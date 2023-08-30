為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 2023米其林必比登推薦，萬華超夯焢肉飯、刈包小吃！天氣熱沒冷氣還是大排長龍

2023米其林必比登推薦，萬華超夯焢肉飯、刈包小吃！天氣熱沒冷氣還是大排長龍

2023-08-30 12:50:06 陳小可的吃喝玩樂 人氣：104
share
窩客好文

陳小可的吃喝玩樂

發表篇數：490篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 萬華區

造訪商家：一甲子餐飲-祖師廟焢肉飯刈包
place台北市萬華區康定路79號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業

萬華小吃【一甲子餐飲 – 祖師廟焢肉飯、刈包】再度榮獲米其林必比登推薦，營業時間早上就能吃到，一甲子餐飲菜單提供焢肉飯、刈包、魯肉飯、肉粽、碗糕、刈包、豬血豬腸湯和魚丸油條湯，每次經過都排隊，得獎後更誇張，網路推薦必吃的焢肉飯是招牌。

萬華美食 一甲子餐飲 祖師廟焢肉飯、刈包地址

如果只是路過萬華，你會以為機車行怎麼在排隊？【一甲子餐飲】就在機車行旁邊，騎樓底下坐滿客人，旁邊還有排隊外帶的人龍。

一甲子餐飲 祖師廟焢肉飯、刈包
地址：台北市萬華區康定路79號
電話：02 2311 5241
營業時間：週一至週六09:00–19:00（週日休息
食記：萬華美食一甲子餐飲焢肉飯刈包米其林必比登推薦

一甲子餐飲菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。

只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)

平日中午就是這排隊畫面，騎樓座位併桌坐滿滿，外帶也是好多人，老實說這用餐環境可以被米其林必比登推薦也是蠻厲害的@@，但環境應該不列入評分吧！

如果要現場吃，看到排隊不要傻傻的跟著隊伍走，攤位前面有貼告示：內用勿排隊，先找座位。天氣超熱，一堆人願意坐在現場吃也是超強，我也是啦！不過這要跟陌生人併桌一起吃，翻桌真的很快。

萬華美食 一甲子餐飲 祖師廟焢肉飯、刈包菜單價錢

2023更新一甲子餐飲菜單價錢
一甲子餐飲菜單有焢肉飯、刈包、魯肉飯、雞肉飯、肉粽、碗糕、刈包、豬血豬腸湯、豬腸湯和魚丸油條湯，很多人都點焢肉飯、刈包配一碗魚丸油條湯。

我也點了焢肉飯、刈包和一碗魚丸油條湯，焢肉飯這樣一碗110元還真不便宜，不過上桌看到那肥嫩嫩油滋滋的焢肉確實讓人流口水，魚丸油條湯也是很特別的組合。

刈包
富有彈性的刈包，咬下去鬆軟綿密，內餡夾入肥肉較多的焢肉，以香菜、花生粉和酸菜增加風味，鹹香酸菜中和了油膩感，刈包整體味道還不錯，有合我胃口。

魚丸油條湯
高湯像是熬了很久的大骨湯，灑滿胡椒香氣，入口滿載濃郁，加了油條的口感很特別，軟軟的油條和魚丸組合很搭，有機會來這吃一碗焢肉飯可以加點一碗湯，不過大熱天喝湯真的是～很熱。

焢肉飯
因為米其林必比登推薦更爆紅的焢肉飯讓許多人慕名而來，配菜是小黃瓜和滷豆乾，份量其實不多，像我女生要吃一碗焢肉飯和刈包才會飽。

焦糖色的焢肉，滷透油亮的模樣意圖使人流口水，Ｑ彈的皮有迷人的油脂，瘦肉嫩口入味，鹹香不膩的醬汁非常下飯，搭配辣菜脯真好吃。

一旁的滷豆乾更讓我嘖嘖稱奇，厚切口感Ｑ嫩，好吃到想直接點一份豆乾來吃耶！這比焢肉更讓我回味。

底下的白飯不多，一碗焢肉飯要吃飽有點困難，還好整體味道不錯。

嚐鮮米其林必比登推薦名單，讓我想到三重其實也有很多厲害的焢肉飯和滷肉飯小吃呢！什麼時候三重美食才會進榜呢！

一甲子餐飲 祖師廟焢肉飯、刈包
地址：台北市萬華區康定路79號
電話：02 2311 5241
營業時間：週一至週六09:00–19:00（週日休息
食記：萬華美食一甲子餐飲焢肉飯刈包米其林必比登推薦

萬華美食小吃推薦


特別的茶館早餐店～紅茶葉滷蛋飯糰好吃！鮮奶茶超好喝
【萬華冰店】冰雪糖冰舖(冰雪蔬蔬)，芋泥地瓜土石流浮誇刨冰

【萬華美食】巷日葵 隱藏版美食，萬華巷弄好吃功夫菜推薦
萬華小王煮瓜(小王清湯瓜仔肉)，米其林台北必比登推薦美食

萬華美食：家香味食堂，好吃滷肉飯推薦！萬華巷弄美食小吃
萬華小吃：行仔內ㄟ甜不辣～甜不辣+冬瓜檸檬必點

【萬華美食】好款姨米粉湯，萬華巷弄好吃黑白切小菜推薦
萬華小吃：悠鱻麵線，大海的滋味搬進麵線裡

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。

只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)


文章作者：陳小可
香港出版：台北美食地圖
粉絲團：小可愛阿貴
家中有領養兩隻貓咪：阿貴&阿珠
聯絡信箱： 
使用相機： CANON5D4+富士 X-A3 
特別喜歡：貓咪、美食、旅遊
愛吃料理：火鍋、日本料理、串燒小酌、牛肉麵、臭豆腐、燒酒料理
本篇一甲子餐飲食記自費
看更多關於我請點這

按讚加入陳小可粉絲團

延伸閱讀

檢舉
share
chevron_left

【澎湖美食】老夫妻碗粿蛋餅，在地人帶路隱藏版

【澎湖美食】二信早餐飯糰專賣店，澎湖排隊早餐

chevron_right
延伸閱讀

食記 - 高雄 鼓山區 娟姐澎湖小卷 河豚麵線 關東煮

 湯小君
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
窩客好文

陳小可的吃喝玩樂

發表篇數：490篇

一個熱愛美食與旅遊的貓奴.家裡有隻米克斯貓

文章目錄

作者的其它文章
同類據點
牛將軍小館 照片

牛將軍小館

4.50 (1人評鑑)

區域：台北市內湖區
日海海鮮店 照片

日海海鮮店

5.00 (1人評鑑)

區域：台北市大安區
武食堂 照片

武食堂

4.50 (1人評鑑)

區域：台北市萬華區
承家 私廚 照片

承家 私廚

4.50 (1人評鑑)

區域：台北市中山區
忠青商行 天母大葉高島屋店 照片

忠青商行 天母大葉高島屋店

4.50 (1人評鑑)

區域：台北市士林區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up