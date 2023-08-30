為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > ﹝新北市板橋﹞傳品牛排　平日中午也需排隊等，高CP值含豐富自助吧吃到飽，兒子吃的比我還開心的的台式平價牛排　／板橋平價牛排／板橋高CP值牛排／捷運府中站美食

﹝新北市板橋﹞傳品牛排　平日中午也需排隊等，高CP值含豐富自助吧吃到飽，兒子吃的比我還開心的的台式平價牛排　／板橋平價牛排／板橋高CP值牛排／捷運府中站美食

2023-08-30 14:21:45 阿發的簡單幸福 人氣：165
share
窩客好文

阿發的簡單幸福

發表篇數：884篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：傳品牛排(府中站)
phone02-2958-0708
place新北市板橋區館前東路23號
作者本次評價：
4.20
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
5.00
share place
寫文章 回報歇業

傳品牛排-all.jpg
最近某早，帶兒子到中和一趟，想說趁暑假結束前，去探訪兒子在幼童時，協助我們不少，且讓兒子有顯著進步的早療單位及老師。探訪結束後，在回新莊的路上行經板橋，已近中午用餐時段，兒子問我午餐要吃什麼？
我回：「這一個多月來，我一直被家裡陸續發生的瑣事，煩心勞力，好不容易較輕鬆點，你下週也終於要開學了！我想吃個牛排，慰勞一下自己。但多了你一個要吃，吃貴一點的，你又吃不出差別。之前，看到不少人推薦，板橋府中站附近有家平價牛排館，自助吧很豐富，也不貴，CP值很高。聽說假日如要去吃，要排隊等很久，就一直還沒去。今天是平日且中午，人潮應該就不多吧！我們就去吃那家傳品牛排~
【加入〝阿發的簡單幸福〞專屬「FB粉絲團IG」，記得按讚和追蹤~

傳品牛排01-店外觀.jpg
店外觀
傳品牛排位於板橋府中站附近，
館前東路上。
這個地區，
可算是餐飲店的一級戰區。

傳品牛排02-店人潮.jpg
店人潮
平日中午來，
我是沒有看到，
他人假日來時的恐怖人潮。
但，
也是有不少人排隊等候。

傳品牛排03-店環境.jpg
店環境
平日中午用餐時段，
也是座無虛席。
我們等了約20分鐘，
就排到，
不過是因為，
我們只有兩個人用餐，
剛好有位子，
就先安排入座。
店家對排在我們前面的幾組客人說，
如是3~4位以上，
又要坐一起，
不能分開坐，
會等比較久。

傳品牛排04-價目表.jpg
價目表
最低價格的排餐是280元，
沒點主餐，
只吃自助沙拉吧是260元。
一看也知，
當然是點有排餐的才划算~

傳品牛排05-自助吧.jpg
自助吧
據說傳品牛排，
擁有極高人氣的原因，
就是牛排很平價，
自助沙拉吧又很豐富。
確實，
這比一般台式平價牛排館的沙拉吧，
豐富許多。

傳品牛排06-自助吧-熱食區.jpg
自助吧，熱食區
除了比一般台式平價牛排館的沙拉吧，
豐富許多外，
還有些熟食、炸物、熱炒類的選擇。

傳品牛排07-自助吧-生菜沙拉.jpg
自助吧，生菜沙拉
生菜沙拉的選擇，
也比一般店家多些。

傳品牛排08-自助吧-魚.jpg
自助吧，還有一整條的煎炸魚可取用

傳品牛排09-自助吧-醬料餐具水果.jpg
自助吧，醬料、餐具、水果

傳品牛排10-冷熱飲.jpg
自助吧，冷熱飲區

傳品牛排11-冰淇淋.jpg
自助吧，冰淇淋區

傳品牛排12-麵包濃湯.jpg
自助吧，餐包、吐司與濃湯

傳品牛排13-高cp值平價牛排.jpg
高人氣的台式平價牛排餐上桌
特製牛排餐5oz280元）、丁骨牛排13oz450元）、自取沙拉吧盤x3、餐包、烤吐司、玉米濃湯、奶茶...
拿不少擺滿滿，
看起來就很豐盛～

傳品牛排14-餐包烤吐司.jpg
餐包&烤吐司

傳品牛排15-沙拉.jpg
生菜沙拉

傳品牛排16-熟食.jpg
熟食
毛豆、炸魚片、炸杏鮑菇、麻辣鴨血、豬血糕...

 

傳品牛排17-熱食.jpg
熱食
一條魚、炸魚片、炒絲瓜、炒白菜、炸銀絲卷、麻辣鴨血...

傳品牛排18-丁骨牛排.jpg
丁骨牛排13oz450元）
看起來就很大一片

傳品牛排19-開心的兒子.jpg
比我還開心的兒子

傳品牛排20-霜淇淋.jpg
餐後當然要再來支霜淇淋
「傳品牛排」是在板橋區擁有超高人氣的一家，
台式平價牛排自助吧吃到飽餐廳（用餐時間限時90分鐘）。
最低價格的排餐是280元，
沒點主餐，
只吃自助沙拉吧是260元。
其排餐價位
大概比一般的台式平價牛排
約多出80~100元間
但就可以享用到很豐富的自助沙拉吧，
可說是相當高CP值。
不過對於喜歡單純吃牛排的我，
年已半百，
吃的也沒以前那麼多，
口味也比較挑些，
只能說，
這種高CP值的台式平價牛排自助吧吃到飽，
是越來越不適合我。
倒是我兒子，
吃的比我還開心許多，
而我一向是，
老婆、女兒、兒子覺得好吃或吃得開心，
我就覺得OK與值得~

【營業時間】11302200
【地　　址】新北市板橋區館前東路23

【加入〝阿發的簡單幸福〞專屬「FB粉絲團IG」，記得按讚和追蹤~

【延伸閱讀】

新北市板橋﹞深丘大腸蚵仔麵線　大熱天一早來買的人潮依舊大排長龍，到了中午人更多！在地超人氣的鐵皮屋大腸蚵仔麵線

﹝新北市板橋﹞食日早午餐　 隱身新北市政府周邊巷內，環境溫馨、餐點選擇多、 價位還能很平價，很受附近居民喜愛的早午餐店

新北市板橋﹞香港雄記燒臘　老婆大推公司午餐訂的15年燒臘店，餐有港味、人有家味，口感和CP值也還不賴~

新北市板橋﹞四海快餐　50元就能吃飽還不難吃，一主菜四配菜的學區高人氣、高CP值快餐便當

圖文詳情連結請見

﹝新北市板橋﹞鄧食味麵食館　網路評價不算高，但擁有在地高人氣且老婆覺得好吃的北方麵食館

﹝新北市板橋﹞米洛咖啡　藏身市場中，在地人氣手工麵包堡、輕食、咖啡之美味溫馨早午餐~

﹝新北市板橋﹞兩津號雞肉飯　皮Q肉鮮嫩、汁脂香四溢的限量切盤雞腿，與拌上爆漿荷包蛋的雞肉飯排隊名店

新北市板橋﹞夏威姨漢堡速食店　食材店家採買新鮮好吃，醬料自己調製，隱藏版特製炒麵口感絕佳的低調平價早餐店

﹝新北市板橋﹞宜華手工粉漿蛋餅　手工現做酥香又厚Q，吃起來滿口傳統好滋味與飽足感的粉漿蛋餅

﹝新北市板橋﹞阿Q飯糰(新址)　早餐吃一個50元內可直接飽到下午，板橋必吃高客製化、高CP值、高人氣的大飯糰換新址囉~

﹝新北市板橋食記﹞肥貓小吃　傳統市場旁，麵條和配料份量超多，油亮、鹹香滿溢、重口感、高人氣、高CP值的黑豬肉料理綜合乾麵

﹝新北市板橋食記﹞花蓮光復高麗菜煎餅　比手掌大且厚實，滿滿鮮甜清脆高麗菜餡，竟只賣30元銅板價的人氣餡餅

新北市板橋食記﹞成真咖啡　吃了讓母女倆幸福療癒感滿滿的人氣舒芙蕾厚鬆餅，防疫期間外帶8折，單層竟只要88元起，甜點控還不趕快衝一波！

﹝新北市板橋食記﹞海山魯肉飯　傳統庶民美味的古早滷肉飯，保留南部台式老靈魂化身食尚優雅的文青風

﹝新北市板橋食記﹞吳鳳路傳統豆漿店　蛋餅控不能錯過，近三十種營養美味及許多少見的蔬食搭配口味！有選擇障礙與心花花的朋友千萬不要來～

﹝新北市板橋食記﹞太和豆漿　超澎拜、好浮誇的巨無霸台式漢堡　／無敵海景饅頭夾蛋

新北市板橋食記﹞朝柴肉蛋吐司專賣（新埔店）　推早餐新店家！有好吃的肉蛋吐司、特別的四色鮮奶厚片、又萌又新奇的柴犬燒！

﹝新北市板橋食記﹞桀睿廚房　新埔站1號出口旁真火烤，必吃人氣餐車早餐，美式火烤手作料理之漢堡、三明治

﹝新北市板橋食記﹞典藏觀景餐廳（ARTCO33）　藏身在新北市政府33樓高，用餐氣氛浪漫的寬闊環型觀景餐廳

﹝新北市板橋食記﹞好初二二　板橋平價早午餐必吃超人氣名店，好初、好〝粗〞、好好吃之2號店

﹝新北市板橋食記﹞黃石市場9家超人氣&老字號小吃店攤美食懶人包

 

 

 

傳品牛排、板橋平價台式牛排、板橋高CP值牛排、板橋自助沙拉吧吃到飽、捷運府中站美食

 

 

文章標籤

傳品牛排 板橋平價台式牛排 板橋高CP值牛排 板橋自助沙拉吧吃到飽 捷運府中站美食
創作者介紹
創作者 阿發 的頭像
阿發

阿發的簡單幸福




檢舉
share
chevron_left

﹝新北市新莊﹞富士雞肉飯外觀清新簡潔，口感類
延伸閱讀

捷運劍南路站 ‧ 雅室牛排大直旗艦店

 Shirley Huang

【新北市中和區】德堡牛排德光店｜有自助吧｜近莒光路

 珍妮佛的花草呢喃
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
窩客好文

阿發的簡單幸福

發表篇數：884篇

1.我不是美食家或旅遊家，本站只是記錄關於慢飛天使的父母在育兒及生活上的點滴； 2.口味是很主觀的事，每個人喜好會有所不同； 3.有時介紹之處關於價格、地址...等相關資訊可能誤植或異動，所有資訊皆需以現場實際狀況為主； 4.聯絡方式： wilsonwu1999@gmail.com
作者的其它文章
同類據點
德堡牛排德光店 照片

德堡牛排德光店

3.60 (1人評鑑)

區域：新北市中和區
小時厚牛排 新北永和店 照片

小時厚牛排 新北永和店

4.40 (1人評鑑)

區域：新北市永和區
一水創意牛排（三重店） 照片

一水創意牛排（三重店）

4.20 (1人評鑑)

區域：新北市三重區
口吅品平價牛排專賣店-三重店 照片

口吅品平價牛排專賣店-三重店

1.60 (1人評鑑)

區域：新北市三重區
特點平價牛排 照片

特點平價牛排

3.75 (1人評鑑)

區域：新北市三峽區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up