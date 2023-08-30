開幕至今約半年的Bar La Ruina廢墟餐酒館就在車流量爆炸多的桃園南崁中正路上

從桃園／南崁交流道下來只要1～2分鐘的車程

附近有多個收費停車場及路邊停車格，以交通跟停車方便來說都好方便

※飲酒過量有礙健康．未滿十八歲禁止飲酒

【目錄索引】

‧Bar La Ruina廢墟餐酒館-環境介紹

‧Bar La Ruina廢墟餐酒館-餐點介紹

‧Bar La Ruina廢墟餐酒館-菜單

‧Bar La Ruina廢墟餐酒館-店家資訊

Bar La Ruina廢墟餐酒館在社區大樓的一樓店面，有著素雅的裝潢

從騎樓走過若沒有仔細看很可能會不小心錯過

因為只有一塊寫著英文店名的小招牌

【Bar La Ruina廢墟餐酒館-環境介紹】

晚上八點營業，在鐵門打開之際我們很幸運衝進來當第一組客人

映入眼簾的用餐環境有不小心讓小麥心中發出了「哇」的讚嘆聲

此區的用餐環境跟印象中的酒吧有著截然不同的氛圍

像是家裡的客廳有種溫馨感

不管是燈飾、牆面略帶斑駁的設計，都很有巧思（別有一番風味）

另一區也有舒適的軟質沙發座位

底下提供插座可以使用

還有散發著歐式、浪漫氛圍的高腳座位

看到這畫面不禁自行腦補著一對情侶坐在上面手握著手互相凝視著（我絕不是愛情小說看太多XDDD）

吧台前也有提供多張座椅

想跟Bartender聊聊天或是欣賞Bartender調酒的帥氣模樣都可以坐在這一區

在等候時也沒空著，看著Bartender專業的調配著飲品及調酒

【Bar La Ruina廢墟餐酒館-餐點介紹】

▲無酒精特調

※飲酒過量有礙健康．未滿十八歲禁止飲酒

要開車的、不會喝酒的朋友來到廢墟也不用煩惱

只要跟Bartender說，就可以為您特調一杯無酒精飲品

剛上桌時，還以為是調酒呢！

喝起來有著香濃的百香果滋味，酸酸甜甜的果香，非常好喝

而且還有杯飾，視覺效果美美的

▲琴酒／泰茶／牛奶 350元

※飲酒過量有礙健康．未滿十八歲禁止飲酒

喝第一口時散發出泰式奶茶濃郁的香氣，根本就是一杯好喝的泰式奶茶

有著香濃的奶香但完全不會有甜膩感

但是後面尾韻緊接著竄出酒香

那種泰式奶茶獨特的香氣、酒香環繞在嘴裡，口感真的讓人好喜歡

▲琴酒／綠茶／百香／蜜李 350元

※飲酒過量有礙健康．未滿十八歲禁止飲酒

口感有著百香綠茶酸甜滋味

蜜李的香氣一直充滿在嘴裡

爽口滋味，很適合夏天的夜晚來上一杯

一直覺得散發著一股淡淡的香氣

▲高梁／梅子／柚子／蜂蜜 350元

※飲酒過量有礙健康．未滿十八歲禁止飲酒

酸甘甜酸甘甜的滋味

酒感很清爽，鼻腔散發蜜餞的酸甜滋味

有著高粱的酒香，但完全沒有印象中嗆辣的口感

原來高梁酒經過專業的Bartender調製，喝起來也能這麼順口

裡面的蜜餞也別浪費

喝一口酒配一口蜜餞，讓口感更加豐富

蜜餞有著Q軟的肉質，吃起來酸中帶點微甜

搭配著酒也很對味

▲威士忌／伏特加／擂茶／牛奶 380元

※飲酒過量有礙健康．未滿十八歲禁止飲酒

這不單單只是一杯調酒，一開始就跟喝擂茶一樣

要喝之前要先〞耕耘〞XDDDD

附上一杯有著高雅氣息的杯子，還用有著懷舊的竹籃裝著

視覺效果滿分

旁邊附上黑、白芝麻及花生粒，要先將它磨碎

在磨碎時一直聞到散發出來的堅果香氣

接著再將磨好的粉末倒入杯中

一靠近鼻子先聞到酒香

一開始以為酒感比較重，但隨之馬上感受到蹦出來的奶香及芝麻香

真的有種擂茶牛奶加入微酒精的感覺

▲酒／烏龍／水蜜桃／檸檬 380元

※飲酒過量有礙健康．未滿十八歲禁止飲酒

水蜜桃香甜滋味跟香氣非常濃郁

喝第一口馬上明顯感覺到這股熟悉的滋味

像果汁但後面竄出酒香，不單單只有水蜜桃，還有檸檬及烏龍茶

喝起來有著層次感

下班後、放假時來cheers一下

忘卻煩惱及上班的那些鳥事，超愜意的

▲特製乳酪 120元

奶酪超香超濃的，帶有蒜香、鹹香等豐富的口感

雖然很濃很重的乳酪味，但可能多了蒜香吃起來不會容易覺得膩口

將乳酪舖在餅乾上，一口咬下綿密香濃的乳酪搭配著酥脆中帶有鹹香的餅乾，讓人好喜歡

而且不會讓小麥覺得吃多會膩

後來餅乾吃完後，還直接舀起乳酪直接入口

詢問店家，原來這是廢墟自己特製的乳酪，難怪吃起來跟外面的很不一樣

害我都想開口問～可以買回家吃嗎！？

▲滷味拼盤 350元

附上的辣椒醬夠香夠辣，加入蒜頭有著不同層次的辣感

滷味拼盤一次可以吃到超多種口味，比小吃店吃到的還豐盛

豆干很入味，咀嚼時還會有滷汁

豆皮帶有咬勁，非常入味，滷汁香氣迷人

豬耳朵帶軟骨的部分多了脆脆的口感

滷的很透但不會過於軟爛，還保有嚼勁

鳥蛋連蛋黃都很有味道

而且帶點濕潤的口感，吃起來不會乾乾的

箭筍很有味道但又嚐的到箭筍獨特的風味，口感爽脆

豬頭肉鮮嫩好咀嚼且保有肉汁

咬的時候除了肉香還有滷汁的香氣

滷味單吃就很夠味

但因為愛吃辣再加上辣椒真的太香太辣

讓人忍不住想搭配著吃

【Bar La Ruina廢墟餐酒館-菜單】

Bar La Ruina廢墟餐酒館菜單～特調

Bar La Ruina廢墟餐酒館菜單～啤酒、紅白酒

Bar La Ruina廢墟餐酒館菜單～維士忌、SIIOT

Bar La Ruina廢墟餐酒館菜單～熟食

對小麥來說，Bar La Ruina廢墟餐酒館泰式奶茶跟擂茶的口味都很有創意

水果風味的調酒帶有酸甜口感及果香，喝起來有著清爽的口感

高樑的調味完全沒有嗆辣味讓我很驚艷

熟食部份原以為只是點來搭配酒一塊食用，沒想到水準相當高、風味絕佳

是家非常推薦的南崁餐酒館

【Bar La Ruina廢墟餐酒館-店家資訊】

店名：Bar La Ruina廢墟餐酒館

地址：桃園市蘆竹區中正路157號1樓

營業時間：20:00~02:00（週五、六營業至03:00），週一公休

電話：0903-901 211

粉絲專頁：https://www.facebook.com/laruina.2023

IG：https://www.instagram.com/bar.la.ruina/?igshid=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D

※飲酒過量有礙健康．未滿十八歲禁止飲酒