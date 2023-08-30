

最近某早，帶兒子到中和一趟，想說趁暑假結束前，去探訪兒子在幼童時，協助我們不少，且讓兒子有顯著進步的早療單位及老師。探訪結束後，在回新莊的路上行經板橋，已近中午用餐時段，兒子問我午餐要吃什麼？

我回：「這一個多月來，我一直被家裡陸續發生的瑣事，煩心勞力，好不容易較輕鬆點，你下週也終於要開學了！我想吃個牛排，慰勞一下自己。但多了你一個要吃，吃貴一點的，你又吃不出差別。之前，看到不少人推薦，板橋府中站附近有家平價牛排館，自助吧很豐富，也不貴，CP值很高。聽說假日如要去吃，要排隊等很久，就一直還沒去。今天是平日且中午，人潮應該就不多吧！我們就去吃那家傳品牛排~」

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▲店外觀

傳品牛排位於板橋府中站附近，

館前東路上。

這個地區，

可算是餐飲店的一級戰區。







▲店人潮

平日中午來，

我是沒有看到，

他人假日來時的恐怖人潮。

但，

也是有不少人排隊等候。







▲店環境

平日中午用餐時段，

也是座無虛席。

我們等了約20分鐘，

就排到，

不過是因為，

我們只有兩個人用餐，

剛好有位子，

就先安排入座。

店家對排在我們前面的幾組客人說，

如是3~4位以上，

又要坐一起，

不能分開坐，

會等比較久。







▲價目表

最低價格的排餐是280元，

沒點主餐，

只吃自助沙拉吧是260元。

一看也知，

當然是點有排餐的才划算~







▲自助吧

據說傳品牛排，

擁有極高人氣的原因，

就是牛排很平價，

自助沙拉吧又很豐富。

確實，

這比一般台式平價牛排館的沙拉吧，

豐富許多。







▲自助吧，熱食區

除了比一般台式平價牛排館的沙拉吧，

豐富許多外，

還有些熟食、炸物、熱炒類的選擇。







▲自助吧，生菜沙拉

生菜沙拉的選擇，

也比一般店家多些。







▲自助吧，還有一整條的煎炸魚可取用







▲自助吧，醬料、餐具、水果







▲自助吧，冷熱飲區







▲自助吧，冰淇淋區







▲自助吧，餐包、吐司與濃湯







▲高人氣的台式平價牛排餐上桌

特製牛排餐5oz（280元）、丁骨牛排13oz（450元）、自取沙拉吧盤x3、餐包、烤吐司、玉米濃湯、奶茶...。

拿不少擺滿滿，

看起來就很豐盛～







▲餐包&烤吐司







▲生菜沙拉







▲熟食

毛豆、炸魚片、炸杏鮑菇、麻辣鴨血、豬血糕...等



▲熱食

一條魚、炸魚片、炒絲瓜、炒白菜、炸銀絲卷、麻辣鴨血...等







▲丁骨牛排13oz（450元）

看起來就很大一片







▲比我還開心的兒子







▲餐後當然要再來支霜淇淋

「傳品牛排」是在板橋區擁有超高人氣的一家，

台式平價牛排自助吧吃到飽餐廳（用餐時間限時90分鐘）。

最低價格的排餐是280元，

沒點主餐，

只吃自助沙拉吧是260元。

其排餐價位，

大概比一般的台式平價牛排，

約多出80~100元間，

但就可以享用到很豐富的自助沙拉吧，

可說是相當高CP值。

不過對於喜歡單純吃牛排的我，

年已半百，

吃的也沒以前那麼多，

口味也比較挑些，

只能說，

這種高CP值的台式平價牛排自助吧吃到飽，

是越來越不適合我。

倒是我兒子，

吃的比我還開心許多，

而我一向是，

老婆、女兒、兒子覺得好吃或吃得開心，

我就覺得OK與值得~



【營業時間】11：30～22：00

【地 址】新北市板橋區館前東路23號

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