花蓮富里六十石山金針花季，花蓮六十石山金針花季時間從每年8月到10月，六十石山賞花景點怎麼去，想知道六十石山停車、交通管制嗎？該如何規劃花蓮金針花行程、？這篇花蓮六十石山金針花季旅遊懶人包，一次整理給你！（首圖來源：花東縱谷國家風景區）

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六十石山金針花介紹

（照片來源：花東縱谷國家風景區）

每年八、九月是花蓮金針花季盛開的季節，花蓮六十石山擁有台灣東部面積最大的金針花海，整片六十石山都開滿了金針花，有「天使的花毯」的美譽，坐落在富里鄉竹田村，海拔高度七百公尺至九百公尺之間，大約有八百公頃的開闊台地，種滿了金針花，每年的花季，金針花盛開的風景十分迷人，加上海拔的高度，氣候非常宜人，每年都吸引不少遊客或攝影家去朝聖這片金針花海，如果第一次追金針花海，那可別錯過花蓮六十石山金針花。

【2023花蓮六十石山金針花季】

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六十石山行程

從花蓮市區前往花蓮六十石山，會經過「光復糖廠」以及「瑞穗牧場」，可以將這兩個景點一起安排；如果是前一晚入住台東池上，池上只距離花海位置40分鐘車程，因此可以將池上的伯朗大道、漂鳥197大地藝術，與六十石山金針花的行程安排在一起，就是簡單的2天1夜之旅。

【花蓮六十石山行程路線推薦】

前一晚住在花蓮，路線這樣安排? 花蓮市→ 六十石山金針花→ 瑞穗牧場→ 光復糖廠→ 住花蓮市區

前一晚住在台東池上，路線這樣安排?池上→ 六十石山金針花→ 池上伯朗大道→ 池上天堂路→漂鳥197大地藝術→住池上

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六十石山金針花季交通

（照片來源：花東縱谷國家風景區）

如何前往花蓮六十石山呢？可以選擇「」，或者參加「」，從花蓮市區出發，不需要擔心景點與開車交通管制，一日遊的行程，悠閒地走遍六十石山金針花海。

開車前往花蓮六十石山

是最為方便的交通方式，這裡沒有大眾交通運輸直達六十石山，假日時，車子相對較多，建議大家提早上山，錯開尖峰時間。

【花蓮六十石山位置】

花蓮縣富里鄉竹田村（Google位置），在大約臺九線308.6K的東側轉入

【前往花蓮六十石山的車程時間】

花蓮市－花蓮六十石山： 車程時間2小時20分鐘。

車程時間2小時20分鐘。 台東池上鄉－花蓮六十石山： 車程時間40分鐘。

車程時間40分鐘。 台東市－花蓮六十石山：車程時間1小時40分鐘。

【花蓮六十石山金針花季交通管制】

1.金針花季交通管制及人流管制期間為2023年8月15日至2023年10月10日止

2.管制時間每日上午7時30分至下午5時止。

3.總量管制人數上限2000人，採一進一出原則。

4.汽車、九人座轎車單一方向行駛管制，竹田路段上山、東里產業道路下山，嚴禁由東里產業道路上山。

5.機車由竹田路段上下山，禁止由東里產業道路下山。

6.禁止甲、乙類大客車上山。

7.人流管制實施對象為所有參訪人員，在地住民及執行公務人員除外

花蓮六十石山一日遊包含交通

可以參加六十石山一日遊行程，從花蓮市區出發，不需要自己開車或安排行程，一日遊行程將六十石山的主要景點都有走遍，路途也會順道將瑞穗牧場、光復糖場一起玩，價格也很親民，包含早餐、飯店接送、導遊。

👉包車一日遊：

👉六十石山一日遊：

▼花蓮六十石山金針花季時，一過中午後人潮會更多，山上也會開始起霧，私心很推薦大家住在六十石山附近的民宿，可以避開擁擠觀光人潮，獨享超夢幻的金針花地毯！▼

六十石山金針花季住宿

原來宿B&B

｜雙人房低價位：左右

｜｜Booking訂房｜

｜交通： 從池上火車站走過來7分鐘路程；如果開車的話，附近設有公共停車設施

｜親子入住：2歲（含）以下，在不佔床之情況下可免費與大人同住

用心經營的民宿值得推薦！工業風設計，喜歡民宿的裝潢

房間乾淨舒適，電視有Netflix可以看，讓人覺得溫馨又放鬆

老闆娘是個熱情好客的好主人，早餐用心精緻，是無菜單料理，把在地特色融入餐點

寵物友善民宿！可以帶寵物住進房間，但須遵守房間內規範的寵物規則

▼台東池上原來宿B&B實際入住體驗▼

【台東池上民宿推薦】原來宿B&B，寵物友善！池上火車站旁！

旭語民宿

｜雙人房低價位：TWD$2,200左右

｜｜Booking訂房｜

｜交通： 從池上火車站走過來7分鐘路程；如果開車的話，附近可以路邊停車

｜親子入住：11歲（含）以下，在不佔床之情況下可免費與大人同住；有4人房可供多人入住

位置好！距離火車站與池上市區很近，價格親民！

房間舒適乾淨，空間寬敞，床也舒服，浴室乾溼分離，裝潢雅緻漂亮

每層樓備有一台飲水機，館內也有電梯，上下樓層方便

免費借用腳踏車，腳踏車新穎，可以騎去伯朗大到田間小徑

房型有含早餐！早餐有配合的餐廳可以選擇

艾若米民宿

｜雙人房低價位：TWD$3,200左右

｜｜Booking訂房｜

｜交通： 從池上火車站走過來20分鐘路程，可提前向民宿預約免費接駁服務；如果開車的話，有免費停車的位置

｜親子入住：5歲（含）以下，在不佔床之情況下可免費與大人同住；有5人房可供多人入住

池上Villa民宿風！花園漂亮，提供戶外座椅，很有度假的氛圍

民宿前有一片超級大的草皮，提供球類讓小孩玩，很適合帶小孩來放電

房間擁有自己的陽台！周圍環境清幽，綠意盎然充滿清新空氣，住起來很舒適

免費借用「電動腳踏車」 ，輕鬆暢遊池上各大景點與美食餐廳，超級方便

，輕鬆暢遊池上各大景點與美食餐廳，超級方便 民宿主人待客充滿溫情，中式早餐豐盛，早餐特別用心而且好吃

原文來源:【六十石山】花蓮六十石山金針花最新花況！賞花攻略