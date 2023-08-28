員林華成水餃｜員林水餃推薦華成市場旁酸辣湯餃水餃(路邊攤)，現包水餃現場吃一顆4元豪便宜～

員林水餃推薦華成市場旁酸辣湯餃水餃(路邊攤)，員林光賣水餃、蒸餃的店就有好多，小吃林立也讓這家華成市場旁酸辣湯餃水餃(路邊攤)搬到彰化縣員林市萬年路三段261號，就在原址的前面50公尺即可抵達，到傍晚時刻酸辣湯餃水餃(路邊攤)就會有大量的人潮包圍攤販，內用建議早點來，外帶記得也早點來，避免等待時間過久，打壞原本想吃員林小吃當晚餐的好心情啊！酸辣湯餃水餃(路邊攤)只販售酸辣湯、水餃、蚵仔麵線糊就嚇嚇叫了，便宜又好吃的員林水餃快點來收編！

酸辣湯餃水餃（路邊攤）住址在哪？

原本是路邊攤無名水餃，位在華成市場周邊美食區，現在搬移到彰化縣員林市萬年路三段261號，生意更好呀！

酸辣湯餃水餃（路邊攤）店面在員林市萬年路三段261號

自從員林華成市場周邊美食這家酸辣湯餃水餃（路邊攤）搬到員林市萬年路三段261號，那生意更是好到爆炸。

絡繹不絕的客人，一位難求阿~不過兩個位子真的比較好敲，但還是建議早點來比較好，我們就點個水餃、酸辣湯～

看著一盤盤製作好的水餃端上桌，客人點水餃，老闆記住數量後，就這樣一份又一份的下鍋煮～已經好久沒有吃到現包的水餃，好期待。

酸辣湯餃水餃（路邊攤）菜單

在店裡水餃有分熟跟生的，連價格都幫你算好好的，多方便！只需要告知幾顆水餃既可以了，酸辣湯、蚵仔麵線也都可以點來吃。

餐桌上有很多醬料罐，可以自己酌加想要的量，蒜泥加下去就對了！

華成市場水餃會用盤子裝，盤子上也會有袋子，吃不完也可以打包，醬料則可以倒入盤子旁邊，每顆餃子的大小都還算均勻，看著剔透的餃皮，平均一個人大概都要吃上15顆左右才能吃飽～

餡料部分就是高麗菜與韭菜還有豬肉的結合，清脆的餃子內餡再沾上醬料，我還挺愛的，所以偶爾都會來這報到一下！

店裡的酸辣湯也是滿滿真材實料，裏頭的酸味適中，胡椒味也偏重，勾芡上比較濃稠，不過想來個辣度，可能就是需要自行調整。

華成市場旁酸辣湯餃水餃(路邊攤) 評價/評論

一直以來偶爾會到華成市場旁酸辣湯餃水餃(路邊攤)吃水餃，都覺得他們家水餃真的不錯就是有些小顆需要一次叫上15顆才夠塞肚，滑溜的餃子皮沾起醬料更好吃，最後再點個酸辣湯，滿足！如果你也是小資族，想要來吃飽，就快點加快腳步來這試試看，說不定就會成為你的美食口袋名單呀！

員林水餃推薦華成市場旁酸辣湯餃水餃(路邊攤)店家資訊

住址：彰化縣員林市萬年路三段261號

營業時間：17:00–22:00

電話：0933 273 243