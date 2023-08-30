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韓奶奶韓式滷味 (中原代表店)-桃園中壢/可乾拌可湯滷.中原夜市台韓混搭風滷味

2023-08-30 12:55:04 潔絲蜜 人氣：103
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窩客好文

潔絲蜜

發表篇數：511篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 中壢區

造訪商家：韓奶奶韓式滷味（中原加盟店）
place桃園市中壢區弘揚路87號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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前陣子就看到這間蠻有話題的 韓奶奶韓式滷味 覺得特別，不同於傳統台式滷味的湯底，而是走韓風，有三種口味可選，有乾拌也能做成湯滷，配合台式滷味型式改良而成的台韓混搭還不錯～很特別是韓奶奶韓式滷味計價方式以秤重來算，也有辣炒年糕和拉麵套餐可以選擇，而內用只要加30元，就可以飲料喝到飽！

韓奶奶韓式滷味 | 桃園美食 | 中壢熱門外送餐飲 | 中壢打卡美食 | 中原大學學生美食 | 韓國特色餐廳 | 平價美食| 位置

韓奶奶韓式滷味目前有兩家分店，我們今天來吃的是中原代表店，就在中原夜市商圈內，長髮阿伯蔥油餅的斜對面不遠。
我們其實本來是要來買阿髮阿伯，結果排隊人太多不想等，就直接過來改吃韓奶奶😂😂。

店家名稱：韓奶奶韓式滷味(中原代表店)
電話：(03)4163135
地址：桃園市中壢區弘揚路87號1樓
營業時間：12:00–14:00、16:00–20:30

韓奶奶韓式滷味 | 環境

可愛繽紛的形象招牌很吸睛，聽說韓奶奶真的有其人XD，還有一些可愛的標語也很好拍😆😆。

服務人員還蠻親切的，會詳細介紹點餐方式等。

內用座位空間整潔舒適，而右邊單人座區竟然還貼心設有插座呢！

左邊牆上設置以鏡子的型式，看起來像車窗，就好像坐在車廂裡的設計感非常有趣。

設有簡單的飲料機，內用的話只要加30元，就可以飲料無限喝到飽哦！覺得還蠻划算的。
而旁邊附有韓式醬油及辣椒粉可自行取用。

另外這裡採自助式，吃完後的餐盤記得自己拿來這裡回收。

韓奶奶韓式滷味 | 菜單menu

點餐方式是想吃什麼都自己夾，唯一不同的是湯底部份和我們熟悉的台式滷味有所不同，有三種口味可選，除了甘甜醬是乾拌型式，其餘兩種湯頭都是湯滷。
此外現夾滷味都是以秤重計算，100g是35元，最後統一拿給店員計算結帳即可。

除了自己夾取的火鍋料等食材外，也有辣炒年糕和拉麵套餐可以選擇，也有販售茶類飲品。

主食類除了有常見的王子麵／意麵等，也有韓式拉麵及寬粉，覺得都來到主打韓系滷味了，應該至少要來包韓式拉麵吧XD。

各式火鍋料及丸類想吃多少都自己夾，底下還有冷泡茶自取。

另外還有肉類蔬菜等其他食材，直接拿餐牌即可，上頭都清楚寫有份量／片數及價格，覺得資訊公開透明這點很不錯。

韓奶奶韓式滷味 | 餐點介紹

木來只是想稍微吃一點就好，結果又不小心夾一夾又一大盤😂😂，這點應該大家都有所感XD，每次夾這種滷味鹽酥雞之類都會不小心失手。

我們沒有選擇內用的30元飲料喝到飽，而是買了冷泡茶，現在店家有推出GOOGLE評論活動，大家可以斟酌使用XD。

我們選擇的是泡菜湯頭，喝起來帶著微微辣度又不會吃力，是百搭的湯頭。

牛肉片還算軟嫩不硬，吃起來不乾柴。

在韓式滷味裡竟還能吃到肝連覺得很妙就點了😂😂，不過這肝連肉覺得還是偏向台式，放在泡菜湯頭裡稍有違和沒那麼搭。

我們夾了各式大小不同口味的丸子，這個起司口味咬開會爆漿！我喜歡。

泡菜湯頭其實意外清澈，沒有想像中紅紅的辣泡菜樣子，喝起來蠻清爽，帶著微微辣度而已，反而是覺得可以再濃郁一點應該會更讚。

韓國拉麵Q軟咕溜還不賴，而韓國大魚板一片份量真的挺大，帶著Q勁也蠻好吃的。

好的，因為是食記誠實分享非業配XD，我覺得必須據實以告😂😂。
吃到底部近尾聲時，竟然在甜不辣發現了鋼絲🙈🙈。
我們到後來本來就有點太飽吃不下了，看到這鋼絲剛好也讓我們停筷😅，就默默收拾好餐盤放到回收區了～

餐後心得

覺得韓式滷味在台灣是比較少見的，單就餐點部份也還OＫ，台韓混搭風也蠻特別，只是最後的鋼絲稍微受驚了，覺得店家的清潔管理方面需要再加強一點囉。

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停車資訊

到中原夜市時，我們比較常停中原國小地下停車場=>按我導航

店家資訊

店家名稱：韓奶奶韓式滷味(中原代表店)
粉絲團：https://www.facebook.com/koreamama168/
電話：(03)4163135
地址：桃園市中壢區弘揚路87號1樓
營業時間：12:00–14:00、16:00–20:30

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潔絲蜜

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蜜蜜是個普通上班族／職業媽媽。 是個台南出生.成長的台南女兒，目前定居桃園八德。 和多數人一樣，身兼多重身份，每天為了生活忙碌，奔波於工作和家庭。 有時覺得人生真的好難，仍然勉勵自己，在生活中尋找小小幸福。 雖然偶爾會忍不住感嘆人生再努力都比不過上輩子燒好香投對胎—— 不過回歸現實，不論好與壞，都是生命的軌跡。 愛自己，愛生活，努力活在每一個當下。 記錄每一個心情，將來回味人生。 這裡是蜜蜜的生活記事本，歡迎光臨。 店家如有意邀約，請來信至：jasmine1207lovelife@gmail.com洽談，我會盡速回覆哦！ 邀約文章的原則： 1.若邀稿正式成立，文末會註明有邀約字樣 2.文章中提及的資訊面若有錯誤（如用料食材／餐廳資訊等）歡迎指正，但對於餐點本身味道及用餐感受則仍會以當下實際的想法心得去撰寫不改變。 我的部落格：https://shimei77.com/ 粉絲團：https://www.facebook.com/jasmine1207/

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