桃園南崁酒吧｜Bar La Ruina廢墟餐酒館～溫馨網美風的用餐環境加上創意特調，酒品跟熟食都很有水準，放鬆小
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文章類別：美食-食記心得
縣市地區：桃園市 > 蘆竹區
開幕至今約半年的Bar La Ruina廢墟餐酒館就在車流量爆炸多的桃園南崁中正路上
從桃園／南崁交流道下來只要1～2分鐘的車程
附近有多個收費停車場及路邊停車格，以交通跟停車方便來說都好方便
※飲酒過量有礙健康．未滿十八歲禁止飲酒
【目錄索引】
Bar La Ruina廢墟餐酒館在社區大樓的一樓店面，有著素雅的裝潢
從騎樓走過若沒有仔細看很可能會不小心錯過
因為只有一塊寫著英文店名的小招牌
晚上八點營業，在鐵門打開之際我們很幸運衝進來當第一組客人
映入眼簾的用餐環境有不小心讓小麥心中發出了「哇」的讚嘆聲
此區的用餐環境跟印象中的酒吧有著截然不同的氛圍
像是家裡的客廳有種溫馨感
不管是燈飾、牆面略帶斑駁的設計，都很有巧思（別有一番風味）
另一區也有舒適的軟質沙發座位
底下提供插座可以使用
還有散發著歐式、浪漫氛圍的高腳座位
看到這畫面不禁自行腦補著一對情侶坐在上面手握著手互相凝視著（我絕不是愛情小說看太多XDDD）
吧台前也有提供多張座椅
想跟Bartender聊聊天或是欣賞Bartender調酒的帥氣模樣都可以坐在這一區
在等候時也沒空著，看著Bartender專業的調配著飲品及調酒
▲無酒精特調
※飲酒過量有礙健康．未滿十八歲禁止飲酒
要開車的、不會喝酒的朋友來到廢墟也不用煩惱
只要跟Bartender說，就可以為您特調一杯無酒精飲品
剛上桌時，還以為是調酒呢！
喝起來有著香濃的百香果滋味，酸酸甜甜的果香，非常好喝
而且還有杯飾，視覺效果美美的
▲琴酒／泰茶／牛奶 350元
※飲酒過量有礙健康．未滿十八歲禁止飲酒
喝第一口時散發出泰式奶茶濃郁的香氣，根本就是一杯好喝的泰式奶茶
有著香濃的奶香但完全不會有甜膩感
但是後面尾韻緊接著竄出酒香
那種泰式奶茶獨特的香氣、酒香環繞在嘴裡，口感真的讓人好喜歡
▲琴酒／綠茶／百香／蜜李 350元
※飲酒過量有礙健康．未滿十八歲禁止飲酒
口感有著百香綠茶酸甜滋味
蜜李的香氣一直充滿在嘴裡
爽口滋味，很適合夏天的夜晚來上一杯
一直覺得散發著一股淡淡的香氣
▲高梁／梅子／柚子／蜂蜜 350元
※飲酒過量有礙健康．未滿十八歲禁止飲酒
酸甘甜酸甘甜的滋味
酒感很清爽，鼻腔散發蜜餞的酸甜滋味
有著高粱的酒香，但完全沒有印象中嗆辣的口感
原來高梁酒經過專業的Bartender調製，喝起來也能這麼順口
裡面的蜜餞也別浪費
喝一口酒配一口蜜餞，讓口感更加豐富
蜜餞有著Q軟的肉質，吃起來酸中帶點微甜
搭配著酒也很對味
▲威士忌／伏特加／擂茶／牛奶 380元
※飲酒過量有礙健康．未滿十八歲禁止飲酒
這不單單只是一杯調酒，一開始就跟喝擂茶一樣
要喝之前要先〞耕耘〞XDDDD
附上一杯有著高雅氣息的杯子，還用有著懷舊的竹籃裝著
視覺效果滿分
旁邊附上黑、白芝麻及花生粒，要先將它磨碎
在磨碎時一直聞到散發出來的堅果香氣
接著再將磨好的粉末倒入杯中
一靠近鼻子先聞到酒香
一開始以為酒感比較重，但隨之馬上感受到蹦出來的奶香及芝麻香
真的有種擂茶牛奶加入微酒精的感覺
▲酒／烏龍／水蜜桃／檸檬 380元
※飲酒過量有礙健康．未滿十八歲禁止飲酒
水蜜桃香甜滋味跟香氣非常濃郁
喝第一口馬上明顯感覺到這股熟悉的滋味
像果汁但後面竄出酒香，不單單只有水蜜桃，還有檸檬及烏龍茶
喝起來有著層次感
下班後、放假時來cheers一下
忘卻煩惱及上班的那些鳥事，超愜意的
▲特製乳酪 120元
奶酪超香超濃的，帶有蒜香、鹹香等豐富的口感
雖然很濃很重的乳酪味，但可能多了蒜香吃起來不會容易覺得膩口
將乳酪舖在餅乾上，一口咬下綿密香濃的乳酪搭配著酥脆中帶有鹹香的餅乾，讓人好喜歡
而且不會讓小麥覺得吃多會膩
後來餅乾吃完後，還直接舀起乳酪直接入口
詢問店家，原來這是廢墟自己特製的乳酪，難怪吃起來跟外面的很不一樣
害我都想開口問～可以買回家吃嗎！？
▲滷味拼盤 350元
附上的辣椒醬夠香夠辣，加入蒜頭有著不同層次的辣感
滷味拼盤一次可以吃到超多種口味，比小吃店吃到的還豐盛
豆干很入味，咀嚼時還會有滷汁
豆皮帶有咬勁，非常入味，滷汁香氣迷人
豬耳朵帶軟骨的部分多了脆脆的口感
滷的很透但不會過於軟爛，還保有嚼勁
鳥蛋連蛋黃都很有味道
而且帶點濕潤的口感，吃起來不會乾乾的
箭筍很有味道但又嚐的到箭筍獨特的風味，口感爽脆
豬頭肉鮮嫩好咀嚼且保有肉汁
咬的時候除了肉香還有滷汁的香氣
滷味單吃就很夠味
但因為愛吃辣再加上辣椒真的太香太辣
讓人忍不住想搭配著吃
Bar La Ruina廢墟餐酒館菜單～特調
Bar La Ruina廢墟餐酒館菜單～啤酒、紅白酒
Bar La Ruina廢墟餐酒館菜單～維士忌、SIIOT
Bar La Ruina廢墟餐酒館菜單～熟食
對小麥來說，Bar La Ruina廢墟餐酒館泰式奶茶跟擂茶的口味都很有創意
水果風味的調酒帶有酸甜口感及果香，喝起來有著清爽的口感
高樑的調味完全沒有嗆辣味讓我很驚艷
熟食部份原以為只是點來搭配酒一塊食用，沒想到水準相當高、風味絕佳
是家非常推薦的南崁餐酒館
店名：Bar La Ruina廢墟餐酒館
地址：桃園市蘆竹區中正路157號1樓
營業時間：20:00~02:00（週五、六營業至03:00），週一公休
電話：0903-901 211
粉絲專頁：https://www.facebook.com/laruina.2023
IG：https://www.instagram.com/bar.la.ruina/?igshid=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D
※飲酒過量有礙健康．未滿十八歲禁止飲酒