草屯熱炒小吃餐廳！敦和路超人氣熱門美食推薦！在地美味熱炒、好吃川味水煮牛

南投草屯必吃美食「南投草屯必吃美食｜動力炒飯-川味水煮牛」

草屯在地的美味現炒餐廳 熱炒店外型卻有著隱藏的四川料理手藝 川味水煮牛、五更腸旺、蒜味牛肉炒麵

陳老闆從事餐飲已有二十多年的經驗 憑藉獨特的口味及店內舒適的氣氛

對於食材的選用上特別仔細 每日都精挑細選當天最新鮮食材 因此吸引了不少死忠顧客

整體非常超值 如果家裡不開伙又想吃現炒 也可以直接來這裡大吃一頓 美味又不傷荷包 !

原文: 動力炒飯-川味水煮牛｜隱藏在熱炒店中的川味美食！招牌川味水煮牛必吃 麻辣鮮香一次滿足。菜單價位(南投草屯必吃美食)

南投草屯必吃美食｜動力炒飯-川味水煮牛在哪裡?怎麼去?

奉上資訊



餐廳名稱:南投草屯必吃美食｜動力炒飯-川味水煮牛

南投草屯必吃美食｜動力炒飯-川味水煮牛電話:0975-861-151

南投草屯必吃美食｜動力炒飯-川味水煮牛營業時間:上午10:30 – 下午2:00 、下午4:30 – 下午8:30 星期三店休

南投草屯必吃美食｜動力炒飯-川味水煮牛地址:南投縣草屯鎮敦和路14-2號

備註：文章皆有時效性，如有修正皆以南投草屯必吃美食｜動力炒飯-川味水煮牛為主

文章內有南投草屯必吃美食｜動力炒飯-川味水煮牛地址、電話、營業時間、完整菜單價目表menu可提供參考

歡迎小夥伴們幫YUNO的粉絲團按讚

設定成『搶先看』才不會漏掉第一手美食資訊喔！

合作邀約事宜請洽E-MAIL v84454058@yahoo.com.tw或洽YUNO 粉絲團 & line@ 私訊詢問

Instagram ID：yuno05199

動力炒飯-川味水煮牛位於南投縣草屯鎮敦和路

開放式廚房 到了用餐時間 人多就開始熱鬧起來 是當地人朋友聚會的聖地

一旁就有停車場 就算開車前來也很方便

動力炒飯-川味水煮牛用餐環境新穎乾淨 走的是簡單溫馨的風格

都為有4-5人的方桌 小家庭或多人聚餐都沒問題 裡面有開冷氣 也有電視可以看 還有提供洗手間

餐具和醬料則是在外面 是自取式的

動力炒飯-川味水煮牛菜單價位

有炒飯、炒麵、牛、豬、雞、海鮮料理、川味料理、湯品類、炒食蔬....等等

多達50、60道料理豐富多樣化 不收服務費 價格親民

動力炒飯-川味水煮牛｜韓式泡菜豬肉炒飯

一上桌就可以聞到泡菜炒肉的香味 加上粒粒分明的炒飯看起來相當可口

整份的份量不少 豬肉的外面帶點辣酸香的味道 但又不會太鹹

有一點點像是烤肉的那種 裡面可以吃得到豬肉的鮮甜 很嫩很好吃

動力炒飯-川味水煮牛｜蝦醬高麗菜



脆甜的高麗菜帶有蝦醬的香氣 鹹甜爽口的滋味讓人想一口接一口

動力炒飯-川味水煮牛｜五更腸旺

香辣下飯的五更腸旺也是來熱炒店必點名菜

整個料看起來相當豐富 勾芡也不會太多

醬汁裡有著辣香和酸菜的甘甜 超適合配著白飯或是炒麵炒飯一起吃

腸子給的也不算少 處理得很乾淨 豬血鮮嫩細緻帶點彈性 裡外都有入味 值得點來一試

點我加入吃貨老饕團

▼歡迎加入YUNO的吃喝玩樂Telegram頻道

📌還可以第一時間接收到YUNO爭取到的好康優惠活動訊息

▶▶ https://t.me/yanonoya

-

🈸Telegram安裝網址

▶▶https://pse.is/NLP4K （Google Play）

▶▶https://pse.is/P9UD8 （App Store）

▶▶https://telegram.org （其他的版本）

-

🌍中文化

🙆點連結直接變成中文版

▶▶https://t.me/setlanguage/taiwan

動力炒飯-川味水煮牛｜韭菜蒜香牛肉炒麵

YUNO是個不折不扣的蔥薑蒜控 對於韭菜同樣是愛不釋口

蒜香濃郁 調味恰到好處 麵條為白麵 口感細膩滑順

配菜是空心菜 高麗菜 韭菜 豆芽菜 配上鮮嫩的牛肉片 層次感相當豐富

動力炒飯-川味水煮牛｜川味水煮牛肉

四川口味的水煮牛肉 選用後切肉片 肉片燙得恰到好處

還保有牛肉的鮮嫩滑順 口感入口即化 肉香四溢

以蔬菜為湯底 加上一些中藥材的調味 搭配炒過的豆瓣醬的香味

底下還鋪滿了食蔬跟豆芽菜及玉米 解膩的同時 也為這道菜口感添加了幾分層次

雖然和在中國吃到的水煮牛還是略有差異 不過真的算得上非常好吃 至於習不習慣就是個人口味了

動力炒飯-川味水煮牛｜腐皮蝦捲

腐皮酥脆到極致 一口咬下去還可以清楚聽到咔啦的聲音呢

餡料包裹的相當飽滿 裏頭還能吃的到蝦子 沾上點醬汁超對味

動力炒飯-川味水煮牛｜爆炒螺肉

炒螺肉可是YUNO的心頭好 每到熱炒店必點來配飯

比較特別的是 裏頭還有加上杏鮑菇口感更佳

螺肉吃起來脆脆的 搭配大量的蒜頭、辣椒和九層塔 香氣逼人 也很適合配啤酒耶！

YUNO在此提醒大家未滿18歲禁止飲酒



喝酒不開車 開車不喝酒

飲酒過量有害身心健康

動力炒飯-川味水煮牛｜蛤蜊湯

新鮮蛤蜊熬煮成湯 兼具美味與營養的經典湯品

蛤蜊的肉飽滿多汁又新鮮 湯頭喝起來超鮮甜

帶有薑絲和蔥花的香味 讓人覺得好滿足

動力炒飯-川味水煮牛主打平價台式熱炒

陳老闆從事餐飲行業已數十年 對於料理的熟悉度相當高

幾乎所有料理都難不倒他 菜色豐富多樣化 價錢也親民 記得先收藏起來

下次和家人、朋友聚餐相揪來呷飯吧 !!