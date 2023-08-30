2023米其林必比登推薦，萬華超夯焢肉飯、刈包小吃！天氣熱沒冷氣還是大排長龍
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文章類別：美食-食記心得
縣市地區：台北市 > 萬華區
萬華小吃【一甲子餐飲 – 祖師廟焢肉飯、刈包】再度榮獲米其林必比登推薦，營業時間早上就能吃到，一甲子餐飲菜單提供焢肉飯、刈包、魯肉飯、肉粽、碗糕、刈包、豬血豬腸湯和魚丸油條湯，每次經過都排隊，得獎後更誇張，網路推薦必吃的焢肉飯是招牌。
萬華美食 一甲子餐飲 祖師廟焢肉飯、刈包地址
如果只是路過萬華，你會以為機車行怎麼在排隊？【一甲子餐飲】就在機車行旁邊，騎樓底下坐滿客人，旁邊還有排隊外帶的人龍。
一甲子餐飲 祖師廟焢肉飯、刈包
地址：台北市萬華區康定路79號
電話：02 2311 5241
營業時間：週一至週六09:00–19:00（週日休息）
食記：萬華美食一甲子餐飲焢肉飯刈包米其林必比登推薦
一甲子餐飲菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。
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平日中午就是這排隊畫面，騎樓座位併桌坐滿滿，外帶也是好多人，老實說這用餐環境可以被米其林必比登推薦也是蠻厲害的@@，但環境應該不列入評分吧！
如果要現場吃，看到排隊不要傻傻的跟著隊伍走，攤位前面有貼告示：內用勿排隊，先找座位。天氣超熱，一堆人願意坐在現場吃也是超強，我也是啦！不過這要跟陌生人併桌一起吃，翻桌真的很快。
萬華美食 一甲子餐飲 祖師廟焢肉飯、刈包菜單價錢
2023更新一甲子餐飲菜單價錢
一甲子餐飲菜單有焢肉飯、刈包、魯肉飯、雞肉飯、肉粽、碗糕、刈包、豬血豬腸湯、豬腸湯和魚丸油條湯，很多人都點焢肉飯、刈包配一碗魚丸油條湯。
我也點了焢肉飯、刈包和一碗魚丸油條湯，焢肉飯這樣一碗110元還真不便宜，不過上桌看到那肥嫩嫩油滋滋的焢肉確實讓人流口水，魚丸油條湯也是很特別的組合。
刈包
富有彈性的刈包，咬下去鬆軟綿密，內餡夾入肥肉較多的焢肉，以香菜、花生粉和酸菜增加風味，鹹香酸菜中和了油膩感，刈包整體味道還不錯，有合我胃口。
魚丸油條湯
高湯像是熬了很久的大骨湯，灑滿胡椒香氣，入口滿載濃郁，加了油條的口感很特別，軟軟的油條和魚丸組合很搭，有機會來這吃一碗焢肉飯可以加點一碗湯，不過大熱天喝湯真的是～很熱。
焢肉飯
因為米其林必比登推薦更爆紅的焢肉飯讓許多人慕名而來，配菜是小黃瓜和滷豆乾，份量其實不多，像我女生要吃一碗焢肉飯和刈包才會飽。
焦糖色的焢肉，滷透油亮的模樣意圖使人流口水，Ｑ彈的皮有迷人的油脂，瘦肉嫩口入味，鹹香不膩的醬汁非常下飯，搭配辣菜脯真好吃。
一旁的滷豆乾更讓我嘖嘖稱奇，厚切口感Ｑ嫩，好吃到想直接點一份豆乾來吃耶！這比焢肉更讓我回味。
底下的白飯不多，一碗焢肉飯要吃飽有點困難，還好整體味道不錯。
嚐鮮米其林必比登推薦名單，讓我想到三重其實也有很多厲害的焢肉飯和滷肉飯小吃呢！什麼時候三重美食才會進榜呢！
一甲子餐飲 祖師廟焢肉飯、刈包
地址：台北市萬華區康定路79號
電話：02 2311 5241
營業時間：週一至週六09:00–19:00（週日休息）
食記：萬華美食一甲子餐飲焢肉飯刈包米其林必比登推薦
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