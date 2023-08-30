好人按讚發大財

誠心分享保平安

前陣子就看到這間蠻有話題的 韓奶奶韓式滷味 覺得特別，不同於傳統台式滷味的湯底，而是走韓風，有三種口味可選，有乾拌也能做成湯滷，配合台式滷味型式改良而成的台韓混搭還不錯～很特別是韓奶奶韓式滷味計價方式以秤重來算，也有辣炒年糕和拉麵套餐可以選擇，而內用只要加30元，就可以飲料喝到飽！

韓奶奶韓式滷味目前有兩家分店，我們今天來吃的是中原代表店，就在中原夜市商圈內，長髮阿伯蔥油餅的斜對面不遠。

我們其實本來是要來買阿髮阿伯，結果排隊人太多不想等，就直接過來改吃韓奶奶😂😂。

店家名稱：韓奶奶韓式滷味(中原代表店)

電話：(03)4163135

地址：桃園市中壢區弘揚路87號1樓

營業時間：12:00–14:00、16:00–20:30

韓奶奶韓式滷味 | 環境

可愛繽紛的形象招牌很吸睛，聽說韓奶奶真的有其人XD，還有一些可愛的標語也很好拍😆😆。

服務人員還蠻親切的，會詳細介紹點餐方式等。

內用座位空間整潔舒適，而右邊單人座區竟然還貼心設有插座呢！

左邊牆上設置以鏡子的型式，看起來像車窗，就好像坐在車廂裡的設計感非常有趣。

設有簡單的飲料機，內用的話只要加30元，就可以飲料無限喝到飽哦！覺得還蠻划算的。

而旁邊附有韓式醬油及辣椒粉可自行取用。

另外這裡採自助式，吃完後的餐盤記得自己拿來這裡回收。

韓奶奶韓式滷味 | 菜單menu

點餐方式是想吃什麼都自己夾，唯一不同的是湯底部份和我們熟悉的台式滷味有所不同，有三種口味可選，除了甘甜醬是乾拌型式，其餘兩種湯頭都是湯滷。

此外現夾滷味都是以秤重計算，100g是35元，最後統一拿給店員計算結帳即可。

除了自己夾取的火鍋料等食材外，也有辣炒年糕和拉麵套餐可以選擇，也有販售茶類飲品。

主食類除了有常見的王子麵／意麵等，也有韓式拉麵及寬粉，覺得都來到主打韓系滷味了，應該至少要來包韓式拉麵吧XD。

各式火鍋料及丸類想吃多少都自己夾，底下還有冷泡茶自取。

另外還有肉類蔬菜等其他食材，直接拿餐牌即可，上頭都清楚寫有份量／片數及價格，覺得資訊公開透明這點很不錯。

韓奶奶韓式滷味 | 餐點介紹

木來只是想稍微吃一點就好，結果又不小心夾一夾又一大盤😂😂，這點應該大家都有所感XD，每次夾這種滷味鹽酥雞之類都會不小心失手。

我們沒有選擇內用的30元飲料喝到飽，而是買了冷泡茶，現在店家有推出GOOGLE評論活動，大家可以斟酌使用XD。

我們選擇的是泡菜湯頭，喝起來帶著微微辣度又不會吃力，是百搭的湯頭。

牛肉片還算軟嫩不硬，吃起來不乾柴。

在韓式滷味裡竟還能吃到肝連覺得很妙就點了😂😂，不過這肝連肉覺得還是偏向台式，放在泡菜湯頭裡稍有違和沒那麼搭。

我們夾了各式大小不同口味的丸子，這個起司口味咬開會爆漿！我喜歡。

泡菜湯頭其實意外清澈，沒有想像中紅紅的辣泡菜樣子，喝起來蠻清爽，帶著微微辣度而已，反而是覺得可以再濃郁一點應該會更讚。

韓國拉麵Q軟咕溜還不賴，而韓國大魚板一片份量真的挺大，帶著Q勁也蠻好吃的。

好的，因為是食記誠實分享非業配XD，我覺得必須據實以告😂😂。

吃到底部近尾聲時，竟然在甜不辣發現了鋼絲🙈🙈。

我們到後來本來就有點太飽吃不下了，看到這鋼絲剛好也讓我們停筷😅，就默默收拾好餐盤放到回收區了～

餐後心得

覺得韓式滷味在台灣是比較少見的，單就餐點部份也還OＫ，台韓混搭風也蠻特別，只是最後的鋼絲稍微受驚了，覺得店家的清潔管理方面需要再加強一點囉。

桃園住宿折扣優惠

桃園景點優惠票券

停車資訊

到中原夜市時，我們比較常停中原國小地下停車場=>按我導航

店家資訊

店家名稱：韓奶奶韓式滷味(中原代表店)

粉絲團：https://www.facebook.com/koreamama168/

電話：(03)4163135

地址：桃園市中壢區弘揚路87號1樓

營業時間：12:00–14:00、16:00–20:30

好人按讚發大財

誠心分享保平安

延伸閱讀