桃園燒烤吃到飽｜中壢燒烤吃到飽｜炙高無上炭火燒肉中壢店，899就享牛舌、生蠔、鮑魚無限吃到飽

提到中壢燒烤吃到飽，想必大家都有自己的口袋名單，而愛吃燒烤的榜哥也有！他說吃了一大圈南桃園的燒烤，他最愛的還是炙高無上炭火燒肉中壢店，只要有朋友想吃燒烤，榜哥就必推炙高無上炭火燒肉中壢店給大家來，而現在物價高漲的時代，炙高無上炭火燒肉中壢店竟然還有899元就享有牛舌、淡菜、鮑魚、生蠔、PRIME等級的牛肉無限吃，真心要說這CP值超高！

炙高無上炭火燒肉中壢店，近新屋交流道、鄰近宋俊宏婦幼醫院，簡單說它就位在平鎮民族路85°C的二樓，開車前來的朋友，一旁則有廣北停車場可停放愛車，若是騎乘機車前來的朋友，附近都有機車停車格可停車喔！



炙高無上炭火燒肉中壢店的裝潢設計屬於簡約又不失單調的日式風格，一整個2樓的用餐環境大約可容納50位客人用餐，所以很適合多人或是團體聚餐，用餐環境也很乾淨舒適寬敞且不擁擠，在位子與位子間都保有著隱私感，可以很自在的聊天。

炙高無上炭火燒肉中壢店是採用下吸式無煙燒肉桌，所以整間店內不會煙霧瀰漫，用餐後也不會整身都是煙臭味。



炙高無上炭火燒肉中壢店，入桌後只要掃QR-code就可以點選餐點，餐點選擇很多樣，有熟食、湯品、沙拉、牛肉、豬肉、雞肉、羊肉、海鮮、甜點等供選擇，飲品的部分可以自行到飲料自助吧區裝取，也可以加價點選酒精飲品來暢飲！



燒烤吃到飽的費用分為739元/人、799元/人、899元/人，另外他們也還推出加價299元8款酒類無限暢飲(但可要記得喝酒不開車、開車不喝酒)，用餐時間為120分鐘，不加收服務費。



簡單跟大家分享我們夫妻倆偷偷約會來這享用的餐點，但湯品跟蔬菜這次我們就沒有點來吃，因為榜哥說他就是要大口大口一直吃肉。而醬料部分，炙高無上炭火燒肉-中壢店是提供檸檬汁、烤肉醬、玫瑰鹽、胡椒鹽等，愛吃辣的朋友，可以跟店家另外要生辣椒。醬料就依個人口味自行斟酌使用，不夠都可以請服務員添加。

●冷菜

●沙拉

●牛肉

來炙高無上炭火燒肉中壢店超推他們家的牛舌、手工切的骰子牛肉、牛肋條等，這邊也要說肉質的新鮮度、厚度都真的很不錯，不會薄如紙片！

●豬肉

豬肉部分則是很推椒鹽松阪豬以及豬肩排等。

●雞肉、羊五花

無骨雞腿肉、椒鹽雞軟骨、羊五花。

●海鮮

海鮮超推生蠔、淡菜、甜蝦、啤酒蝦、九孔鮑魚、扇貝等，899元可以無限吃生蠔、鮑魚耶！真的超划算。

●甜點

甜點高達6款可以點選，但我們挺焦糖奶酪、阿法奇朵喔！

●啤酒

吃燒肉就是要配啤酒，加價299元可享90分鐘8款酒精飲品無限暢飲，像是金牌、海尼根、原味角嗨、紫蘇梅角嗨、威士忌可樂、清酒等，真的超讚！但要記得開車不喝酒，喝酒不開車，也要記得未滿18歲是不可飲酒喔！



炙高無上炭火燒肉中壢店，整體服務真的很推，點餐後的上菜速度快且桌邊服務都不馬虎，隨時注意桌上的空盤、烤網是否需要更換等；用餐環境寬敞乾淨又舒適；菜色選擇超級多樣化且餐點份量夠，肉質好、海鮮也是新鮮好吃，甜點也不馬虎。

炙高無上炭火燒肉中壢店，用餐時間2個小時，不另收服務費，平日有739元方案可以選擇，但假日就僅有799元以及899元可以選，另帶小朋友的朋友，90公分以下不收費，90公分~120公分100元，120公分~130公分300元，130公分~140公分350元。而愛喝酒的朋友另外加價299元就可無限暢飲8款酒類飲品！

Ann和榜哥是真心推薦炙高無上炭火燒肉中壢店給大家，服務品質好、肉質好、海鮮又新鮮，而且千元有找不加收服務費就可享燒肉無限吃到飽，這CP值真的高到爆表，來這不怕你不吃，只怕你不來吃！