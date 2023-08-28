為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 【六十石山】花蓮六十石山金針花最新花況！賞花攻略

【六十石山】花蓮六十石山金針花最新花況！賞花攻略

2023-08-28 14:10:27 V妞的旅行 人氣：124
share
窩客好文

V妞的旅行

發表篇數：197篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：花蓮縣 > 富里鄉

花蓮六十石山金針花季 交通

花蓮富里六十石山金針花季花蓮六十石山金針花季時間從每年8月到10月六十石山賞花景點怎麼去，想知道六十石山停車、交通管制嗎？該如何規劃花蓮金針花行程、？這篇花蓮六十石山金針花季旅遊懶人包，一次整理給你！（首圖來源：花東縱谷國家風景區

👉花蓮六十石山金針花季最新花況：花蓮六十石山即時影像官網FacebookIG花況

👉花蓮住宿： / /  / / 

👉花蓮旅遊：花蓮太魯閣  / 六十石山金針花 / 赤科山金針花  /  / 花蓮溯溪 / 花蓮SUP

 

六十石山金針花介紹

花蓮 六十石山 金針花季

（照片來源：花東縱谷國家風景區

每年八、九月是花蓮金針花季盛開的季節，花蓮六十石山擁有台灣東部面積最大的金針花海，整片六十石山都開滿了金針花，有「天使的花毯」的美譽，坐落在富里鄉竹田村，海拔高度七百公尺至九百公尺之間，大約有八百公頃的開闊台地，種滿了金針花，每年的花季，金針花盛開的風景十分迷人，加上海拔的高度，氣候非常宜人，每年都吸引不少遊客或攝影家去朝聖這片金針花海如果第一次追金針花海，那可別錯過花蓮六十石山金針花

 

【2023花蓮六十石山金針花季】

  • 花蓮六十石山金針花季時間：2023年8月15日至2023年10月10日止
  • 最佳觀賞時段：推薦早上的時間前去，天氣較晴朗，中午過後，山上天氣變化大，較容易起霧
  • 耶穌光（雲隙光）絕佳時間：每天15:00 – 17:00
  • 地點：花蓮富里鄉六十石山（Google位置
  • 花海特色：台灣東部面積最大的金針花海！每年必訪之外，下午3-5點更可以看到耶穌光灑在金黃金針花海上！
  • 舉辦單位：富里鄉農會（活動洽詢電話：03-8821705）
  • 最新花況：花蓮六十石山即時影像官網FacebookIG花況
  • 一日遊優惠：

 

▼金針花懶人包▼

【全台金針花季】全台Top6金針花景點、季節、花況大公開！

【花蓮金針花季】最新花況！六十石山花海，夢幻金色花毯！

【花蓮金針花季】最新花況！赤科山花海，必拍景點懶人包

【台東金針花季】最新花況！太麻里金針花，俯瞰金色花海

 

▼花蓮熱門票券▼

 

六十石山行程

從花蓮市區前往花蓮六十石山，會經過「光復糖廠」以及「瑞穗牧場」，可以將這兩個景點一起安排；如果是前一晚入住台東池上，池上只距離花海位置40分鐘車程，因此可以將池上的伯朗大道、漂鳥197大地藝術，與六十石山金針花的行程安排在一起，就是簡單的2天1夜之旅。

 

【花蓮六十石山行程路線推薦】

  • 前一晚住在花蓮，路線這樣安排?花蓮市→ 六十石山金針花→ 瑞穗牧場→ 光復糖廠→ 住花蓮市區
  • 前一晚住在台東池上，路線這樣安排?池上→ 六十石山金針花→ 池上伯朗大道→ 池上天堂路→漂鳥197大地藝術→住池上

 

▼花蓮六十石山行程優惠▼

 

六十石山金針花季交通

（照片來源：花東縱谷國家風景區

如何前往花蓮六十石山呢？可以選擇「」，或者參加「，從花蓮市區出發，不需要擔心景點與開車交通管制，一日遊的行程，悠閒地走遍六十石山金針花海。

 

開車前往花蓮六十石山

是最為方便的交通方式，這裡沒有大眾交通運輸直達六十石山，假日時，車子相對較多，建議大家提早上山，錯開尖峰時間。

 

【花蓮六十石山位置】

花蓮縣富里鄉竹田村（Google位置），在大約臺九線308.6K的東側轉入

 

【前往花蓮六十石山的車程時間】

  • 花蓮市－花蓮六十石山：車程時間2小時20分鐘。
  • 台東池上鄉－花蓮六十石山：車程時間40分鐘。
  • 台東市－花蓮六十石山：車程時間1小時40分鐘。

 

 

【花蓮六十石山金針花季交通管制】

1.金針花季交通管制及人流管制期間為2023年8月15日至2023年10月10日止

2.管制時間每日上午7時30分至下午5時止。

3.總量管制人數上限2000人，採一進一出原則。

4.汽車、九人座轎車單一方向行駛管制，竹田路段上山、東里產業道路下山，嚴禁由東里產業道路上山。

5.機車由竹田路段上下山，禁止由東里產業道路下山。

6.禁止甲、乙類大客車上山。

7.人流管制實施對象為所有參訪人員，在地住民及執行公務人員除外

 

花蓮六十石山一日遊包含交通

可以參加六十石山一日遊行程，從花蓮市區出發，不需要自己開車或安排行程，一日遊行程將六十石山的主要景點都有走遍，路途也會順道將瑞穗牧場、光復糖場一起玩，價格也很親民，包含早餐、飯店接送、導遊。

👉包車一日遊：

👉六十石山一日遊：

 

▼花蓮六十石山金針花季時，一過中午後人潮會更多，山上也會開始起霧，私心很推薦大家住在六十石山附近的民宿，可以避開擁擠觀光人潮，獨享超夢幻的金針花地毯！▼

六十石山金針花季住宿

原來宿B&B

original-house-b-and-b

｜雙人房低價位：左右

Booking訂房

｜交通： 從池上火車站走過來7分鐘路程；如果開車的話，附近設有公共停車設施

｜親子入住：2歲（含）以下，在不佔床之情況下可免費與大人同住

  • 用心經營的民宿值得推薦！工業風設計，喜歡民宿的裝潢
  • 房間乾淨舒適，電視有Netflix可以看，讓人覺得溫馨又放鬆
  • 老闆娘是個熱情好客的好主人，早餐用心精緻，是無菜單料理，把在地特色融入餐點
  • 寵物友善民宿！可以帶寵物住進房間，但須遵守房間內規範的寵物規則

▼台東池上原來宿B&B實際入住體驗

【台東池上民宿推薦】原來宿B&B，寵物友善！池上火車站旁！

原來宿

 

旭語民宿

旭語民宿

雙人房低價位：TWD$2,200左右

Booking訂房

｜交通： 從池上火車站走過來7分鐘路程；如果開車的話，附近可以路邊停車

｜親子入住：11歲（含）以下，在不佔床之情況下可免費與大人同住；有4人房可供多人入住

  • 位置好！距離火車站與池上市區很近，價格親民！
  • 房間舒適乾淨，空間寬敞，床也舒服，浴室乾溼分離，裝潢雅緻漂亮
  • 每層樓備有一台飲水機，館內也有電梯，上下樓層方便
  • 免費借用腳踏車，腳踏車新穎，可以騎去伯朗大到田間小徑
  • 房型有含早餐！早餐有配合的餐廳可以選擇

旭語民宿

 

艾若米民宿

艾若米民宿

雙人房低價位：TWD$3,200左右

Booking訂房

｜交通： 從池上火車站走過來20分鐘路程，可提前向民宿預約免費接駁服務；如果開車的話，有免費停車的位置

｜親子入住：5歲（含）以下，在不佔床之情況下可免費與大人同住；有5人房可供多人入住

  • 池上Villa民宿風！花園漂亮，提供戶外座椅，很有度假的氛圍
  • 民宿前有一片超級大的草皮，提供球類讓小孩玩，很適合帶小孩來放電
  • 房間擁有自己的陽台！周圍環境清幽，綠意盎然充滿清新空氣，住起來很舒適
  • 免費借用「電動腳踏車」，輕鬆暢遊池上各大景點與美食餐廳，超級方便
  • 民宿主人待客充滿溫情，中式早餐豐盛，早餐特別用心而且好吃

艾若米民宿

原文來源:【六十石山】花蓮六十石山金針花最新花況！賞花攻略

#金針花
morechevron_right
文章關鍵字
金針花
檢舉
share
chevron_left

【台北喜來登SUKHOTHAI】泰式餐廳最新菜單！現

【十二廚】台北喜來登「泰國美食節」，松葉蟹、

chevron_right
延伸閱讀

花蓮景點｜花蓮火車站旁中山公園，一出火車站就能大玩特玩

 Karen

「忘憂秘境—2023六十石山金針花季」我來了!

 愛玩樂生活誌
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
窩客好文

V妞的旅行

發表篇數：197篇

V妞的旅行提供國內旅遊、國外旅遊、飯店住宿攻略資訊攻略，從景點、住宿、交通、購物，跟著旅遊攻略，帶你輕鬆玩遍世界！

文章目錄

作者的其它文章

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up