴦火鍋淳金鍋 超鮮肉盤、海產讓人視覺味覺一次滿足

 我是艾兒比！！

【狀元腿庫飯】吃肉大好、古早的軟滑肉濃滋味~

 沾墨點落

台東市-鷗咖啡 台東旗艦店 AU CAFE

 海爸

一碗米糕，一碗四神湯，一個旅程的美好記憶｜台南市中西區｜禧樂米糕

 草西
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
窩客好文

珍妮佛的花草呢喃

發表篇數：1609篇

Hi，我是珍妮佛!! 喜歡拍照、喜歡美食和旅遊 《聯絡信箱：joy19830429@gmail.com》非誠勿擾
作者的其它文章
同類據點
穎川堂豆花 照片

穎川堂豆花

5.00 (1人評鑑)

區域：宜蘭縣羅東鎮
海製商行/海邊吃冰 照片

海製商行/海邊吃冰

3.50 (1人評鑑)

區域：宜蘭縣頭城鎮
夏蕾義式冰淇淋 照片

夏蕾義式冰淇淋

3.50 (2人評鑑)

區域：宜蘭縣羅東鎮
小涼園冰果室 照片

小涼園冰果室

3.50 (1人評鑑)

區域：宜蘭縣頭城鎮
奇淋冰品(新址) 照片

奇淋冰品(新址)

3.90 (1人評鑑)

區域：宜蘭縣宜蘭市

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up