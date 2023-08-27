歐洲網卡推薦iVideo eSIM - 歐洲46國 eSIM卡,可熱點分享~專屬折扣碼 【WalkerLand】9折優惠~4G上網 10GB定量(30天) ,到量降速128kbps
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文章類別：旅遊-國外旅遊
洲與國家：歐洲 > 德國
好久沒到歐洲旅遊了
轉眼間就是4年的時間
記得以前去歐洲旅遊一定會買實體網路卡
現在出國竟然有eSIM卡,真的是超方便的
我覺得eSIM卡滿適合臨時需要買網卡或是加購網路、想保留原本台灣電信網卡可以收到簡訊的人、不喜歡拔卡插卡,怕把原本電話卡片用丟的人
就算出國當天買eSIM卡也可以,真的是有夠方便
記得購買eSIM卡前要看自己的手機是否有支援,舊款的手機不支援
我是iphone 14 plus,所以使用esim卡沒問題!
iVideo官網有非常多不同流量和天數的網卡,可以依照自己的需求做選擇
我這次購買的歐洲網卡是歐洲46國 eSIM卡 4G上網 10GB定量(30天)
讀者專屬9折優惠序號:只要結帳時輸入專屬折扣碼 【WalkerLand】，即可享有全館WIFI日租/eSIM/SIM卡/流量包 9折優惠！
歐洲上網可以熱點分享
適用歐洲46國:
法國/西班牙/義大利/希臘/荷蘭/比利時/匈牙利/克羅地亞/塞爾維亞/羅馬尼亞
瑞士/捷克/斯洛伐克/奧地利/英國/丹麥/瑞典/挪威/芬蘭/立陶宛
拉脫維亞/愛沙尼亞/白俄羅斯/波蘭/德國/直布羅陀/葡萄牙/盧森堡/愛爾蘭/冰島
阿爾巴尼亞/馬爾他/塞浦路斯/保加利亞/土耳其/斯洛維尼亞/馬其頓/列支敦士登
黑山共和國/緬甸/澳洲/菲律賓/新加坡/紐西蘭/突尼西亞/迦納/南非
請留意勿將已安裝的eSIM檔案刪除，刪除後無法恢復，且無法退款
線上下單後3分鐘內收到一封Email電子憑證,如下圖
拿起手機掃描QRCODE,即可順著操作安裝
過程不複雜,我第一次使用很快就上手
這裡有提供安裝流程http://www.ivideo.com.tw/map/New_map/esim.php
支援4種語言,中文、日文、韓文、英文
安裝好後點選"開啟此號碼",接著進入"行動網路數據"設定APN
設定好後就可以使用了
這次在德國待的時間比較多,在歐洲景點大城市網路都是5G
訊號算是滿穩定的,速度也算快
去冰島旅遊也是使用這張網卡,網路訊號跟速度也很穩定
比較偏僻荒涼的地方有時候網路只有4G,但導航或是google搜尋資訊都可以使用
有時候在某些地區會沒有網路訊號,這時我會點選"網路選擇",試試其他訊號源
我覺得大多數歐洲國家大城市訊號都非常強且穩定,網路流量夠的話還可以拍照打卡上傳
如果怕網路消耗太快的話,也可以把比較用不到的APP關閉,留下比較常使用的APP即可
隨時都可以查看自己網路剩餘量,同時還能熱點和好友或家人分享網路!
注意事項:
1.請在有網路的環境下 , 掃描安裝eSIM QRcode
2.請務必於郵件內QRcode有效期限內，安裝並激活eSIM，避免失效導致無法使用
一台eSIM設備可以同時保存8個eSIM
3.請留意確認碼，輸入7次錯誤後會失效，eSIM失效後無法恢復，且無法退款
4.請留意勿將已安裝的eSIM檔案刪除，刪除後無法恢復，且無法退款
5.若eSIM方案於有效期限內，未使用或未成功安裝，請聯繫iVideo客服，經查證無誤後，可取消退款，並酌收手續費$99元/次
6.如果出現連線問題，請重新啟動手機或移至其他位置，然後重試
如果產品無法正常運作或開卡激活失敗，請與我們聯繫
ivideo首頁連結:https://bit.ly/3EbfDyh
商品連結(歐洲eSIM):https://bit.ly/3qSAiE7
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