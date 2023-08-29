有著肉麻式服務的海底撈火鍋相信大家都吃過了吧？

這次小米要分享網路9種隱藏版吃法，讓大家下次去海底撈動手DIY，增加樂趣和新鮮感

本文會不定期新增，建議大家收藏起來~

快跟著小米一起去看看吧。

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👉海底撈火鍋 新竹店位置及停車方式

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今天小米來到新竹大遠百的海底撈，還遇到粉絲跟小米熱情合影耶

大家如果有去新竹大遠百店可以找店員小萱，說是小米的粉絲有特別服務喔

👉海底撈火鍋隱藏版吃法

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鍋底小米吃過經典麻辣鍋、胡椒豬肚雞和番茄火鍋都不錯

小米要告訴大家一個最省錢吃法，鍋底選四宮格，一格點番茄火鍋，其他三格都是清水，鍋底總共才花160元喔。

小米建議大家食材點半份就好，覺得好吃可以再加點，以免太容易手滑點一大堆吃太撐，又傷荷包喔 XD

還有點一份跟兩個半份價格是一樣的~~~

清水鍋其實不是完全清淡無味耶，有枸杞增加一點清甜的味道，來看看小米如何DIY創意湯底吧

只要每人加50元就可以使用醬料區，醬料種類如此豐富，也激起大家運用這些醬料自製湯底~

首先教大家製作泰式冬蔭功湯底，調味料：海鮮味醬1勺、蠔油2勺、芝麻油2勺、蔥花1勺、芹菜2勺、香菜1勺、蒜泥2勺、小米辣1勺、白糖1包及檸檬3片。

提醒檸檬片在醬料區是沒有的，要詢問店員有沒有提供喔

將剛剛調好的醬料與檸檬片加入清水，攪拌均勻，色彩繽紛的泰式冬蔭功湯底就完成囉

接下來是壽喜燒湯底，調味料如下：海鮮味醬4勺、蠔油2勺、陳醋1勺、少許鹽、白糖4包及芹菜1勺。

調好後一樣倒入清水中攪拌均勻就完成啦！

登～登～登！

只要發揮創意就能吃到多種風味的湯底，不只省錢又有DIY的樂趣呢

海底撈如此受歡迎的原因，不只有肉麻式的服務，還能讓大家發揮創意DIY很歡樂，這也讓小米很常回訪喔。

冬蔭功湯底酸V帶辣勁，在炎熱的夏天喝起來相當開胃~

冬蔭功湯底涮牛肉，能讓牛肉的甜味更為明顯喔。

加入巴沙魚還有泰式酸辣魚的風味

壽喜燒湯底屬於鹹甜的日式風味，很適合涮牛肉

小肥牛是很百搭的肉品，這個是必點的！

接下來點鈴鈴卷、肥牛和蝦滑，將鈴鈴捲打開攤平後，加入一片肥牛和適量蝦滑後捲起，就變成了蝦滑牛肉鈴鈴捲

如果店員不忙的話再請店員幫忙就好，也建議大家自己DIY更有樂趣喔

放入湯底煮3-5分鐘後，一口咬下有肉汁、彈牙蝦肉和豆皮香三種不同層次的口感，讓小米一吃難忘耶！

也可以點豆皮或老油條，擠入蝦滑後就變成了豆皮鑲蝦滑~

小米很推薦番茄鍋，酸甜風味特別濃郁，加湯的時候還可以說要加濃一點喔

番茄鍋小米很喜歡搭配雞腿肉(半份)，雞肉吸附湯汁就變成了番茄嫩雞喔

接著要來自製番茄牛肉蓋飯，點一顆蛋後攪拌均勻，再用有孔的湯勺撈起一些番茄，將蛋液倒入後就煮成了滑嫩的蛋花。

接著自製調味料，取適量牛肉粒、芝麻、辣椒、蔥花等放入碗中。

最後將調味料和蛋花淋在白飯上，奢侈一點的話還可以加上小肥牛，就變成滑蛋牛肉蓋飯喔

光看是不是就讓人口水直流呢

牛肉、番茄的甜味，加上不同調味料多層次的風味，每一口都有酸、甜、香、辣的滋味，小米推薦大家一定要試試喔！

這是小萱教小米的隱藏版吃法-口水魚，調味料：芝麻醬、白糖、鹽、花生粉、辣椒粉、蒜泥、醋、辣椒、蠔油、香油、酥黃豆。

將巴沙魚煮熟後放入盤裡，點綴檸檬片後，將調味料淋在魚片上。

跟小米來吃海底撈就是不一樣，小米已經吃到出神入化，每次帶朋友們來挑戰這些隱藏版的吃法，都讓朋友們吃得笑呵呵

口水魚肉質軟嫩，加上又麻又辣的醬料，真的很開胃耶

小萱還特別幫不吃辣的小朋友調了不辣的版本，酸酸甜甜的很開胃喔！

魚肉吃完後，剩下的醬料不要浪費。

雞腿肉煮熟後沾上醬料就變成又麻又辣的口水雞喔！來這邊不只是吃火鍋，好像在吃川菜耶

接下來是麻醬寬粉，調味料：2勺麻醬、1勺老抽、1勺陳醋、1勺鹽、1勺白糖、些許蒜末及小米辣。

寬粉用清水煮好後裝入碗中，倒入調味料。

麻醬的甜香和辣香，加上QQ的寬粉，讓我們一口接一口吃不停喔

甜點時間來了，這是小米每次必點的炸撈麵，菜單上是沒有炸撈麵的，那要怎麼點呢？

大家記得在點撈麵時，要在備註上註記要用炸的，並跟他們要紅糖漿

炸撈麵口感酥酥脆脆的，麵條本身有鹹味的麵香，加上甜蜜的紅糖，鹹鹹甜甜的很解膩喔

這是海底撈的新甜點脆皮奶捲，外皮酥脆，搭配Q軟香濃的牛奶內餡，還挺不錯的喔

最後是小米超愛的芋泥銀絲卷，點一份芋頭，將芋頭放入清水煮軟撈起，接著加入煉乳搗碎成芋泥。

將芋泥夾入銀絲卷中就變成了超好吃的芋泥銀絲卷喔！大家一定要試試看

以上是我們的心得分享，來海底撈真的非常歡樂，不只可以享受DIY的樂趣，來這邊慶生還有店員唱生日快樂歌

想要吃不一樣的海底撈，快來試試這些隱藏版吃法吧！

👉海底撈火鍋 新竹店營業時間地址

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🌟店家資訊：海底撈火鍋 新竹店

🏠地址：新竹市東區西大路323號4樓

☎電話：035233370

⏰營業時間：11:00–02:00

粉絲團：海底撈火鍋 HaidilaoTaiwan

➡️刷卡、現金交易/無收取服務費

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）

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