松山美食小吃推薦│台北虎林街開了一間爆汁小籠包【天心坊】囉！從南部一路紅到北台灣，好吃到短時間內竄紅為松山平價美食必吃的選項，熱銷品項像是鮮肉湯包、牛肉湯包、蝦仁蒸餃、以及新口味的虱目魚湯包，還有推出綜合湯包及綜合口味的蒸餃，一次可以吃到不同的口味，超讚

此外還有涼拌小菜、玉米濃湯及冷飲，像是高山冷泡茶、非基改豆漿..等等，這對不論是想當正餐吃，還是做個午後小點心，感受那多汁爆漿在口中的小籠湯包滋味，都超級適合推薦。

【天心坊湯包】其實在南部就已經相當有名，許多人到南部還會慕名前往，吃吃那有如『撒尿牛丸』的爆汁小籠湯包，除了多汁還有那薄皮口感，真的很吸引人。現在除了南部連續展店，就連中部、東部宜蘭也陸續開了分店，宜蘭店的人氣也超旺成為在地排隊小吃，如今台北人也有口福囉！

【天心坊-松山虎林店】一開，就吸引了許多小籠湯包的擁護者前往排隊，也由於是點現蒸，至少要八分鐘起跳，但大家還是願意等待，當天還聽到老闆很不好意思地請大家多多包涵，為避免現場久候，建議大家可以先點餐後再過來取唷！

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其實說起小籠湯包是的起源，算是早期流行於江南地區的平民小點心，在蘇南及上海稱小籠饅頭，特別又以「皮薄、餡多、汁多、味美」而著名，在美食不分國際的相應流傳及影響之下，小籠湯包已傳至世界各地，成為一道知名的小吃，在台灣更有從宵夜開到凌晨不分晝夜，任何時間吃也都不覺得奇怪的習慣。



天心坊是由一對小夫妻共同創立的小籠湯包品牌，取名-天 心-是因為決定要創立屬於自己天地良心的品牌，有鑑於多年前爆發的食安風暴，小夫妻決定以對得起自己良心的食材，選擇具有文化風味的小籠湯包出發，並慢慢研發多種新菜色，到目前穩紮穩打的創出全台約 20多間加盟店，由南部一間間的往北開，而松山虎林店也算是北台灣的第一間唷！



其實台北虎林街本身就是蠻多小吃美食的地方，饒河街也在附近而已，又鄰近松山火車站、捷運松山站及五分埔商圈，人潮算相當多，而這間爆汁湯包【天心坊-松山虎林店】就位在松山火車站及城隍廟附近，地理位置算相當不錯，週邊有很多停車場及大眾交通工具，想逛街、或是通勤三餐採買，都很方便。



【天心坊-松山虎林店】算是街邊店，主要還是以外帶為主，但店前面有放幾張桌子，方便旅人短暫停留享用，這天我們下午四點多經過，被大大的黃招牌吸引，但老闆都還沒來得及開始準備，畢竟人家下午五點才開始~哈哈哈

【天心坊-松山虎林店】虎林街美食、松山平價小吃

電話：0987 378 581

店址：台北市信義區虎林街11-2號 Google Map

時間：

週一至周五 07:00-13:30、17:00-20:00

週六 08:00-13:30、17:00-20:00

週日 08:00-14:00

天心坊官網 LINE 線上點餐 Foodpanda

老闆才正準備開店，咱們也不急不徐的等待，店面很新穎，小小的攤位，老闆一個人忙裡忙出，但對人很有禮貌

坐在外頭的桌位，先看看菜單，小籠包一籠都是８顆，口味真的很新潮耶！還有瓜子雞、南瓜．．不過我們還是先點了熱門招牌款，牛肉湯包、虱目魚湯包、蝦仁蒸餃。



等待現點現蒸的湯包同時，也點了綠茶及豆漿來止渴，



這非基因改造的豆漿好喝耶～雖然向來只喝無糖豆漿的版主，但這豆漿不是很甜的那種，冰冰的喝～很好喝～而且好大杯



綠茶是台灣高山烏龍茶，裏頭有兩包茶葉包，保存期限只有20天唷！瓶裝上面都有最佳賞味期，如果帶回家我覺得可以回沖個一兩次，冷泡茶相當清爽，淡淡的茶香非常解暑解渴～好清涼～



小籠湯包正在蒸籠上蒸得熟透透中，這邊也跟大家分享：「為何蒸籠要用竹子做的？」要說到竹蒸籠真的是蒸麵食的首選。因為竹子本身可以吸收水分，在蒸製過程中，鍋裡產生的蒸氣不會形成倒流，不會讓麵食因為吸到其他過多的水氣變得軟爛，且蒸好的麵食表面更光滑更Q彈好吃。



為了維持食材的新鮮度，湯包、蒸餃一律現點、現蒸，最少要等待八分鐘唷！如不想等可以先電話預訂或是線上訂購 LINE 線上點餐 Foodpanda



桌上提供醬油、辣椒、薑 小籠包三大標配~



先調好自己喜歡吃的醬料~等待食物的上桌~



不用十分鐘~湯包、蒸餃陸續上桌囉 ~~小心竹籠還是很燙的唷！瞧瞧這外皮好有彈性又光滑的～



《牛肉湯包》超級招牌品項，小籠湯包接觸到空氣後，逐漸往下沉，感覺裡頭沉甸甸的有滿滿的湯汁感，皮薄到都看得到牛肉較深的餡料



覺得很厲害的事，外皮雖薄，但Ｑ彈不易破，能完整的鎖住湯汁～



裡頭的餡料扎實飽滿，皮真的很薄～湯汁香醇，牛肉湯包的口味也比較濃郁，適合喜歡口味重一點喜歡吃到肉感的人～



內餡可以看到牛肉肥瘦參半，吃得到牛肉香氣，湯汁也相當清澈，很好吃，怪不得是招牌必點～



想搭配薑直接吃～



還是加醬油、辣椒 一起配著吃都可以～等於一籠湯包有好多元的吃法，不過這辣椒沒有到很辣，不嗜辣的可以嘗試看看～



《蝦仁蒸餃》好可愛的蒸餃，比較呈現金元寶的樣子，雖然我一直很好奇，為何湯包跟蒸餃的形狀總是不一樣，是以外型好分辨還是有其他原因～若有人知道真的可以跟我分享一下～



【天心坊-松山虎林店】蒸餃的外皮也很光滑，還沒吃就覺得這皮很Q彈~



一口咬下....湯汁噴掉了~頓時可惜沒開個吃播 哈哈哈～蒸餃裏頭也好多汁，內餡也很多，而且真的有蝦子的鮮甜味唷！蝦仁蒸餃真的也很推薦～

《虱目魚湯包》新口味

新口味的虱目魚湯包從外觀看比較白一點～不像牛肉那樣重，



外皮一樣薄彈完整，炊蒸的時間掌握得真好～～



剖開來看～湯汁多多，但內餡很明顯不同，魚肉因為比較細，所以肉的扎實感就沒有牛肉那樣緊密～味道吃起來比較清爽，沒有牛肉湯包口味那樣重，也點海鮮小清新的感覺



好吃的湯包～不到半小時就完食，兩個人吃三籠挺剛好的～



將三種不同口味的湯包及蒸餃放在一起，就能看出不一樣的地方～牛肉口味顏色較深，虱目魚口味就白很多



總結【天心坊-松山虎林店】的湯包及蒸餃，確實如其名為『湯~包』，湯包皮薄餡多，湯汁飽滿，在入口時即能感受到湯汁爆口的感覺，所以一開始要特別注意，不然很容易會燙到，然後皮薄帶Q的口感，搭上餡料的濃郁且口味分明，感受得出對食材及口味研發上的用心。



大家若有機會到松山尋找美食、五分埔商圈逛街或是松山火車站通勤，可以來外帶或是簡單小食看看唷！不過桌位有限，店家還是多以外帶為主，如果要趕車，為避免久候，記得先點再來自取唷！

【天心坊-松山虎林店】虎林街美食、松山平價小吃

電話：0987 378 581

店址：台北市信義區虎林街11-2號 Google Map

時間：

週一至周五 07:00-13:30、17:00-20:00

週六 08:00-13:30、17:00-20:00

週日 08:00-14:00

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