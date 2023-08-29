轉角遇見rx taipei 享受夏日午後時光 ♡
下雨了，我們到前面店家躲雨吧🌧️
本以為又是狼狽的一天
一進入店內的那一刻起 壞心情全消失了 ꈍ .̮ ꈍ
踩踏的地板色調柔和加上寬敞雅緻的空間
空氣中散發極簡、自然的氣息
有一種開朗的舒服感 ₍ᐢ •͈ ༝ •͈ ᐢ₎
沒想到還是間寵物友善咖啡廳
立馬選個窗邊光影優美的座位坐下~
環顧一下四周環境 有種進入到現代風空間
室內室外有多個座位區 乾淨寬敞舒適
每個角落都佈置得很精緻有質感
獨特的設計風格 真的是很特別的咖啡廳呀 .ᐟ.ᐟ
服務熱心且可愛的店員用心介紹了餐點
精緻的菜單裡最後點上喜愛的餐點如下📋
下午茶就是要來份
🥪煙燻鮭魚巧巴達 Smoked Salmon Ciabatta
燻鮭魚加上生菜.蘿蔓心.芝麻葉.紫洋蔥圈.酸豆
會對半切 兩人合吃一份剛剛好
整體吃起來很爽口 夏天就愛這樣吃♡
🥗櫻桃鴨沙拉 Cherry Duck Salad
綜合蔬菜.小番茄.綜合堅果.胡麻醬
肉質有咬勁 口感厚實彈嫩 份量比想像中還大
食材都很豐富且新鮮 現做就是好吃~
最後點上濃醇的☕拿鐵咖啡 Café Latte
加上營養健康的蔬果汁
🍓綜合莓果昔 Halle Berries Smoothie
品嚐著精緻的🥧手作芒果慕斯蛋糕 Mango Mousse Cake
冰涼爽口 入口即化
女孩們一定都很愛 真的太享受了~~♡♡
吃完意猶未盡 蠻推薦這間的餐點 下次點別的
除了豐富美味 份量還比想像中的大
我和媽咪兩個人各點不同的口味交換吃
老大與小弟在一旁看到流口水
原來這間是結合室內裝潢的咖啡廳𖤐𖤐𖤐
隔壁空間是畫廊 展期會隨季節更換🍁
再過去寬敞的大空間就是建材的展示空間
國人對精品建材的需求
與空間設計時尚美感的嚮往
展間有多樣時尚建材選擇
從義大利、美國進口 高品質、高CP值產品
包括衛浴設備、廚具、地板建材......
設計師客戶還可以在這喝咖啡談公事
真是一個很有生活巧思、新穎又特別的好地方~
未來rx cafe 還有一系列的活動
畫廊展示、插花課、烘焙課程......
更能感受到經營者的用心 ♡♡
美好的氛圍下 更感受貼心的寵物友善環境中
與心愛的貓寶貝 享受自在悠閒 真正放鬆的一刻
在rx cafe享用高品質的咖啡及可口的輕食之餘
也感受簡約美學設計的啟發
舒服的環境裡 就這樣我們待了一整個下午
愉悅的夏日午後時光
IG有影片唷 快來看看我們的情境吧💕
╰(✿´⌣`✿)╯♡
@rx_taipei
@raixinqualityproducts
📍睿信三輪展示中心
台北市內湖區民善街127號129號1F