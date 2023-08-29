台中少見舒肥鹽水雞餐盒，15種主菜葷素任你挑，並結合28種越式料理，絕對滿足你挑剔的胃！

上班族常常三餐都外食，想要吃得美味、健康輕負擔，現在一點都不難！咕蔬搖新概念舒肥鹹水雞主打少油、少鹽、少醣的低卡路里餐點，除了以水煮時蔬以外，肉品類更以舒肥的烹調技術，採用低溫真空烹調，讓食物本身的口感更好更入味，且肉品熟度十分均勻，不會有外熟內生或是外老內熟的狀況，米飯採用紫米飯、且份量十足，每個餐盒內含有主食、７種小農時蔬、溏心蛋，不只低卡，還能滿足你挑惕的味蕾以及飽足！

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咕蔬搖大里店位於在中興路二段、緊鄰立人高中，有著逗趣的咕咕雞logo讓人經過會認不住多看一眼，目前提供外帶及平台外送(Uber eats，Foodpanda)，可直接線上點餐(店家五公里內滿千可外送，當然你也可以直接打電話進來訊問鄰近外送金額唷)

咕蔬搖大里店以清新的外觀為主打，更以清晰的落地窗來做隔閡，店內一舉一動都看得清，衛生整齊讓人餐盒吃得更安心!

咕蔬搖新概念舒肥鹹水雞菜單：有15種主食可選來搭配特製溏心蛋+小農時蔬7樣菜+健康紫米飯，還有越式料理河粉、涼拌米線、越式飯品、法國麵包、越式小點及飲料可選唷! 一個禮拜7天；就算是天天吃也不會膩! 菜單上有個團購專區，就是只要在菜單上選任一主餐一起搭配有五個以上就可以選這區，價格又更超值但相對的菜量會偏少一點點唷！很適合小鳥胃的女孩～

咕蔬搖除了講究食材以外，連餐盒都很精緻，不管是當會議便當、或是一群好友出門野餐都很適合帶著去分享，加上主餐選擇性多、就連素食餐盒都有(純素、蛋奶素)，葷素家人一同出門；一起吃便當都不是問題了!

一次分享咕蔬搖家熱賣的”鹽蔥雞胸餐盒、招牌酥酥雞餐盒、川式口水雞腿餐盒“，有別於一般健康餐盒都是米飯與時蔬、主食都放在一起，咕蔬搖則是將米飯另外放，這樣不單是時蔬份量足、就算當日不想吃米飯也很ok。

鹽蔥雞胸餐盒，特製溏心蛋+小農時蔬7樣菜+健康紫米飯

低脂肪、高蛋白質的雞胸肉是追求健康的人熱愛的主食之一，不過沒有脂肪的雞胸肉很容易在烹調過後過於乾柴、變得不好吃!! 現在透過舒肥的方式，雞胸肉也可吃起來柔嫩又不柴囉!! 這道鹽蔥雞胸口感超厲害，帶著鹹香鹹香的風味搭上軟嫩的舒肥雞胸肉、不乾不柴，熱量也很低，適合想減醣、增肌的朋友唷。

經由水煮過的青菜，加上胡椒或鹽巴稍微的調味後，不單單吃起來鮮脆更是不單調。小黃瓜薄脆可口，杏鮑菇還帶有保水的口感，豆芽、高麗菜的脆度都不失，溏心蛋相當滑嫩好吃，加上紅蘿蔔海帶芽的加持，一頓吃下來色、香、味俱全又滿足，亦輕鬆補足一天所需~ 對了這邊的紅心地瓜外皮帶脆口，裡面則是綿密細膩的口感，可以很單純的吃到地瓜的甜味，如果再減醣的妹妹也可以安心吃~~

以紫米+白米一起烹煮，不會過於太濕軟，算是有口感的米飯~

招牌酥酥雞餐盒，特製溏心蛋+小農時蔬7樣菜+健康紫米飯

酥酥雞以雞胸肉的部位先醃漬過後再油炸，這香氣足又是炸物，真的對於年輕人來說特愛，且店家不會過度烹調以維持食材的營養及口感，就讓重口味的主食來搭配清爽的配菜吧!

酥酥雞外層香脆肉質吃起來嫩口不柴，不管是單吃或是淋上店家特製水果醬都很涮嘴唷!

川式口水雞腿餐盒，特製溏心蛋+小農時蔬7樣菜+健康紫米飯

以去骨雞腿舒肥後再低溫熟成切塊淋上自製胡麻醬增添風味~

不得不說這經過舒肥的雞腿肉肉質相當嫩口且帶肉汁，而且肉質挺新鮮，加上自製醬汁的加持，大口吃進嘴裡頗有爽度，且花生碎更提升了層次風味! 且醬汁還會沿著肉塊的邊緣流入底部的菜中，讓水煮的時蔬吃起來更有層次滋味呢。

越式嫩雞涼拌米線附高麗菜、紅蘿蔔海帶、地瓜、豆芽菜以及主角”舒肥嫩雞”，一整個清爽又可口，超適合最近炎熱的天氣吃呢~

咕蔬搖家的涼拌米線絕對不能錯過這特製魚露醬汁，這可是店家再自製過少了小涼討厭的濃厚魚露味道，再拌勻後吃更加的爽口不厚重，你一定要試試~~

舒肥嫩雞胸給的厚度相當實在，吃起來軟嫩且帶有肉汁，有一種水嫩口感，而且又厚，咬起來還頗有爽度，更沒有過度調味來搭配涼拌米線更是清爽美味。

這邊的米線真的很不一樣，不是屬於那種一夾就軟爛斷掉的那種，而是吃起來滑順又有口感，不管是搭肉吃或搭菜爽勁滿分，而且花生顆粒讓口感更豐富，加上自製魚露的酸香真的會讓人不想停口!

越式炸排骨麵包

以特製法國麵包夾上炸排骨、紅白泡菜蘿蔔、洋蔥、醃漬紫高麗菜、香菜等餡料再淋上特製醬汁，一整個夾好夾滿呢~

越式排骨更是以獨家秘方醃漬過後再炸，本身鹹味就足，加上醃漬紅白蘿蔔的爽脆引導了排骨肉的厚實有勁口感，一整個提升了清爽度，加上獨特醬汁味道較濃郁些，吃起來更有層次感!

剛拿到手的法國麵包吃起來外皮香酥內有咀嚼口感，如果是放一下子再吃絲毫不影響，冷了建議可以自己再回烤一下吃，滋味依舊美味。

皇家大蝦餅，每一次Ｓ只要看到蝦餅就非點來吃不可！！

酥脆的外皮包裹著彈牙飽滿的內餡，大口咬下享受海味瞬間噴發，沾上特製水果醬料，更是一絕! 原來炸物可以吃得很爽口~~

大里店開幕活動：打卡/評論即贈-沁涼冷泡茶（桂花紅茶、蜜香烏龍、高山青茶任選１）

冷泡桂花紅茶(左)帶有淡淡的桂花清香，且喝起來十分順口不澀，小凉個人很喜歡。冷泡蜜香烏龍(右)茶韻甘醇不苦澀，聞起來有淡淡的蜜香香氣，對於吃完一個便當的我來說，喝上一瓶蜜香烏龍嘟嘟好~

咕蔬搖-新概念舒肥鹹水雞

電話：04-24830157

地址：台中市大里區中興路二段388號

營業時間：10:30~14:00，16:30~20:00

線上訂餐：咕蔬搖-大里店

粉絲頁：咕蔬搖-新概念舒肥鹹水雞

黎明店

電話：04-22591186

地址：台中市西屯區黎明路二段898號

線上訂餐：咕蔬搖-黎明店

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