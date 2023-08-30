搜尋南港牛肉麵會看到「Neverland Noodle Bar」推薦，評價高、還有南港在地人評論喻為牛肉麵天花板就是這間。

「Neverland Noodle Bar」菜單有紅燒湯頭、清燉湯頭、番茄湯頭和麻辣湯頭四種牛肉麵湯頭，適合全家大小的口味都有，其他餐點還有炒飯、炸排骨、雞湯、麻醬麵、牛小排麵、小菜、咖啡、飲料和甜點等，不只是牛肉麵店，品項選擇豐富就像餐廳。

感謝餐廳給小可讀者優惠

用餐出示本篇文章即可享整筆餐點95折優惠，特價商品除外

(不限中式Noodle Bar或是西式Neverland LITE的消費)

活動時間：2023/9/1-2023/9/30

Neverland Noodle Bar 在哪裡

「Neverland Noodle Bar」地點位於捷運南港站附近，走路約5分鐘，附近還有火車南港站和高鐵南港站，交通方便，機車也能停在店前停車格，附近也有汽車收費停車場。

【鄰近的收費停車場】：興中立體停車場、南港國小地下停車場、南港行政中心地下停車場、愛馬屋南港停車場

Neverland Noodle Bar

地址：台北市南港區南港路一段271號

捷運：南港站

營業時間：

週一至週五 11:00-15:00/17:30-21:00

最後點餐時間 14:30 / 20:30

週末例假日 11:00-21:00

最後點餐時間 20:30

電話： 02 2653 3606

線上訂位：點這

粉絲團：Neverland

官網：noodlebar

食記：【南港牛肉麵】Neverland Noodle Bar 麵吧，南港美食餐廳推薦

Neverland Noodle Bar 內用環境

走進店內就看到櫃檯後方貼著醒目的獎狀。

靠吧台的座位區可以看到師傅煮麵的風景，這裡的牛肉麵價格不低，但份量大碗吸睛，剛上桌就吸引客人拍照打卡。

雖然菜單有賣炒飯，但有來這推薦必點麵食。

Noodle Bar 麵吧的各式麵條，原料皆採用最講究食品安全嚴格把關獲得多項認證的「嘉禾牌」麵粉製成，上網搜尋就可以知道等級很厲害喔！

不只是牛肉麵專賣店，用餐環境和營造氛圍也可以說是餐廳，桌距寬敞舒適。

平日六點多就快客滿，還有好幾組訂位，生意真的很好！七點就客滿了～如果是假日要來建議務必先訂位。

也有提供半開放式的包廂用餐座位，距離其他座位較遠，如果是要請長輩用餐，這位置很推薦喔！

就座後，店員詢問是否來過，並介紹菜單。

桌上有店內消費活動可以參加，加價購可以點酸梅湯、香草焦糖布丁或鮮奶酪的優惠價。

Neverland Noodle Bar菜單餐點選擇多，此篇食記將菜單置於文末參考。

Neverland Noodle Bar 餐點推薦

麻辣腱心半筋麵 380元

菜單畫了兩根🌶🌶的辣度，

麵條有天使細麵、細麵、粗麵和家常寬麵可以擇一。



選了平常就愛吃的家常寬麵，搭配麻辣湯頭一定很正點，還沒吃到就先想像一下！一碗牛肉麵300元以上，沒吃過看到菜單真的會覺得好貴，但實際看到牛肉麵的份量、牛肉和整體呈現的食材細緻度，也才明白這價位還能客滿的原因了～

紅通通、油亮的湯頭，以頂級大紅袍、青花椒和辣油花椒製成的麻辣醬，入口辛香，一點點麻和辣刺激著味蕾，牛香尾韻自然，好似過癮。

選用「嘉禾牌」麵粉製成的家常寬麵，Ｑ彈有咬勁，略帶厚度有咀嚼感，掛湯功力也很優秀，讓人享受大口吸麵的痛快。

牛腱肉、牛筋大塊過癮，入味不乾柴。

比湯匙還大塊的牛腱肉，厚度也很實在。

用筷子夾起還能感受其重量，厚切牛腱心軟嫩而不失其形，帶筋部位軟Ｑ彈牙，入味好吃。

宜蘭人很愛的牛肉麵吃法就是加點酸菜，店家有提供一小碟搭配，酸菜脆口加分，一點點辣也很過癮。

XO醬乾拌雙寶牛肉麵 340元

不喜歡吃湯麵的推薦，有另附一碗牛肉清湯。



吃過厲害的牛腱肉，再來一碗乾拌雙寶也很強！

滷透入味、厚實有嚼勁，大塊飽滿讓我以為在吃牛排～

選用美國特選級牛腩，份量和厚度誠實十足，口感彈嫩，尤其是帶筋處軟香又入味，膠質感重，牛肉香氣迷人。

麵條上面是店家自製的XO醬，以日本特選瑤柱加上金華火腿、蒜頭和雞心椒等食材製作，醬色金黃、風味鹹香不膩，鮮甜海味和麵條搭配頗為完美。

這碗選了細麵條，口感細緻帶嚼勁，筋性極佳。

附有一碗牛肉清湯

以牛骨加上豬大骨熬製，金黃湯色有著蔬菜和胡椒的甘甜尾韻。

用餐最愛搭配的小菜，這裡有提供套餐加價，因為套餐價格划算，幾乎每桌客人都有升級套餐。

A套餐 任選三樣精緻小菜特價150元

B套餐 任選一道精緻小菜+120元飲料 特價150元（可補差額更換其他飲品）

冰梅苦瓜

看到菜單的精緻小菜品項，讓我眼睛一亮，平常就愛梅子和苦瓜料理，這道小菜就像為我設計一樣。

苦瓜甘甜脆口，苦味不高，淡雅的梅香增加了些許甜味，冰鎮的風味好適合夏天。

梅汁小番茄 / 滷豬耳朵

還記得有一年夏天，自己買了好多小番茄和酸梅來製作梅子番茄，簡單卻費時費工的小菜，後來還是覺得去餐廳吃比較快 (笑）～

番茄微微的酸，梅子入味加了甜蜜，酸甜開胃。切薄片的豬耳朵，口感Ｑ彈、越嚼越香。

翡翠蝦仁蛋炒飯 (可不辣或小辣) 280元

油亮光澤的炒飯相當吸引人，選用口感佳的台梗九號米，米粒飽滿還有淡雅的甜味。青江菜切丁加上宜蘭三星蔥蔥花、洋蔥和雞心椒等食材，以大火翻炒，鍋氣迷人。



手撥蝦肉新鮮彈牙，淡雅的胡椒香伴隨，入口就感受到蛋香的濃郁，後來看一下食材才發現，店家選用靈芝蛋啊！真的是一分錢兩分貨。

不只是牛肉麵好吃，「Neverland Noodle Bar」的炒飯也很推薦。

炸排骨 170元

點了炒飯又看到炸排骨，感覺就是一套標配。

感謝自己有點，這裡的炸排骨超合我口味，非常喜歡！

除了炸排骨，旁邊還附有炸洋蔥片和醃製小黃瓜可以搭配，這兩樣小物超級加分，我好喜歡！

很有份量的厚切排骨，薄薄一層裹粉，炸得酥香多汁，排骨肉緊實又Ｑ，肉香迷人，入口有著胡椒香，味道超棒！

隨自己喜好加點小黃瓜或蒜片搭配，邊吃邊和對面的宜蘭人說：『這炸排骨好好吃喔！』

極品帶骨安格斯牛小排麵 1480元

直接給這道餐五顆星推薦，連挑嘴爸爸都讚美好吃的牛小排！一開始看到價格有點嚇到，但餐點上桌就被震撼，份量超多，覺得可以兩至三人分享的份量，再點炒飯和小菜來分食剛好。

拿出手臂當比例尺，長度和份量真的很巨大，連隔壁桌情侶都在偷喵我的牛小排，還一邊翻著菜單好奇這道菜是什麼。

選用美國安格斯帶骨牛小排，主廚先將牛小排加上香料等配方醃製，用紅燒湯頭滷製，呈現迷人的焦糖色，上桌前再以炙燒方式，不僅能肉汁鎖住，也讓牛小排的味道香氣四溢。

牛小排很嫩，可見店家處理的技巧和費工，如果有附上塑膠手套，我會毫不猶豫地拿起牛骨啃食乾淨，豪邁的對這道菜表示尊重XD 太好吃了！

讓我印象最深刻的就是牛小排有兩種口感享受，肉較多的部位鮮嫩彈牙，帶骨的邊邊肉則有點嚼勁，都能享受大口吃肉的快感，醬汁也不會太鹹，剛剛好。

紅燒湯頭有著順口的蔬果底蘊，味道自然甘甜，帶點中藥的清香，甘醇好喝。

麵條選用嘉禾牌麵粉製作而成的庖丁麵，口感豐厚圓潤。

附有一小杯清爽解膩的主廚特製酸梅汁，菜單另有大杯的單點。

「Neverland Noodle Bar」是南港區有名的牛肉麵店，初次看到店名覺得好難記也不好搜尋，如果英文不好的人一定也記不住，但換個角度想，或許就是這樣的特色才吸引南港在地人。

平日也能客滿還有好幾組訂位，牛肉麵的味道有受到在地人喜歡和推薦，連我這外地人都好愛，最讓我吃驚的就是挑嘴阿爸竟然對牛小排念念不完啊！

感謝餐廳給小可讀者優惠

用餐出示本篇文章即可享整筆餐點95折優惠，特價商品除外

(不限中式Noodle Bar或是西式Neverland LITE的消費)

活動時間：2023/9/1-2023/9/30

Neverland Noodle Bar

地址：台北市南港區南港路一段271號

捷運：南港站

營業時間：

週一至週五 11:00-15:00/17:30-21:00

最後點餐時間 14:30 / 20:30

週末例假日 11:00-21:00

最後點餐時間 20:30

電話： 02 2653 3606

線上訂位：點這

粉絲團：Neverland

食記：【南港牛肉麵】Neverland Noodle Bar 麵吧，南港美食餐廳推薦

Neverland Noodle Bar 菜單價錢

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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文章作者：陳小可

香港出版：台北美食地圖

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