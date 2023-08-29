轉角遇見rx taipei 享受夏日午後時光 ♡

下雨了，我們到前面店家躲雨吧🌧️

本以為又是狼狽的一天

一進入店內的那一刻起 壞心情全消失了 ꈍ .̮ ꈍ

踩踏的地板色調柔和加上寬敞雅緻的空間

空氣中散發極簡、自然的氣息

有一種開朗的舒服感 ₍ᐢ •͈ ༝ •͈ ᐢ₎

沒想到還是間寵物友善咖啡廳



立馬選個窗邊光影優美的座位坐下~



環顧一下四周環境 有種進入到現代風空間

室內室外有多個座位區 乾淨寬敞舒適



每個角落都佈置得很精緻有質感

獨特的設計風格 真的是很特別的咖啡廳呀 .ᐟ.ᐟ

服務熱心且可愛的店員用心介紹了餐點



精緻的菜單裡最後點上喜愛的餐點如下📋

下午茶就是要來份

🥪煙燻鮭魚巧巴達 Smoked Salmon Ciabatta



燻鮭魚加上生菜.蘿蔓心.芝麻葉.紫洋蔥圈.酸豆

會對半切 兩人合吃一份剛剛好

整體吃起來很爽口 夏天就愛這樣吃♡

🥗櫻桃鴨沙拉 Cherry Duck Salad



綜合蔬菜.小番茄.綜合堅果.胡麻醬

肉質有咬勁 口感厚實彈嫩 份量比想像中還大

食材都很豐富且新鮮 現做就是好吃~

最後點上濃醇的☕拿鐵咖啡 Café Latte



加上營養健康的蔬果汁

🍓綜合莓果昔 Halle Berries Smoothie

品嚐著精緻的🥧手作芒果慕斯蛋糕 Mango Mousse Cake

冰涼爽口 入口即化

女孩們一定都很愛 真的太享受了~~♡♡

吃完意猶未盡 蠻推薦這間的餐點 下次點別的

除了豐富美味 份量還比想像中的大

我和媽咪兩個人各點不同的口味交換吃

老大與小弟在一旁看到流口水

原來這間是結合室內裝潢的咖啡廳𖤐𖤐𖤐

隔壁空間是畫廊 展期會隨季節更換🍁



再過去寬敞的大空間就是建材的展示空間

國人對精品建材的需求

與空間設計時尚美感的嚮往

展間有多樣時尚建材選擇

從義大利、美國進口 高品質、高CP值產品

包括衛浴設備、廚具、地板建材......

設計師客戶還可以在這喝咖啡談公事

真是一個很有生活巧思、新穎又特別的好地方~

未來rx cafe 還有一系列的活動

畫廊展示、插花課、烘焙課程......

更能感受到經營者的用心 ♡♡

美好的氛圍下 更感受貼心的寵物友善環境中

與心愛的貓寶貝 享受自在悠閒 真正放鬆的一刻

在rx cafe享用高品質的咖啡及可口的輕食之餘

也感受簡約美學設計的啟發

舒服的環境裡 就這樣我們待了一整個下午

愉悅的夏日午後時光

IG有影片唷 快來看看我們的情境吧💕

╰(✿´⌣`✿)╯♡

@rx_taipei

@raixinqualityproducts

📍睿信三輪展示中心

台北市內湖區民善街127號129號1F

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