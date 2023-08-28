chill-chill-brunch 假日才營業的早午餐店，台中七期豪宅裡的隱藏版美食，奢華系主廚挑戰大家對早午餐想像力，身為早午餐控看到桌上這些敲心動，餐點奢華，盛裝打扮吃早午餐非常合理!!

約了朋友一起吃早午餐…不小心就變成這樣了!!拳頭大漢堡排堆疊出巨高漢堡不合理嗎?連威寧頓牛排都變成早午餐選項，一切都變得合理又美好

Chill Chill Brunch

地址:台中市西屯區市政北二路18-1號4樓 / 電話: 04-2258 8071 /周六日營業: 9:00-17:00

官方粉絲團FB : 按這裡

隱藏版早午餐店在哪裡?

滿滿的綠色植物讓人有置身泰國餐廳錯覺，選址在台中七期豪宅區周邊就是新光三越 、大遠百與國家歌劇院，不難猜出chill chill Brunch在哪裡的吧，與這個被譽為最美的書店TSUTAYA BOOKSTORE 蔦屋同棟啊!!!

浮誇的不只是餐點

電梯上樓左右兩邊都是餐廳的用餐區，入門口後衛大廳或室內用餐區，就連外面都被呈現一種假日該有的慵懶氛圍感!

我愛死這個位子藤製沙發給人一種峇里島度假感，讓人想窩在裡面慢慢很飲料吃美食

假日就是與親朋友好聚餐好時機，約約約！想像一下整排的美食饗宴…嘖嘖嘖!!很過分

早午餐假日限定登場

隱藏在台中豪宅區裡的神秘早午餐店….正式對外營運，以下開”吃”紀錄!

去憂威靈頓牛排 $890

威靈頓酥脆外皮（比經典再多兩倍酥皮），再來點松露氣息加上羅西尼牛排(菲力中段部位)滑嫩口感與鴨肝風味讓經典牛排雙享受，根據主廚透漏醬汁絕對奢華的－加了鴨肝一併融煮進慕斯口感的抹醬，呈現更迷人又邪惡的風味！

斷面秀啊！略帶鮮紅的牛排一切嫩中帶著鮮甜牛油香氣，酥皮本身濃郁奶油香氣與牛排超契合的！

義式番茄牛肉丸 $380

自製手打牛肉丸/節瓜/洋蔥/番茄/太陽蛋/甜椒/特製酸種麵包，誰能不愛這義式蕃茄牛肉丸子呢？至少我很難抗拒這個佐配吐司+歐式酸種麵包，這裡的牛肉丸子是手打製成主廚黃金比例讓牛肉丸子軟中帶著扎實，一咬噴汁，麵包沾上溫泉蛋，伴隨濃郁香料蕃茄湖,是經典。

田園野菜墨西哥風味骰子牛$480

是花園系骰子牛，滿滿生菜可搭配烤餅一起享用當然也可以單獨吃

Chill Chill滿足大拼盤 $980

焦糖厚培根（厚）/匈牙利香腸/手打牛肉漢堡排（厚）/炒蛋/炒菇/炒薯塊/酪梨/燻鮭魚/節瓜/南瓜/牛番茄/香料起司/特製酸種麵包(瓶裝 自製希臘優格/油封蔬菜/焦糖布蕾/生菜)

Chill Chill滿足大拼盤 招牌好料大滿足，不只是菜單名字！推薦給什麼都想吃的朋友一起共享！這個大概要三個PAPA才吃得完吧!

麵包上奶香的莫札瑞拉起士也很心機將起司浸泡多重義式香草料跟乾辣椒碎調製的初榨橄欖油中，富有香氣口感滑順如cream。餐盤裡的法式炒蛋綿密中帶著淡淡香氣是麻油(笑)主廚很頑皮! PA大推看似不起眼油封蔬菜罐裏面將節瓜、西芹、胡蘿蔔、蒜頭與些許義式香草料一起浸泡在初榨橄欖油中，低溫緩慢熟成，透過油脂吸飽各式滋味與香氣是另類的溫莎拉!

焦糖厚培根燻鮭魚三明治 $380

焦糖厚培根/燻鮭魚/生菜/牛番茄/酸黃瓜/鳳梨/薯條/太陽蛋/自製鮮奶吐司

目測培根厚度大約近2公分厚，大拼盤裡厚培根不夠我們搶食，再來一份焦糖厚培根煙熏鮭魚三明治是必要的，這款三明治東西很多所以長特高，建議用力壓扁但必須緩慢讓蛋黃噴爆，提醒小心衣服！馬鈴薯好好吃

自製希臘優格佐季節野莓鮮果 $280

自製希臘優格/蜂蜜/季節水果/莓果/澳式綜合穀物麥片，微酸中帶著淡淡蜂蜜香甜，保證一杯就飽

飲品▼微Chill微酒精特調 Special Cocktail與飲料們

The one $240 /仲夏夜之夢$250 是調酒，早午餐喝調酒就是chill

The one(紅色) -其中的紅是因為紅酒，本身帶著柑橘果香，基底是雪碧氣泡，酸甜口感適合搭配紅肉餐食!

-其中的紅是因為紅酒，本身帶著柑橘果香，基底是雪碧氣泡，酸甜口感適合搭配紅肉餐食! 仲夏夜之夢(黃色) -搭配艾德懷斯啤酒，接骨木花香，柑橘果香，基底雪碧氣泡感，啤酒香氣伴隨果甜味，連男生會喜愛(神奇啊!)

現打綜合果汁 Mix Juice–紅龍來了$180

火龍果、草莓、黑醋栗，再搭配蔓越莓乾，完全不意外這裡的飲料很好喝…XD

早午餐就是想喝咖啡，焦糖瑪奇朵／冰磚咖啡這裡都有！限定假日營業的Chill Chill Brunch 能滿足大部分的對於早午餐期待!

露天區適合拍照用餐都歡迎，從店內旁邊就能走出來，更多傳說中的驚喜早午餐自行上官網查閱吧!

菜單/MENU

假日營業!!先研究菜單＋訂位: yo-svip.com

最新文章

台中的早午餐

台中蔬食咖啡｜CAFE’ O’ BON 歐棒咖啡

台中西屯 -多爾法式烘焙 DORE FRENCH BAKEHOUSE

台中西區｜早午餐 禾間糧倉

貳樓-公益店 SECOND FLOOR CAFE

台中西屯 ｜早午餐 人家是女生

春三朝午-TREESUN 早午餐 寵物友善

台中西區 ｜早午餐 MIRROR ROOM